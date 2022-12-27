Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221227/kremlin-rusyadan-gubre-ihracati-sorunu-tam-olarak-cozulmedi-fakat-ilerleme-var-1065074364.html
Kremlin: Rusya’dan gübre ihracatı sorunu tam olarak çözülmedi, fakat ilerleme var
Kremlin: Rusya’dan gübre ihracatı sorunu tam olarak çözülmedi, fakat ilerleme var
Kremlin Sözcüsü Peskov, bugün itibarı ile Rusya'dan gübre ihracatı sorununun tam olarak çözülmediğini, aynı zamanda bu konuda önemli ilerlemeler kaydedildiğini... 27.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-27T00:18+0300
2022-12-27T00:19+0300
türkiye
kremlin
dmitriy peskov
pervıy kanal
gübre
rusya
birleşmiş milletler (bm)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/1b/1050231126_0:0:3498:1969_1920x0_80_0_0_74cb6796e55a1e0cec416165ee4eef91.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Pervıy Kanal televizyonuna demecinde bugün itibarı ile Rusya'dan gübre ihracatı sorununun tam olarak çözülmediğini, aynı zamanda bu konuda önemli ilerlemeler kaydedildiğini söyledi.Rus gübresinin ihracatının başlaması için hem Moskova’nın, hem de Birleşmiş Milletler (BM) ile birlikte Türkiye’nin adımlar attığına dikkat çeken Peskov, “BM üyeleri de bizim müzakerecilerimiz de çok iyi iş çıkardı. Şimdiye kadar, önemli başarılar elde edilmesine rağmen sorun tam olarak çözülmedi. Hala yapılacak bazı işler var” diye konuştu.BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, geçen pazartesi Hollanda, Belçika ve Estonya limanlarında sıkışan Rus gübre kargolarının ihraç edilmesi için izin aldığını duyurmuştu, ayrıca BM'nin Rusya’nın gıda ve gübre ihracatının önündeki engelleri kaldırmak için çalışmaya devam edeceğine dair güvence vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20221129/bm-rus-gubresini-tasiyan-ilk-gemi-hollandadan-afrikaya-cikti-1063976489.html
türkiye
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/1b/1050231126_651:0:3382:2048_1920x0_80_0_0_be160e296a38b986ce09d1b5fc30cb23.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kremlin, dmitriy peskov, pervıy kanal, gübre, rusya, birleşmiş milletler (bm)
kremlin, dmitriy peskov, pervıy kanal, gübre, rusya, birleşmiş milletler (bm)

Kremlin: Rusya’dan gübre ihracatı sorunu tam olarak çözülmedi, fakat ilerleme var

00:18 27.12.2022 (güncellendi: 00:19 27.12.2022)
© SputnikDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2022
© Sputnik
Abone olTelegram
Kremlin Sözcüsü Peskov, bugün itibarı ile Rusya'dan gübre ihracatı sorununun tam olarak çözülmediğini, aynı zamanda bu konuda önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Pervıy Kanal televizyonuna demecinde bugün itibarı ile Rusya'dan gübre ihracatı sorununun tam olarak çözülmediğini, aynı zamanda bu konuda önemli ilerlemeler kaydedildiğini söyledi.
Rus gübresinin ihracatının başlaması için hem Moskova’nın, hem de Birleşmiş Milletler (BM) ile birlikte Türkiye’nin adımlar attığına dikkat çeken Peskov, “BM üyeleri de bizim müzakerecilerimiz de çok iyi iş çıkardı. Şimdiye kadar, önemli başarılar elde edilmesine rağmen sorun tam olarak çözülmedi. Hala yapılacak bazı işler var” diye konuştu.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, geçen pazartesi Hollanda, Belçika ve Estonya limanlarında sıkışan Rus gübre kargolarının ihraç edilmesi için izin aldığını duyurmuştu, ayrıca BM'nin Rusya’nın gıda ve gübre ihracatının önündeki engelleri kaldırmak için çalışmaya devam edeceğine dair güvence vermişti.
Gübre - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2022
Ukrayna krizi
BM: Rus gübresini taşıyan ilk gemi Hollanda’dan Afrika’ya çıktı
29 Kasım, 19:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала