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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221224/macaristan-basbakani-orban-ukraynada-baris-abdnin-eylemlerine-bagli-1064967815.html
Macaristan Başbakanı Orban: Ukrayna'da barış ABD'nin eylemlerine bağlı
Macaristan Başbakanı Orban: Ukrayna'da barış ABD'nin eylemlerine bağlı
Macaristan Başbakanı Orban, Kiev rejiminin ABD'den mali ve askeri yardım aldığı sürece bir barıştan söz edilemeyeceğini belirtti. 24.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-24T15:40+0300
2022-12-24T15:40+0300
ukrayna krizi
macaristan
rusya
abd
ukrayna
ukrayna krizi
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Magyar Nemzet gazetesine demecinde, Kiev rejimi ABD'den mali ve askeri yardım aldığı sürece Ukrayna krizinin devam edeceğini söyledi.Orban, gittikçe uzayan ihtilafın gerçek bir tehlike barındırdığını ve gerginliğin tırmanmasından Washington'un sorumlu olduğunu vurgulayarak, “Ukrayna ancak ABD para ve silah desteğini sürdürdüğü sürece savaşabilir. Amerikalılar barış istiyorsa barış olur” dedi.Brüksel'in tüm suçlamalarına rağmen Macaristan'ın Ukrayna krizinde Rusya ile diyaloğun kesilmesini içermeyen kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini belirten Orban, “Rusya ile ekonomik ilişkilerimizi kesmek çıkarımıza değil. Biz bu konulara diğer ülkelerin prizmasından değil, Macar merceğinden bakıyoruz” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221222/orban-her-zaman-rusya-yaptirimlarina-karsiyiz-ama-asla-veto-etmeyecegiz-1064854131.html
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macaristan, rusya, abd, ukrayna, ukrayna krizi, victor orban
macaristan, rusya, abd, ukrayna, ukrayna krizi, victor orban

Macaristan Başbakanı Orban: Ukrayna'da barış ABD'nin eylemlerine bağlı

15:40 24.12.2022
© AFP 2022 / ALEX HALADAVictor Orban
Victor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2022
© AFP 2022 / ALEX HALADA
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Macaristan Başbakanı Orban, Kiev rejiminin ABD'den mali ve askeri yardım aldığı sürece bir barıştan söz edilemeyeceğini belirtti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Magyar Nemzet gazetesine demecinde, Kiev rejimi ABD'den mali ve askeri yardım aldığı sürece Ukrayna krizinin devam edeceğini söyledi.
Orban, gittikçe uzayan ihtilafın gerçek bir tehlike barındırdığını ve gerginliğin tırmanmasından Washington'un sorumlu olduğunu vurgulayarak, “Ukrayna ancak ABD para ve silah desteğini sürdürdüğü sürece savaşabilir. Amerikalılar barış istiyorsa barış olur” dedi.
Brüksel'in tüm suçlamalarına rağmen Macaristan'ın Ukrayna krizinde Rusya ile diyaloğun kesilmesini içermeyen kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini belirten Orban, “Rusya ile ekonomik ilişkilerimizi kesmek çıkarımıza değil. Biz bu konulara diğer ülkelerin prizmasından değil, Macar merceğinden bakıyoruz” ifadelerini kullandı.
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2022
Ukrayna krizi
Macaristan Başbakanı Orban: Her zaman Rusya yaptırımlarına karşıyız ama asla veto etmeyeceğiz
22 Aralık, 00:00
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