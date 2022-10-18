https://sputniknews.com.tr/20221018/abdli-bolge-savcisi-lafarge-seytanla-anlasma-yapti-1062460890.html

ABD'li bölge savcısı: Lafarge şeytanla anlaşma yaptı

ABD'li bölge savcısı: Lafarge şeytanla anlaşma yaptı

New York Bölge Savcısı Breon Peace, Fransız çimento şirketinin terör örgütü IŞİD'e yardım etmesine ilişkin, "Lafarge, şeytanla anlaşma yaptı" yorumunda... 18.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-18T19:58+0300

2022-10-18T19:58+0300

2022-10-18T19:59+0300

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New York Bölge Savcısı Peace ve ABD Adalet Bakan Yardımcısı Lisa Monaco, New York Doğu Bölge Mahkemesinde görülen davada Lafarge'ın, hakkındaki "IŞİD'e yardım etme" suçlamasını kabul etmesinin ardından açıklama yaptı.Lafarge ve Suriye'deki kolunun Adalet Bakanlığı tarafından, yabancı terör örgütüne destekle suçlanan ilk şirketler olduğunu belirten Peace, "Lafarge, şeytanla anlaşma yaptı" ifadesini kullandı.ABD'de görülen davada Fransız çimento üreticisi Lafarge'ın, terör örgütü IŞİD'e yardım etme suçunu kabul ettiği ve 777,78 milyon dolar ceza ödemeye razı olduğu duyurulmuştu.Monaco ise Lafarge'ın 750 milyon dolardan fazla para cezası ödeyeceğini belirterek, "Uluslararası terörizm ile mücadele ederek ulusal güvenliğimizi korumak Adalet Bakanlığı'nın önceliğidir" ifadesini kullandı.Şirketlerin işlediği suçların cezalandırılmasının da öncelikleri olduğunu vurgulayan Monaco, "Bugünkü karar göstermiştir ki şirketler ya da yöneticileri ulusal güvenliğimizi tehdit ederse, bunun da cezası olur" ifadesini kullandı.Monaco, Lafarge'ın sağladığı maddi destek ile IŞİD ve El Nusra'nın Suriye'de alan kazandığını ifade ederek, "Şimdi birçok şirket bölgede doğru tercihi yaptı. Kendilerini terör örgütlerinin eline teslim etmedi" dedi.Şirket hakkında Haziran 2017'de açılan soruşturma kapsamında, Lafarge'ın Yönetim Kurulu Başkanı Bruno Lafont'un da aralarında bulunduğu bazı üst düzey yöneticiler 'teröre finansman sağlamak' ile suçlanmıştı.Haziran 2018'de şirkete yöneltilen 'insanlığa karşı suçlara ortak olmak'' suçlaması Kasım 2019'da düşürülmüştü.Davaya müdahil olan sivil taraflar yolsuzlukla mücadele sivil toplum kuruluşu Sherpa ile Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi, suçlamanın düşürülmesine itiraz ederek Yargıtaya başvurmuştu.Fransa Yargıtayı, 7 Eylül 2021'de Lafarge'ın Suriye'de IŞİD'li teröristlere finansmanı nedeniyle 'insanlığa karşı suça ortak olmak' suçlaması yöneltilebilmesinin önünü açan kararı almıştı.Paris Temyiz Mahkemesi de 18 Mayıs'ta Suriye'de terör örgütü IŞİD'e finansman sağladığı, Anadolu Ajansı'nın ulaştığı belgelerle ispatlanan Fransız çimento devi Lafarge'a 'insanlığa karşı suça ortak olduğu' iddiasıyla soruşturma açılmasını onaylamıştı.Şirketin Suriye'de kuruluşundan IŞİD'e finansmana uzanan süreçDünyanın en büyük çimento şirketlerinden Fransız Lafarge, Suriye'de Mart 2011'de başlayan iç savaşa rağmen faaliyetini sürdürdü.Terör örgütü IŞİD'in bölgeyi ele geçirmesine rağmen üretim faaliyetlerini sürdüren şirket, 2014'ün sonlarında çalışmalarını sonlandırdı ancak şirketin Çelebiye bölgesindeki faaliyetlerini devam ettirebilmek için IŞİD'e 'haraç' ödemenin dışında örgütten malzeme ve akaryakıt temin ettiği ifşa oldu.

https://sputniknews.com.tr/20221018/fransiz-cimento-sirketi-lafarge-isid-suclamalarini-kabul-etti-1062456332.html

https://sputniknews.com.tr/20220518/fransiz-lafarge-iside-finansmani-nedeniyle-insanliga-karsi-suca-istirakten-yargilanacak-1056484135.html

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