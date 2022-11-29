https://sputniknews.com.tr/20221129/bm-rus-gubresini-tasiyan-ilk-gemi-hollandadan-afrikaya-cikti-1063976489.html

BM: Rus gübresini taşıyan ilk gemi Hollanda’dan Afrika’ya çıktı

BM: Rus gübresini taşıyan ilk gemi Hollanda’dan Afrika’ya çıktı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği, Rus gübresini taşıyan ilk geminin Hollanda’daki limandan çıkarak Afrika’ya doğdu yol çıktığını belirtti. 29.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-29T19:24+0300

2022-11-29T19:24+0300

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BM Genel Sekreterliği’nin açıklamasında, “20 bin tonluk ilk parti gübre MV Greenwich gemisiyle Hollanda’dan çıkarak Mozambik üzerinden Malavi'ye doğru yola çıktı” ifadesine yer verildi.Bunun, Afrika ülkelerine ilk sevkiyat olduğu ifade edildi.Rusya’nın Avrupa limanlarında bulunan 260 bin ton gübreyi hibe etmesini memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Genel Sekreterliği, bu sevkiyatın insani ihtiyaçları karşılayarak ekim sezonun yaşandığı Afrika’daki feci mahsul kayıplarını önleyeceğini belirtti.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afrika’ya tarım ürünleri ve gübre sağlamaya hazır olduklarını açıklamıştı.

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