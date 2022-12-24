https://sputniknews.com.tr/20221224/macaristan-basbakani-orban-ukraynada-baris-abdnin-eylemlerine-bagli-1064967815.html

Macaristan Başbakanı Orban: Ukrayna'da barış ABD'nin eylemlerine bağlı

Macaristan Başbakanı Orban: Ukrayna'da barış ABD'nin eylemlerine bağlı

Macaristan Başbakanı Orban, Kiev rejiminin ABD'den mali ve askeri yardım aldığı sürece bir barıştan söz edilemeyeceğini belirtti. 24.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-24T15:40+0300

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Magyar Nemzet gazetesine demecinde, Kiev rejimi ABD'den mali ve askeri yardım aldığı sürece Ukrayna krizinin devam edeceğini söyledi.Orban, gittikçe uzayan ihtilafın gerçek bir tehlike barındırdığını ve gerginliğin tırmanmasından Washington'un sorumlu olduğunu vurgulayarak, “Ukrayna ancak ABD para ve silah desteğini sürdürdüğü sürece savaşabilir. Amerikalılar barış istiyorsa barış olur” dedi.Brüksel'in tüm suçlamalarına rağmen Macaristan'ın Ukrayna krizinde Rusya ile diyaloğun kesilmesini içermeyen kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini belirten Orban, “Rusya ile ekonomik ilişkilerimizi kesmek çıkarımıza değil. Biz bu konulara diğer ülkelerin prizmasından değil, Macar merceğinden bakıyoruz” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221222/orban-her-zaman-rusya-yaptirimlarina-karsiyiz-ama-asla-veto-etmeyecegiz-1064854131.html

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