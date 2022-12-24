https://sputniknews.com.tr/20221224/macaristan-basbakani-orban-ukraynada-baris-abdnin-eylemlerine-bagli-1064967815.html
Macaristan Başbakanı Orban: Ukrayna'da barış ABD'nin eylemlerine bağlı
Macaristan Başbakanı Orban: Ukrayna'da barış ABD'nin eylemlerine bağlı
Macaristan Başbakanı Orban, Kiev rejiminin ABD'den mali ve askeri yardım aldığı sürece bir barıştan söz edilemeyeceğini belirtti. 24.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-24T15:40+0300
2022-12-24T15:40+0300
2022-12-24T15:40+0300
ukrayna krizi
macaristan
rusya
abd
ukrayna
ukrayna krizi
victor orban
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/08/1060971087_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_07753f6442178001b4df9278d2923921.jpg
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Magyar Nemzet gazetesine demecinde, Kiev rejimi ABD'den mali ve askeri yardım aldığı sürece Ukrayna krizinin devam edeceğini söyledi.Orban, gittikçe uzayan ihtilafın gerçek bir tehlike barındırdığını ve gerginliğin tırmanmasından Washington'un sorumlu olduğunu vurgulayarak, “Ukrayna ancak ABD para ve silah desteğini sürdürdüğü sürece savaşabilir. Amerikalılar barış istiyorsa barış olur” dedi.Brüksel'in tüm suçlamalarına rağmen Macaristan'ın Ukrayna krizinde Rusya ile diyaloğun kesilmesini içermeyen kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini belirten Orban, “Rusya ile ekonomik ilişkilerimizi kesmek çıkarımıza değil. Biz bu konulara diğer ülkelerin prizmasından değil, Macar merceğinden bakıyoruz” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221222/orban-her-zaman-rusya-yaptirimlarina-karsiyiz-ama-asla-veto-etmeyecegiz-1064854131.html
macaristan
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/08/1060971087_263:0:2992:2047_1920x0_80_0_0_8485e590b24498798250480a4d677199.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
macaristan, rusya, abd, ukrayna, ukrayna krizi, victor orban
macaristan, rusya, abd, ukrayna, ukrayna krizi, victor orban
Macaristan Başbakanı Orban: Ukrayna'da barış ABD'nin eylemlerine bağlı
Abone ol
Macaristan Başbakanı Orban, Kiev rejiminin ABD'den mali ve askeri yardım aldığı sürece bir barıştan söz edilemeyeceğini belirtti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Magyar Nemzet gazetesine demecinde, Kiev rejimi ABD'den mali ve askeri yardım aldığı sürece Ukrayna krizinin devam edeceğini söyledi.
Orban, gittikçe uzayan ihtilafın gerçek bir tehlike barındırdığını ve gerginliğin tırmanmasından Washington'un sorumlu olduğunu vurgulayarak, “Ukrayna ancak ABD para ve silah desteğini sürdürdüğü sürece savaşabilir. Amerikalılar barış istiyorsa barış olur” dedi.
Brüksel'in tüm suçlamalarına rağmen Macaristan'ın Ukrayna krizinde Rusya ile diyaloğun kesilmesini içermeyen kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini belirten Orban, “Rusya ile ekonomik ilişkilerimizi kesmek çıkarımıza değil. Biz bu konulara diğer ülkelerin prizmasından değil, Macar merceğinden bakıyoruz” ifadelerini kullandı.