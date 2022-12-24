https://sputniknews.com.tr/20221224/hindistanda-7-yasindaki-kiz-cocugu-leopar-tarafindan-olduruldu-1064982022.html
Hindistan'da 7 yaşındaki kız çocuğu leopar tarafından öldürüldü
Hindistan'da 7 yaşındaki kız çocuğu leopar tarafından öldürüldü
Hindistan'ın Gujarat eyaletinde leoparın saldırdığı kız çocuğu yaşamını yitirdi. 24.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-24T23:42+0300
2022-12-24T23:42+0300
2022-12-24T23:42+0300
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çocuk
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NDTV'nin haberine göre, babaannesi ve dedesiyle çamaşır yıkamak için nehir kenarına giden 7 yaşındaki Mannat Rathod, bir leopar tarafından sürüklendi.Yetkililer, kızın bölgedekiler tarafından hastaneye götürüldüğünü fakat doktorların Rathod'un ölümünü rapor ettiğini bildirdi.Leoparı yakalamak için bölgede birkaç kafes kurulduğu belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20220902/hindistanda-basibos-leopar-28-gundur-yakalanamiyor-1060730754.html
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hindistan, leopard, çocuk, gujarat
hindistan, leopard, çocuk, gujarat
Hindistan'da 7 yaşındaki kız çocuğu leopar tarafından öldürüldü
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Hindistan'ın Gujarat eyaletinde leoparın saldırdığı kız çocuğu yaşamını yitirdi.
NDTV'nin haberine göre, babaannesi ve dedesiyle çamaşır yıkamak için nehir kenarına giden 7 yaşındaki Mannat Rathod, bir leopar tarafından sürüklendi.
Yetkililer, kızın bölgedekiler tarafından hastaneye götürüldüğünü fakat doktorların Rathod'un ölümünü rapor ettiğini bildirdi.
Leoparı yakalamak için bölgede birkaç kafes kurulduğu belirtildi.