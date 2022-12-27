https://sputniknews.com.tr/20221227/kiev-orbanin-ukrayna-barisina-iliskin-aciklamasi-kendi-siyasi-miyoplugu-1065112213.html
Kiev: Orban'ın Ukrayna barışına ilişkin açıklaması kendi siyasi miyopluğu
Kiev: Orban'ın Ukrayna barışına ilişkin açıklaması kendi siyasi miyopluğu
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Macaristan Başbakanı Orban'ın Ukrayna'da barışın sağlanmasıyla ilgili açıklamasını siyasi miyopluk olarak nitelendirdi. 27.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-27T22:13+0300
2022-12-27T22:13+0300
2022-12-27T22:13+0300
ukrayna krizi
ukrayna dışişleri bakanlığı
ukrayna
ukrayna krizi
viktor orban
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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Ukrayna'da barışın sağlanmasına ilişkin açıklamasının kendi siyasi miyopluğu olduğu belirtildi.Açıklamada, “Macaristan Başbakanı'nın açıklamaları, Ukrayna'ya ve Rus saldırganlığına karşı çıkan Ukrayna halkına karşı patolojik kayıtsızlığını ve kendi siyasi miyopluğunu gösteriyor. Çünkü, Viktor Orban'ın dolaylı olarak ima ettiği Ukrayna’nın savaşta yenilmesi, Rus saldırganlığının Macaristan ve Macarlar için doğrudan bir tehdit oluşturması demektir” ifadeleri kullanıldı.Macar Başbakanının barış isteyip istemediğini kendisine sorması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, "Yanıt evet ise, Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını durdurması ve askerlerini geri çekmesi için Moskova ile yakın bağlarını kullanması gerekiyor” ifadeleri kullanıldı.Daha önce Orban, Magyar Nemzet gazetesine demecinde, gittikçe uzayan Ukrayna ihtilafının gerçek bir tehlike barındırdığını ve gerginliğin tırmanmasından Washington'un sorumlu olduğunu belirterek, “Ukrayna ancak ABD para ve silah desteğini sürdürdüğü sürece savaşabilir. Amerikalılar barış istiyorsa barış olur” ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221224/macaristan-basbakani-orban-ukraynada-baris-abdnin-eylemlerine-bagli-1064967815.html
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ukrayna dışişleri bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, viktor orban
Kiev: Orban'ın Ukrayna barışına ilişkin açıklaması kendi siyasi miyopluğu
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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Macaristan Başbakanı Orban'ın Ukrayna'da barışın sağlanmasıyla ilgili açıklamasını siyasi miyopluk olarak nitelendirdi.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Ukrayna'da barışın sağlanmasına ilişkin açıklamasının kendi siyasi miyopluğu olduğu belirtildi.
Açıklamada, “Macaristan Başbakanı'nın açıklamaları, Ukrayna'ya ve Rus saldırganlığına karşı çıkan Ukrayna halkına karşı patolojik kayıtsızlığını ve kendi siyasi miyopluğunu gösteriyor. Çünkü, Viktor Orban'ın dolaylı olarak ima ettiği Ukrayna’nın savaşta yenilmesi, Rus saldırganlığının Macaristan ve Macarlar için doğrudan bir tehdit oluşturması demektir” ifadeleri kullanıldı.
Macar Başbakanının barış isteyip istemediğini kendisine sorması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, "Yanıt evet ise, Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını durdurması ve askerlerini geri çekmesi için Moskova ile yakın bağlarını kullanması gerekiyor” ifadeleri kullanıldı.
Daha önce Orban, Magyar Nemzet gazetesine demecinde, gittikçe uzayan Ukrayna ihtilafının gerçek bir tehlike barındırdığını ve gerginliğin tırmanmasından Washington'un sorumlu olduğunu belirterek, “Ukrayna ancak ABD para ve silah desteğini sürdürdüğü sürece savaşabilir. Amerikalılar barış istiyorsa barış olur” ifadelerini kullanmıştı.