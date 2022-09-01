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https://sputniknews.com.tr/20220901/prof-celal-sengor-dine-hakaret-gerekcesiyle-ifadeye-cagrildi-1060659472.html
Prof. Celal Şengör, 'dine hakaret' gerekçesiyle ifadeye çağrıldı
Prof. Celal Şengör, 'dine hakaret' gerekçesiyle ifadeye çağrıldı
Prof. Dr. Celal Şengör 'dine hakaret' iddiasıyla ifadeye çağırıldı. 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T10:26+0300
2022-09-01T10:31+0300
celal şengör
türkiye
ifade
savcılık
dine hakaret
musevilik
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TELE 1’e konuşan Avukat Celal Ülgen, Prof. Dr. Celal Şengör’ün ifadeye çağırıldığını açıkladı. Ülgen, “HaberTürk’te 23 Mayıs 2022’de Celal Şengör’ün İbrahim ve Musa’nın Mısır’dan çıkışıyla ilgili yaptığı değerlendirme üzerine ifadeye çağırmışlar. Bilim tarihine uygun görüş açıkladığı için halkın bir kısmının dini değerlerine aşağılama suçu yöneltilmiş” dedi.Celal Şengör’e gönderilen çağrı kağıdında şunlar yazıldı:“23. 05. 2022 tarihinde Habertürk kanalında yayınlanan Teke Tek Bilim isimli programda “Ben bunu saptamasını yapayım. O masal. Hocam masal o. Onların hepsi masal. İbrahim diye bir adamın yaşadığını malum değil. Bütün bu söylenen kişiler tarihte yok. Bunların hepsi o üç tane kutsal denilen aslında…. Hayır ama bu önemli Suriye din geleneği Mezopotamya din geleneğinden türemiş bir yan branştır. Bizim bugün İbrahimi, dinler dediğimiz işte Musevilik. Hristiyanlık arkasından İslam yani Museviliğe bakıyorsun Musa peygamber diyorlar, o adamı da tarih bilmiyor. Yok öyle bir isim. Musevilerin kitabında bir Mısır’dan çıkış vardır Meşhur. Yok öyle bir olay. Yani incelendi, yayınlandı. Yani hocanın söylediği Harran’ın menkıbevi tarihteki önemi anlatıyor.”
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celal şengör, ifade, savcılık, dine hakaret, musevilik
celal şengör, ifade, savcılık, dine hakaret, musevilik

Prof. Celal Şengör, 'dine hakaret' gerekçesiyle ifadeye çağrıldı

10:26 01.09.2022 (güncellendi: 10:31 01.09.2022)
© Fotoğraf : DHACelal Şengör
Celal Şengör - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
© Fotoğraf : DHA
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Prof. Dr. Celal Şengör 'dine hakaret' iddiasıyla ifadeye çağırıldı.
TELE 1’e konuşan Avukat Celal Ülgen, Prof. Dr. Celal Şengör’ün ifadeye çağırıldığını açıkladı. Ülgen, “HaberTürk’te 23 Mayıs 2022’de Celal Şengör’ün İbrahim ve Musa’nın Mısır’dan çıkışıyla ilgili yaptığı değerlendirme üzerine ifadeye çağırmışlar. Bilim tarihine uygun görüş açıkladığı için halkın bir kısmının dini değerlerine aşağılama suçu yöneltilmiş” dedi.
Celal Şengör’e gönderilen çağrı kağıdında şunlar yazıldı:
“23. 05. 2022 tarihinde Habertürk kanalında yayınlanan Teke Tek Bilim isimli programda “Ben bunu saptamasını yapayım. O masal. Hocam masal o. Onların hepsi masal. İbrahim diye bir adamın yaşadığını malum değil. Bütün bu söylenen kişiler tarihte yok. Bunların hepsi o üç tane kutsal denilen aslında…. Hayır ama bu önemli Suriye din geleneği Mezopotamya din geleneğinden türemiş bir yan branştır. Bizim bugün İbrahimi, dinler dediğimiz işte Musevilik. Hristiyanlık arkasından İslam yani Museviliğe bakıyorsun Musa peygamber diyorlar, o adamı da tarih bilmiyor. Yok öyle bir isim. Musevilerin kitabında bir Mısır’dan çıkış vardır Meşhur. Yok öyle bir olay. Yani incelendi, yayınlandı. Yani hocanın söylediği Harran’ın menkıbevi tarihteki önemi anlatıyor.”
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