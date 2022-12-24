https://sputniknews.com.tr/20221224/hindistanda-7-yasindaki-kiz-cocugu-leopar-tarafindan-olduruldu-1064982022.html

Hindistan'da 7 yaşındaki kız çocuğu leopar tarafından öldürüldü

Hindistan'da 7 yaşındaki kız çocuğu leopar tarafından öldürüldü

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde leoparın saldırdığı kız çocuğu yaşamını yitirdi. 24.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-24T23:42+0300

2022-12-24T23:42+0300

2022-12-24T23:42+0300

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NDTV'nin haberine göre, babaannesi ve dedesiyle çamaşır yıkamak için nehir kenarına giden 7 yaşındaki Mannat Rathod, bir leopar tarafından sürüklendi.Yetkililer, kızın bölgedekiler tarafından hastaneye götürüldüğünü fakat doktorların Rathod'un ölümünü rapor ettiğini bildirdi.Leoparı yakalamak için bölgede birkaç kafes kurulduğu belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20220902/hindistanda-basibos-leopar-28-gundur-yakalanamiyor-1060730754.html

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