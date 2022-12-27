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Milli karateciyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Milli karateciyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Kocaeli’ye turnuvaya katılmak için gelen milli karateci Umut Eren Gündoğ’un bıçaklanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. 27.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-27T18:25+0300
2022-12-27T18:26+0300
türkiye
karate milli takımı
karate
bıçaklı saldırı
bıçaklama
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Karabaş Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde dün meydana gelen olayda, iki grup arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesiyle şüphelilerden biri restorandan aldığı bıçakla 20 yaşındaki Umut Eren Gündoğ'u bıçaklamıştı. Kanlar içinde kaçmaya çalışan genç, yaklaşık 200 metre sonra peşinden koşan şüphelilerin yeniden saldırısına uğramıştı. Gündoğ, sırtından ve kalçasından yaralanırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçmıştı.'Bana mı laf attın'Olay günü Umut Eren Gündoğ'un yemek yemek için konakladığı otelden sporcu arkadaşlarıyla birlikte çıktığı, arkadaşlarıyla konuştuğu sırada 2 şüphelinin kendisine "Bana mı laf attın?" dediği ve bu sebeple kavganın başladığı öğrenildi. Tarafların konuştuktan sonra bölgeden ayrıldığı fakat şüphelilerden birinin restorandan aldığı bıçakla Umut Eren Gündoğ'u sırtından bıçakladığı bildirildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise kalabalık bir grubun koşuşturması yer aldı.Turnuva dolayısıyla Kocaeli'ye gitmiştiBursa Büyükşehir Belediyespor'un sporcusu olan Umut Eren Gündoğ'un İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda devam eden Türkiye Ümit Genç ve U21 Karate Şampiyonası'nda +80 kilo komite kategorisinde Türkiye şampiyonu olduğu ve devam eden turnuvalar sebebiyle Kocaeli'de bulunduğu öğrenildi.Gündoğ'un bıçaklanmasına ilişkin şüpheliler E.C.A (20) ve E.A. (17) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.C.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
https://sputniknews.com.tr/20221227/turnuva-icin-izmitte-bulunan-milli-karateci-bicaklandi-1065075222.html
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karate milli takımı, karate, bıçaklı saldırı, bıçaklama
karate milli takımı, karate, bıçaklı saldırı, bıçaklama

Milli karateciyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı

18:25 27.12.2022 (güncellendi: 18:26 27.12.2022)
© İHAMilli karateciyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Milli karateciyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2022
© İHA
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Kocaeli’ye turnuvaya katılmak için gelen milli karateci Umut Eren Gündoğ’un bıçaklanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Karabaş Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde dün meydana gelen olayda, iki grup arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesiyle şüphelilerden biri restorandan aldığı bıçakla 20 yaşındaki Umut Eren Gündoğ'u bıçaklamıştı. Kanlar içinde kaçmaya çalışan genç, yaklaşık 200 metre sonra peşinden koşan şüphelilerin yeniden saldırısına uğramıştı. Gündoğ, sırtından ve kalçasından yaralanırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçmıştı.

'Bana mı laf attın'

Olay günü Umut Eren Gündoğ'un yemek yemek için konakladığı otelden sporcu arkadaşlarıyla birlikte çıktığı, arkadaşlarıyla konuştuğu sırada 2 şüphelinin kendisine "Bana mı laf attın?" dediği ve bu sebeple kavganın başladığı öğrenildi. Tarafların konuştuktan sonra bölgeden ayrıldığı fakat şüphelilerden birinin restorandan aldığı bıçakla Umut Eren Gündoğ'u sırtından bıçakladığı bildirildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise kalabalık bir grubun koşuşturması yer aldı.

Turnuva dolayısıyla Kocaeli'ye gitmişti

Bursa Büyükşehir Belediyespor'un sporcusu olan Umut Eren Gündoğ'un İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda devam eden Türkiye Ümit Genç ve U21 Karate Şampiyonası'nda +80 kilo komite kategorisinde Türkiye şampiyonu olduğu ve devam eden turnuvalar sebebiyle Kocaeli'de bulunduğu öğrenildi.
Gündoğ'un bıçaklanmasına ilişkin şüpheliler E.C.A (20) ve E.A. (17) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.C.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Milli karateci sokak ortasında bıçaklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2022
TÜRKİYE
Turnuva için İzmit’te bulunan milli karateci bıçaklandı
00:38
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