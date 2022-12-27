https://sputniknews.com.tr/20221227/hz-muhammede-hakaret-ettigi-iddia-edilen-akademisyen-hakkinda-gorevsizlik-karari-1065102931.html
Hz. Muhammed'e hakaret ettiği iddia edilen akademisyen hakkında görevsizlik kararı
Hz. Muhammed'e hakaret ettiği iddia edilen akademisyen hakkında görevsizlik kararı
Yıldız Teknik Üniversitesi'nde müfredat dışına çıkarak Hz. Muhammed'e hakaret ettiği iddia edilen öğretim görevlisi Uğur Kutay hakkında, ceza soruşturması... 27.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-27T17:05+0300
2022-12-27T17:05+0300
2022-12-27T17:05+0300
hz. muhammed
hakaret
akademisyen
türkiye
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Öğretim görevlisi Uğur Kutay'ın Yıldız Teknik Üniversitesi'nde verdiği senaryo yazımı dersinde müfredat dışına çıkarak, Hz. Muhammed'e hakaret ettiği iddia edildi.Yıldız Teknik Üniversitesi’nde okuyan 2 öğrencinin, ayrıca birden fazla kişi ve kurumların ihbarda bulunup, şikâyet dilekçesi vermesi üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kutay hakkında ‘Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama’ suçundan soruşturma başlatıldı. Ancak, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunun ‘Ceza Soruşturma Usulü’ne göre Uğur Kutay’ın işlediği öne sürülen suç hakkında yetkili makamlar inceleme başlatılabilecek.Yani ‘Son Soruşturmanın Açılıp Açılamaması’ aynı kanuna göre ‘Öğretim Elemanları, Fakülte, Enstitü ve Yüksek Okul Sekreterleri hakkında Üniversite Yönetim Kurulu Üyeleri arasından oluşturulacak 3 kişilik kurul karar verir’ şeklinde yasal düzenleme bulunduğu gerekçesiyle Uğur Kutay hakkında ceza soruşturması yapma yetkisi Üniversite Rektörlüğüne ait.Bu sebeple Kutay hakkında görevsizlik kararı yazılarak dosyanın Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne gönderildi.
https://sputniknews.com.tr/20220901/prof-celal-sengor-dine-hakaret-gerekcesiyle-ifadeye-cagrildi-1060659472.html
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hz. muhammed, hakaret, akademisyen
hz. muhammed, hakaret, akademisyen
Hz. Muhammed'e hakaret ettiği iddia edilen akademisyen hakkında görevsizlik kararı
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Yıldız Teknik Üniversitesi'nde müfredat dışına çıkarak Hz. Muhammed'e hakaret ettiği iddia edilen öğretim görevlisi Uğur Kutay hakkında, ceza soruşturması yapma yetkisinin ilgili Üniversite Rektörlüğüne ait olması sebebiyle görevsizlik kararı verildi. Dosya Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne gönderildi.
Öğretim görevlisi Uğur Kutay'ın Yıldız Teknik Üniversitesi'nde verdiği senaryo yazımı dersinde müfredat dışına çıkarak, Hz. Muhammed'e hakaret ettiği iddia edildi.
Yıldız Teknik Üniversitesi’nde okuyan 2 öğrencinin, ayrıca birden fazla kişi ve kurumların ihbarda bulunup, şikâyet dilekçesi vermesi üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kutay hakkında ‘Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama’ suçundan soruşturma başlatıldı. Ancak, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunun ‘Ceza Soruşturma Usulü’ne göre Uğur Kutay’ın işlediği öne sürülen suç hakkında yetkili makamlar inceleme başlatılabilecek.
Yani ‘Son Soruşturmanın Açılıp Açılamaması’ aynı kanuna göre ‘Öğretim Elemanları, Fakülte, Enstitü ve Yüksek Okul Sekreterleri hakkında Üniversite Yönetim Kurulu Üyeleri arasından oluşturulacak 3 kişilik kurul karar verir’ şeklinde yasal düzenleme bulunduğu gerekçesiyle Uğur Kutay hakkında ceza soruşturması yapma yetkisi Üniversite Rektörlüğüne ait.
Bu sebeple Kutay hakkında görevsizlik kararı yazılarak dosyanın Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne gönderildi.