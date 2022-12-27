https://sputniknews.com.tr/20221227/fransada-dunya-kupasi-kutlamasinda-fas-asilli-cocugu-araciyla-ezen-kisi-yakalandi-1065105364.html

Fransa'da Dünya Kupası kutlamasında Fas asıllı çocuğu aracıyla ezen kişi yakalandı

Fransa'da Dünya Kupası kutlamasında Fas asıllı çocuğu aracıyla ezen kişi yakalandı

Fransa'da, ülkenin 14 Aralık'ta Katar'da Fas ile 2022 FIFA Dünya Kupası yarı final karşılaşması sonrası yapılan kutlamalar sırasında Montpellier kentinde... 27.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-27T17:13+0300

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Montpellier Belediye Başkanı Michael Delafosse, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Aymen'in cinayetinin faili olmakla suçlanan kişinin yakalandığını duyurdu.Ülke basını da Fransız polisinin, hakkında yakalama kararı bulunan şüpheliyi Fransa-İspanya sınırındaki Perpignan'da gözaltına aldığını aktardı.Şüphelinin, ifadesinin alınması için gün içinde sorgu hakimi karşısına çıkarılması bekleniyor.Kaçan zanlının, yaklaşık iki hafta kadar İspanya'da yakınlarının yanında saklandığı ifade ediliyor.Fransa-Fas Dünya Kupası yarı final maçı sonrası yapılan kutlamalar sırasında bir sürücü, aracını kalabalığın içinde tehlikeli şekilde kullanarak bir kişiyi ezip kaçmıştı. Otomobilin ezdiği ve isminin Aymen olduğu belirtilen 14 yaşındaki çocuk, müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.Savcılık kaçan kişi hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221215/fransada-sokaklar-dunya-kupasi-maci-sonrasi-karisti-14-yasindaki-cocuk-araba-carpmasi-sonucu-oldu-1064625765.html

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