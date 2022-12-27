https://sputniknews.com.tr/20221227/isid-saldirilarinda-olen-abdli-askerlerin-ailelerinden-fransiz-cimento-sirketi-lafargea-dava-1065075522.html

IŞİD saldırılarında ölen ABD’li askerlerin ailelerinden Fransız çimento şirketi LaFarge'a dava

IŞİD saldırılarında ölen ABD’li askerlerin ailelerinden Fransız çimento şirketi LaFarge'a dava

IŞİD'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden ABD’li 3 askerin ailesi, örgüte yardım ettiği yönündeki suçlamaları kabul eden Fransız çimento devi... 27.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-27T00:45+0300

2022-12-27T00:45+0300

2022-12-27T00:46+0300

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Suriye'de bir fabrikayı çalışır halde tutmak için IŞİD'e ödeme yaptığı için kendisine yöneltilen “IŞİD'e yardım etme" suçunu kabul eden Fransız çimento devi Lafarge’a IŞİD'in düzenlediği saldırılarda ölen ABD’li 3 askerin ailesi dava açtı. Aileler, Lafarge'ın ekonomik kişisel çıkarlarının IŞİD'in ABD’liler de dahil olmak üzere masum sivilleri katletmesine olanak sağladığını belirtti. Aileler dava dilekçesinde, "Davalıların IŞİD'e yaptığı ödemeler ve iş ortaklığı, IŞİD'e 2010'ların başında yeni başlayan bir milis gücünden ABD’lileri öldürme niyeti ve kabiliyetine sahip acımasız bir terörist deve dönüşmesi için ihtiyaç duyduğu sermayeyi sağladı" ifadelerini kullandı.'IŞİD’in uluslararası terör eylemlerine yardım ve yataklık ettiler'LaFarge’nin DEAŞ’a yardım ve yataklık ettiğine dikkat çekilen dilekçede, "Davalılar, yabancı paravan şirketler ve aracılar ile yabancı terör örgütlerine nakit ve örtülü ödemeler yapmak, onlardan hammadde satın almak ve onlarla rekabete aykırı anlaşmalar yapmak da dahil olmak üzere bilerek önemli miktarda yardım sağlayarak, IŞİD’in uluslararası terör eylemlerine yardım ve yataklık ettiler” denildi.'Davalılar, maddi desteğin uluslararası terör eylemleri gerçekleştirmek için kullanılacağını biliyorlardı'Söz konusu çimento fabrikasının güvenli bir şekilde kapatılıp tahliye edilememesi sonucu tonlarca çimento ve hammaddenin IŞİD’in eline geçmesine neden olduğu aktarılan dilekçede, “Davalılar, bu maddi desteğin yabancı terör örgütlerine ödendiğini ve uluslararası terör eylemleri gerçekleştirmek için kullanılacağını biliyorlardı" ifadeleri kullanıldı.'Daha fazla ailenin davaya katılmasını bekliyoruz'Lafarge’ın zaten federal suçları kabul ettiği vurgulanan dilekçede, “LaFarge IŞİD’e milyonlarca dolar ödediğini itiraf etti. Bu davanın amacı, Lafarge'ın iğrenç ve hukuka aykırı davranışları nedeniyle mahvolan asker ailelerine karşı sorumlu tutmak. Daha fazla ailenin davaya katılmasını bekliyoruz” denildi.Ailelerin avukatı Jenner&Block LLP'nin ortağı Lee Wolosky yaptığı açıklamada, "Davayı New Yorklulardan oluşan bir jüri önünde mahkemeye götürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.Dava, 20 Ekim 2016'da Irak'ta IŞİD tarafından yerleştirilen bir el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu hayatını kaybeden Astsubay Jason Finan’ın ailesi, 24 Kasım 2016'da Suriye'nin Ayn İsa kentinde IŞİD tarafından EYP patlatılması sonucu ölen Astsubay Scott Cooper Dayton’ın ailesi ve paralı asker olarak çalıştığı sırada 27 Ocak 2015'te Libya'daki Corinthia Oteli'ne düzenlenen DEAŞ saldırısında ölen savaş gazisi olan denizci David Berry’nin ailesi tarafından açıldı.Ailelerin tazminat talep ettikleri LaFarge, dava ile ilgili henüz açıklama yapmadı.Lafarge, IŞİD’e yardım ettiği yönündeki suçlamaları kabul etmiştiLafarge, 18 Eylül'de ABD’nin New York kentindeki Brooklyn Federal Mahkemesi’nde görülen davada Suriye'de bir fabrikasını çalışır halde tutmak için terör örgütü IŞİD’e ödeme yaptığı için kendisine yöneltilen “IŞİD’e yardım etme" suçunu kabul etmiş ve 777.8 milyon dolar para cezası ödeyeceğini açıklamıştı. Lafarge’nin suçunu kabul etmesi ile bir şirket ABD'de bir terör örgütüne maddi destek sağlama suçlamalarını ilk kez kabul etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221018/abdli-bolge-savcisi-lafarge-seytanla-anlasma-yapti-1062460890.html

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işid, işid karşıtı koalisyon, abd, lafarge