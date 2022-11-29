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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221129/bm-rus-gubresini-tasiyan-ilk-gemi-hollandadan-afrikaya-cikti-1063976489.html
BM: Rus gübresini taşıyan ilk gemi Hollanda’dan Afrika’ya çıktı
BM: Rus gübresini taşıyan ilk gemi Hollanda’dan Afrika’ya çıktı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği, Rus gübresini taşıyan ilk geminin Hollanda’daki limandan çıkarak Afrika’ya doğdu yol çıktığını belirtti. 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T19:24+0300
2022-11-29T19:25+0300
ukrayna krizi
bm
rusya
tahıl
afrika
gübre
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BM Genel Sekreterliği’nin açıklamasında, “20 bin tonluk ilk parti gübre MV Greenwich gemisiyle Hollanda’dan çıkarak Mozambik üzerinden Malavi'ye doğru yola çıktı” ifadesine yer verildi.Bunun, Afrika ülkelerine ilk sevkiyat olduğu ifade edildi.Rusya’nın Avrupa limanlarında bulunan 260 bin ton gübreyi hibe etmesini memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Genel Sekreterliği, bu sevkiyatın insani ihtiyaçları karşılayarak ekim sezonun yaşandığı Afrika’daki feci mahsul kayıplarını önleyeceğini belirtti.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afrika’ya tarım ürünleri ve gübre sağlamaya hazır olduklarını açıklamıştı.
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bm, rusya, tahıl, afrika, gübre
bm, rusya, tahıl, afrika, gübre

BM: Rus gübresini taşıyan ilk gemi Hollanda’dan Afrika’ya çıktı

19:24 29.11.2022 (güncellendi: 19:25 29.11.2022)
© AAGübre
Gübre - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2022
© AA
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği, Rus gübresini taşıyan ilk geminin Hollanda’daki limandan çıkarak Afrika’ya doğdu yol çıktığını belirtti.
BM Genel Sekreterliği’nin açıklamasında, “20 bin tonluk ilk parti gübre MV Greenwich gemisiyle Hollanda’dan çıkarak Mozambik üzerinden Malavi'ye doğru yola çıktı” ifadesine yer verildi.
Bunun, Afrika ülkelerine ilk sevkiyat olduğu ifade edildi.
Rusya’nın Avrupa limanlarında bulunan 260 bin ton gübreyi hibe etmesini memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Genel Sekreterliği, bu sevkiyatın insani ihtiyaçları karşılayarak ekim sezonun yaşandığı Afrika’daki feci mahsul kayıplarını önleyeceğini belirtti.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afrika’ya tarım ürünleri ve gübre sağlamaya hazır olduklarını açıklamıştı.
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