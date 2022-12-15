Fransa'da milli takımın finale yükselmesi coşkuyla kutlandı

© AA Öte yandan Paris'te yaşayan Fas asıllı Fransız vatandaşı Fatima, maçın ardından yaptığı açıklamada, iki takımın da güzel performans sergilediğini söyledi. 2022 Dünya Kupası'nda kat ettiği yol göz önüne alındığında Fas'ın başarısının finalle taçlanmasa da zafer teşkil ettiğini belirten Fatima, bu serüvende dünyadaki birçok halk için Fas'ın sembol haline geldiğini dile getirdi.