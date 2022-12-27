https://sputniknews.com.tr/20221227/hindistanda-leopar-saldirisi-13-yarali-1065112945.html

Hindistan'da leopar saldırısı: 13 yaralı

Hindistan'da leopar saldırısı: 13 yaralı

Hindistan'ın Assam eyaletinde Yağmur Ormanları Araştırma Enstitüsü'ne ait bir kampüse giren leoparın çevredekilere saldırması sonucu en az 13 kişi yaralandı 27.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-27T22:39+0300

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hindistan

leopar

yaralı

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Hindistan'ın Assam eyaletine bağlı Jorhat kentinde bulunan Yağmur Ormanları Araştırma Enstitüsü'ne (Rain Forest Research Institute) ait bir kampüse yakınlarda bulunan ormandan geldiği düşünülen bir leopar girdi.Yetkililerden kaçtığı esnada çevredekilere saldıran leopar aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 kişiyi yaraladı.Yaralılar hastaneye sevk edildiPolis Şefi Mohan Lal Meena yaralılardan 3'ünün enstitü çalışanı olduğunu belirtirken, "Yaralıların tamamı yerel bir hastaneye sevk edildi" dedi.Videoda, leopar bahçeden kaçarak yola çıktığı ve o esnada bir aracın üzerine atlayarak bölgeden uzaklaştığı görüldü.

https://sputniknews.com.tr/20221224/hindistanda-7-yasindaki-kiz-cocugu-leopar-tarafindan-olduruldu-1064982022.html

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