https://sputniknews.com.tr/20221227/kremlin-rusyadan-gubre-ihracati-sorunu-tam-olarak-cozulmedi-fakat-ilerleme-var-1065074364.html
Kremlin: Rusya’dan gübre ihracatı sorunu tam olarak çözülmedi, fakat ilerleme var
Kremlin: Rusya’dan gübre ihracatı sorunu tam olarak çözülmedi, fakat ilerleme var
Kremlin Sözcüsü Peskov, bugün itibarı ile Rusya'dan gübre ihracatı sorununun tam olarak çözülmediğini, aynı zamanda bu konuda önemli ilerlemeler kaydedildiğini... 27.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-27T00:18+0300
2022-12-27T00:18+0300
2022-12-27T00:19+0300
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kremlin
dmitriy peskov
pervıy kanal
gübre
rusya
birleşmiş milletler (bm)
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Pervıy Kanal televizyonuna demecinde bugün itibarı ile Rusya'dan gübre ihracatı sorununun tam olarak çözülmediğini, aynı zamanda bu konuda önemli ilerlemeler kaydedildiğini söyledi.Rus gübresinin ihracatının başlaması için hem Moskova’nın, hem de Birleşmiş Milletler (BM) ile birlikte Türkiye’nin adımlar attığına dikkat çeken Peskov, “BM üyeleri de bizim müzakerecilerimiz de çok iyi iş çıkardı. Şimdiye kadar, önemli başarılar elde edilmesine rağmen sorun tam olarak çözülmedi. Hala yapılacak bazı işler var” diye konuştu.BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, geçen pazartesi Hollanda, Belçika ve Estonya limanlarında sıkışan Rus gübre kargolarının ihraç edilmesi için izin aldığını duyurmuştu, ayrıca BM'nin Rusya’nın gıda ve gübre ihracatının önündeki engelleri kaldırmak için çalışmaya devam edeceğine dair güvence vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20221129/bm-rus-gubresini-tasiyan-ilk-gemi-hollandadan-afrikaya-cikti-1063976489.html
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kremlin, dmitriy peskov, pervıy kanal, gübre, rusya, birleşmiş milletler (bm)
kremlin, dmitriy peskov, pervıy kanal, gübre, rusya, birleşmiş milletler (bm)
Kremlin: Rusya’dan gübre ihracatı sorunu tam olarak çözülmedi, fakat ilerleme var
00:18 27.12.2022 (güncellendi: 00:19 27.12.2022) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Peskov, bugün itibarı ile Rusya'dan gübre ihracatı sorununun tam olarak çözülmediğini, aynı zamanda bu konuda önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Pervıy Kanal televizyonuna demecinde bugün itibarı ile Rusya'dan gübre ihracatı sorununun tam olarak çözülmediğini, aynı zamanda bu konuda önemli ilerlemeler kaydedildiğini söyledi.
Rus gübresinin ihracatının başlaması için hem Moskova’nın, hem de Birleşmiş Milletler (BM) ile birlikte Türkiye’nin adımlar attığına dikkat çeken Peskov, “BM üyeleri de bizim müzakerecilerimiz de çok iyi iş çıkardı. Şimdiye kadar, önemli başarılar elde edilmesine rağmen sorun tam olarak çözülmedi. Hala yapılacak bazı işler var” diye konuştu.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, geçen pazartesi Hollanda, Belçika ve Estonya limanlarında sıkışan Rus gübre kargolarının ihraç edilmesi için izin aldığını duyurmuştu, ayrıca BM'nin Rusya’nın gıda ve gübre ihracatının önündeki engelleri kaldırmak için çalışmaya devam edeceğine dair güvence vermişti.