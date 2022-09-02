Türkiye
SON DAKİKA | Ticaret Bakanı Muş: Bugüne kadar gerçekleşen en yüksek ağustos ayı ihracatına ulaşıldı
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220902/hindistanda-basibos-leopar-28-gundur-yakalanamiyor-1060730754.html
Hindistan'da başıboş leopar 28 gündür yakalanamıyor
Hindistan'da başıboş leopar 28 gündür yakalanamıyor
Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletinde, 28 gündür başıboş gezen leoparı yakalama çalışması sürüyor. 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T16:10+0300
2022-09-02T16:11+0300
dünya
hindistan
leopar
kaçak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/02/1060730854_0:0:2799:1575_1920x0_80_0_0_7bfd4033d2e363a03e12fe6a8953b957.jpg
Hindistan'da başıboş bir leopar, ilk kez 5 Ağustos’ta eyaletin yoğun nüfuslu Belgaum kentinde bir işçiye saldırmasıyla gündem oldu. Zaman zaman golf sahası çevresinde görülen leopar, bölge sakinleri arasında panik yarattı. Başıboş leoparı yakalamak için yetkililer harekete geçerek yakalama operasyonu başlattı. Eyaletin üst düzey orman yetkilisi Vijayakumar Gogi, leoparı yakalamak için yoğun çalışma yürüttüklerini ve personel sayısını artırdıklarını söyledi. Hindistan Orman Bakanlığı, başıboş leoparın yakalanıp ormana bırakılması için aralarında veterinerler ve anestezistlerin bulunduğu 300 personelin görevlendirildiğini ve etrafa kafeslerin kurulduğunu belirtti. Ancak bakanlık, leoparı yakalamak için kurulan tuzakların hiçbirinin henüz işe yaramadığı aktardı. Belgaum Orman yetkilisi Anthony S Mariappa da kentte ilk kez leopara rastlandığı için insanların paniklediğini kaydetti. Mariappa, kaçak leoparın hala yakalanamamasında şiddetli yağışların etkili olduğunu söyledi. Karnataka eyaletinde hükümet verilerine göre, 1783 leopar bulunuyor.
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/02/1060730854_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_059214c6d84f074607685365e9ab759d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hindistan, leopar, kaçak
hindistan, leopar, kaçak

Hindistan'da başıboş leopar 28 gündür yakalanamıyor

16:10 02.09.2022 (güncellendi: 16:11 02.09.2022)
© Sputnik / Виталий АньковLeopar
Leopar - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© Sputnik / Виталий Аньков
Abone olTelegram
Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletinde, 28 gündür başıboş gezen leoparı yakalama çalışması sürüyor.
Hindistan'da başıboş bir leopar, ilk kez 5 Ağustos’ta eyaletin yoğun nüfuslu Belgaum kentinde bir işçiye saldırmasıyla gündem oldu. Zaman zaman golf sahası çevresinde görülen leopar, bölge sakinleri arasında panik yarattı.
Başıboş leoparı yakalamak için yetkililer harekete geçerek yakalama operasyonu başlattı.
Eyaletin üst düzey orman yetkilisi Vijayakumar Gogi, leoparı yakalamak için yoğun çalışma yürüttüklerini ve personel sayısını artırdıklarını söyledi.
Hindistan Orman Bakanlığı, başıboş leoparın yakalanıp ormana bırakılması için aralarında veterinerler ve anestezistlerin bulunduğu 300 personelin görevlendirildiğini ve etrafa kafeslerin kurulduğunu belirtti. Ancak bakanlık, leoparı yakalamak için kurulan tuzakların hiçbirinin henüz işe yaramadığı aktardı.
Belgaum Orman yetkilisi Anthony S Mariappa da kentte ilk kez leopara rastlandığı için insanların paniklediğini kaydetti.
Mariappa, kaçak leoparın hala yakalanamamasında şiddetli yağışların etkili olduğunu söyledi.
Karnataka eyaletinde hükümet verilerine göre, 1783 leopar bulunuyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала