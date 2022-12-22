https://sputniknews.com.tr/20221222/orban-her-zaman-rusya-yaptirimlarina-karsiyiz-ama-asla-veto-etmeyecegiz-1064854131.html

Macaristan Başbakanı Orban: Her zaman Rusya yaptırımlarına karşıyız ama asla veto etmeyeceğiz

Macaristan Başbakanı Orban: Her zaman Rusya yaptırımlarına karşıyız ama asla veto etmeyeceğiz

Macaristan Başbakanı Victor Orban, Avrupa Birliği’nin (AB) yaptırım politikasına destek vermediklerini, fakat Avrupa’nın birliğini bozmamak için hiçbir zaman... 22.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-22T00:00+0300

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Hükümet toplantısında konuşan Orban, “Tüm yaptırımlara karşıyız. Genel olarak yaptırım politikasına karşıyız. Bize bağlı olsaydı, yaptırım politikası diye bir şey olmazdı. Olsaydı bile çok daha dar odaklı, doğru ve daha iyi düşünülmüş olurdu. Yaptırımlarda iyi bir şey yok. Bu nedenle, onlardan yana oy kullanmadık, yani onlara karşı her zaman sesimizi yükselttik” ifadesini kullandı.Orban, “Nihayetinde, yaptırımlara karar veren AB. Biz de veto etmiyoruz. Gelecekte de bunu yapmayacağız, çünkü her dakika AB’nin birliğini bozamayız” dedi.Macaristan lideri, “Yaptırımları desteklemiyoruz ama diğer 26 üye ülkenin de yaptırımları kabul etmesine engel olmuyoruz” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20221130/rusya-macaristanin-finlandiya-ve-isvecle-ilgili-kararina-saygi-duyuyoruz-batidan-farkimiz-bu-1064022219.html

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