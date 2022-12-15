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Fransa'da sokaklar Dünya Kupası maçı sonrası karıştı: 14 yaşındaki çocuk araba çarpması sonucu öldü
Fransa'da sokaklar Dünya Kupası maçı sonrası karıştı: 14 yaşındaki çocuk araba çarpması sonucu öldü
2022 Katar Dünya Kupası'nda Fransa milli takımının Fas'ı 2-0 yenerek finale çıkmasının ardından Montpellier kentinde iki takımın taraftarları arasında olaylar... 15.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-15T14:31+0300
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spor
fas
fransa
montpellier
polis
çocuk
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2022 FIFA Dünya Kupası müsabakasında Fransa'nın Fas'ı mağlup etmesinin ardından Fransa'nın güneyindeki Montpellier'de çıkan olaylarda 14 yaşında bir çocuğun araba çarpması sonucu hayatını kaybetti.Çocuğun hastaneye kaldırıldığı, ancak kurtarılamadığı belirtildi.Polis, çocuğa çarpan aracın olayın meydana geldiği bölgenin yakınlarında bulunduğunu ifade etti ve konuyla ilgili soruşturma başlattı.AP ajansında yer alan habere göre, Faslı taraftarların üzerindeki Fransa bayrağını koparmaya çalıştıktan sonra aracın çocuğa çarptığını iddia etti.Sosyal medya görüntülerinde kalabalığın garip şekilde hareket eden bir arabanın etrafında toplandığı görülüyor.Bunun yanı sıra Fransa'nın başkenti Paris'te de taraftarlar karşı karşıya geldi. Kentteki olaylara müdahale edilmesi için çevik kuvvet görevlendirildi.
https://sputniknews.com.tr/20221215/fransada-milli-takimin-finale-yukselmesi-coskuyla-kutlandi-1064613034.html
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fas, fransa, montpellier, polis, çocuk

Fransa'da sokaklar Dünya Kupası maçı sonrası karıştı: 14 yaşındaki çocuk araba çarpması sonucu öldü

14:31 15.12.2022
© AFP 2022 / SYLVAIN THOMAS2022 Katar Dünya Kupası'nda Fransa milli takımının Fas'ı 2-0 yenerek finale çıkmasının ardından ülkenin Montpellier kentinde iki takımın taraftarları arasında olaylar çıktı.
2022 Katar Dünya Kupası'nda Fransa milli takımının Fas'ı 2-0 yenerek finale çıkmasının ardından ülkenin Montpellier kentinde iki takımın taraftarları arasında olaylar çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2022
© AFP 2022 / SYLVAIN THOMAS
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2022 Katar Dünya Kupası'nda Fransa milli takımının Fas'ı 2-0 yenerek finale çıkmasının ardından Montpellier kentinde iki takımın taraftarları arasında olaylar çıktı. Sokaklarda kaos devam ederken 14 yaşındaki bir çocuk araba çarpması sonucu hayatını kaybetti.
2022 FIFA Dünya Kupası müsabakasında Fransa'nın Fas'ı mağlup etmesinin ardından Fransa'nın güneyindeki Montpellier'de çıkan olaylarda 14 yaşında bir çocuğun araba çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Çocuğun hastaneye kaldırıldığı, ancak kurtarılamadığı belirtildi.
Polis, çocuğa çarpan aracın olayın meydana geldiği bölgenin yakınlarında bulunduğunu ifade etti ve konuyla ilgili soruşturma başlattı.
AP ajansında yer alan habere göre, Faslı taraftarların üzerindeki Fransa bayrağını koparmaya çalıştıktan sonra aracın çocuğa çarptığını iddia etti.
Sosyal medya görüntülerinde kalabalığın garip şekilde hareket eden bir arabanın etrafında toplandığı görülüyor.
Bunun yanı sıra Fransa'nın başkenti Paris'te de taraftarlar karşı karşıya geldi. Kentteki olaylara müdahale edilmesi için çevik kuvvet görevlendirildi.
2022 FIFA Dünya Kupası yarı final karşılaşmasında Fransa'nın Fas'ı 2-0 yenerek adını finale yazdırması ülkede coşkuyla karşılandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2022
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