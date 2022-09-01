https://sputniknews.com.tr/20220901/prof-celal-sengor-dine-hakaret-gerekcesiyle-ifadeye-cagrildi-1060659472.html

Prof. Celal Şengör, 'dine hakaret' gerekçesiyle ifadeye çağrıldı

Prof. Celal Şengör, 'dine hakaret' gerekçesiyle ifadeye çağrıldı

Prof. Dr. Celal Şengör 'dine hakaret' iddiasıyla ifadeye çağırıldı. 01.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-01T10:26+0300

2022-09-01T10:26+0300

2022-09-01T10:31+0300

celal şengör

türkiye

ifade

savcılık

dine hakaret

musevilik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101921/08/1019210803_0:2:1126:635_1920x0_80_0_0_f8e8793d4a471cf75a7a1b95424f8040.jpg

TELE 1’e konuşan Avukat Celal Ülgen, Prof. Dr. Celal Şengör’ün ifadeye çağırıldığını açıkladı. Ülgen, “HaberTürk’te 23 Mayıs 2022’de Celal Şengör’ün İbrahim ve Musa’nın Mısır’dan çıkışıyla ilgili yaptığı değerlendirme üzerine ifadeye çağırmışlar. Bilim tarihine uygun görüş açıkladığı için halkın bir kısmının dini değerlerine aşağılama suçu yöneltilmiş” dedi.Celal Şengör’e gönderilen çağrı kağıdında şunlar yazıldı:“23. 05. 2022 tarihinde Habertürk kanalında yayınlanan Teke Tek Bilim isimli programda “Ben bunu saptamasını yapayım. O masal. Hocam masal o. Onların hepsi masal. İbrahim diye bir adamın yaşadığını malum değil. Bütün bu söylenen kişiler tarihte yok. Bunların hepsi o üç tane kutsal denilen aslında…. Hayır ama bu önemli Suriye din geleneği Mezopotamya din geleneğinden türemiş bir yan branştır. Bizim bugün İbrahimi, dinler dediğimiz işte Musevilik. Hristiyanlık arkasından İslam yani Museviliğe bakıyorsun Musa peygamber diyorlar, o adamı da tarih bilmiyor. Yok öyle bir isim. Musevilerin kitabında bir Mısır’dan çıkış vardır Meşhur. Yok öyle bir olay. Yani incelendi, yayınlandı. Yani hocanın söylediği Harran’ın menkıbevi tarihteki önemi anlatıyor.”

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

celal şengör, ifade, savcılık, dine hakaret, musevilik