https://sputniknews.com.tr/20221227/kalasnikov-sirketi-tum-urun-gamlarinda-uretim-artirildi-1065111414.html
Kalaşnikov şirketi: Tüm ürün gamlarında üretim artırıldı
Kalaşnikov şirketi: Tüm ürün gamlarında üretim artırıldı
Kalaşnikov Şirketler Grubu Başkanı Alan Luşnikov, firmanın tüm ürün gamlarında üretimi artırdığını açıkladı. 27.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-27T20:52+0300
2022-12-27T20:52+0300
2022-12-27T20:52+0300
savunma
kalaşnikov
rusya
silah
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Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı sürerken ülkenin önde gelen silah üreticilerinden Kalaşnikov'dan önemli bir açıklama geldi. Rus devlet televizyonu Rossiya 24'e demeç veren Luşnikov, tüm ürün gamlarında üretimi artırdıklarını ve devlet savunma siparişinin tamamını yerine getirdiklerini kaydetti.Luşnikov, 2023 yılında yeni insansız araçlar geliştireceklerini ve İHA üretimini artıracaklarını da belirtti.
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kalaşnikov, rusya, silah
Kalaşnikov şirketi: Tüm ürün gamlarında üretim artırıldı
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Kalaşnikov Şirketler Grubu Başkanı Alan Luşnikov, firmanın tüm ürün gamlarında üretimi artırdığını açıkladı.
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı sürerken ülkenin önde gelen silah üreticilerinden Kalaşnikov'dan önemli bir açıklama geldi.
Rus devlet televizyonu Rossiya 24'e demeç veren Luşnikov, tüm ürün gamlarında üretimi artırdıklarını ve devlet savunma siparişinin tamamını yerine getirdiklerini kaydetti.
Luşnikov, 2023 yılında yeni insansız araçlar geliştireceklerini ve İHA üretimini artıracaklarını da belirtti.