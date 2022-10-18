https://sputniknews.com.tr/20221018/fransiz-cimento-sirketi-lafarge-isid-suclamalarini-kabul-etti-1062456332.html
Fransız çimento şirketi Lafarge IŞİD suçlamalarını kabul etti
Fransız çimento şirketi Lafarge IŞİD suçlamalarını kabul etti
ABD'de görülen davada, Fransız çimento fabrikası Lafarge'ın 'IŞİD'e yardım etme' suçunu kabul edeceği duyuruldu. Lafarge'ın, Suriye'deki çatışmalar sırasında... 18.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-18T17:45+0300
2022-10-18T17:45+0300
2022-10-18T18:31+0300
lafarge
işid
yardım
dünya
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ABD'de görülen davada Fransız çimento üreticisi Lafarge'ın terör örgütü terör örgütü IŞİD'e yardım etme suçunu kabul ettiği duyuruldu.ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Fransa merkezli çimento üreticisi Lafarge, New York Brooklyn'deki federal mahkemede anlaşma yoluna gitti.Hakkındaki 'IŞİD'e yardım etme' suçunu kabul eden Lafarge, 777,78 milyon dolar ceza ödemeye razı oldu.Lafarge'dan yapılan yazılı açıklamada ise "Lafarge ve alt şirketi Lafarge Suriye, yöneticilerin bireysel olarak yer aldığı eylemlerden dolayı sorumluluğu kabul etmiştir. Bu eylemler, Lafarge'nin ceza yasasının alçak bir şekilde ihlal edilmesidir. Bu olayın vuku bulmuş olmasından dolayı çok üzgünüz. ABD Adalet Bakanlığı ile konunun çözümüne ilişkin yakından çalıştık" ifadesine yer verildi.Dünyanın en büyük çimento şirketlerinden Fransız Lafarge, Suriye'de Mart 2011'de başlayan iç savaşa rağmen faaliyetini sürdürdü.Terör örgütü IŞİD'in bölgeyi ele geçirmesine rağmen üretim faaliyetlerini sürdüren şirket, 2014'ün sonlarında çalışmalarını sonlandırdı ancak şirketin Çelebiye bölgesindeki faaliyetlerini devam ettirebilmek için IŞİD'e ödeme yapmanın dışında örgütten malzeme ve akaryakıt temin ettiği ifşa oldu.Şirket, Temmuz 2015'te İsviçreli rakibi Holcim ile birleşerek isim değişikliğine gitti.
https://sputniknews.com.tr/20220518/fransiz-lafarge-iside-finansmani-nedeniyle-insanliga-karsi-suca-istirakten-yargilanacak-1056484135.html
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Fransız çimento şirketi Lafarge IŞİD suçlamalarını kabul etti
17:45 18.10.2022 (güncellendi: 18:31 18.10.2022) Abone ol
ABD'de görülen davada, Fransız çimento fabrikası Lafarge'ın 'IŞİD'e yardım etme' suçunu kabul edeceği duyuruldu. Lafarge'ın, Suriye'deki çatışmalar sırasında birkaç yıl boyunca IŞİD'e ödeme yaptığı için 777 milyon dolar bir para cezası ödemeyi kabul ettiği de belirtildi.
ABD'de görülen davada Fransız çimento üreticisi Lafarge'ın terör örgütü terör örgütü IŞİD'e yardım etme suçunu kabul ettiği duyuruldu.
ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Fransa merkezli çimento üreticisi Lafarge, New York Brooklyn'deki federal mahkemede anlaşma yoluna gitti.
Hakkındaki 'IŞİD'e yardım etme' suçunu kabul eden Lafarge, 777,78 milyon dolar ceza ödemeye razı oldu.
Lafarge'dan yapılan yazılı açıklamada ise "Lafarge ve alt şirketi Lafarge Suriye, yöneticilerin bireysel olarak yer aldığı eylemlerden dolayı sorumluluğu kabul etmiştir. Bu eylemler, Lafarge'nin ceza yasasının alçak bir şekilde ihlal edilmesidir. Bu olayın vuku bulmuş olmasından dolayı çok üzgünüz. ABD Adalet Bakanlığı ile konunun çözümüne ilişkin yakından çalıştık" ifadesine yer verildi.
Dünyanın en büyük çimento şirketlerinden Fransız Lafarge, Suriye'de Mart 2011'de başlayan iç savaşa rağmen faaliyetini sürdürdü.
Terör örgütü IŞİD'in bölgeyi ele geçirmesine rağmen üretim faaliyetlerini sürdüren şirket, 2014'ün sonlarında çalışmalarını sonlandırdı ancak şirketin Çelebiye bölgesindeki faaliyetlerini devam ettirebilmek için IŞİD'e ödeme yapmanın dışında örgütten malzeme ve akaryakıt temin ettiği ifşa oldu.
Şirket, Temmuz 2015'te İsviçreli rakibi Holcim ile birleşerek isim değişikliğine gitti.