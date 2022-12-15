Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20221215/fransada-milli-takimin-finale-yukselmesi-coskuyla-kutlandi-1064613034.html
Fransa'da milli takımın finale yükselmesi coşkuyla kutlandı
Fransa'da milli takımın finale yükselmesi coşkuyla kutlandı
2022 FIFA Dünya Kupası yarı final karşılaşmasında Fransa'nın Fas'ı 2-0 yenerek adını finale yazdırması ülkede coşkuyla karşılandı. 15.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-15T10:21+0300
2022-12-15T10:31+0300
multimedya
fransa
fas
2022 dünya kupası
fotoğraf
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0f/1064611485_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_2d2121703b4a21daef2257b27fff5335.jpg
fransa
fas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0f/1064611485_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_6331e0e1be7f7dd26d2286b769c6b8f8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fransa, fas, 2022 dünya kupası, фото, fotoğraf
fransa, fas, 2022 dünya kupası, фото, fotoğraf

Fransa'da milli takımın finale yükselmesi coşkuyla kutlandı

10:21 15.12.2022 (güncellendi: 10:31 15.12.2022)
Abone olTelegram
2022 FIFA Dünya Kupası yarı final karşılaşmasında Fransa'nın Fas'ı 2-0 yenerek adını finale yazdırması ülkede coşkuyla karşılandı.
© AABaşkent Paris başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde, karşılaşmanın bitiş düdüğünden sonra Fransızlar sokaklara döküldü.
Başkent Paris başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde, karşılaşmanın bitiş düdüğünden sonra Fransızlar sokaklara döküldü. - Sputnik Türkiye
1/8
© AA
Başkent Paris başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde, karşılaşmanın bitiş düdüğünden sonra Fransızlar sokaklara döküldü.
© AAParis'in en işlek caddesi Şanzelize'de soğuk havaya rağmen toplanan Fransız futbolseverler yoğun güvenlik önlemleri arasında milli takımlarının zaferini ve finale yükselmesini kutladı.
Paris'in en işlek caddesi Şanzelize'de soğuk havaya rağmen toplanan Fransız futbolseverler yoğun güvenlik önlemleri arasında milli takımlarının zaferini ve finale yükselmesini kutladı. - Sputnik Türkiye
2/8
© AA
Paris'in en işlek caddesi Şanzelize'de soğuk havaya rağmen toplanan Fransız futbolseverler yoğun güvenlik önlemleri arasında milli takımlarının zaferini ve finale yükselmesini kutladı.
© AAPolisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı kutlamada bazı taraftarlar da Fas bayrakları taşıdı.
Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı kutlamada bazı taraftarlar da Fas bayrakları taşıdı. - Sputnik Türkiye
3/8
© AA
Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı kutlamada bazı taraftarlar da Fas bayrakları taşıdı.
© AABinlerce futbolseverin toplandığı Şanzelize'de Fas ile Fransa milli takımlarının taraftarları birlikte iki ülkenin bayraklarını havalandırırken, polis taşkınlık çıkarttıkları gerekçesiyle bazı taraftarları gözaltına aldı.
Binlerce futbolseverin toplandığı Şanzelize'de Fas ile Fransa milli takımlarının taraftarları birlikte iki ülkenin bayraklarını havalandırırken, polis taşkınlık çıkarttıkları gerekçesiyle bazı taraftarları gözaltına aldı. - Sputnik Türkiye
4/8
© AA
Binlerce futbolseverin toplandığı Şanzelize'de Fas ile Fransa milli takımlarının taraftarları birlikte iki ülkenin bayraklarını havalandırırken, polis taşkınlık çıkarttıkları gerekçesiyle bazı taraftarları gözaltına aldı.
© AAAnnemasse şehrinde de Fransa'nın finale çıkması kutlandı. Çok sayıda kişi, ellerinde Fransa bayraklarıyla heyecanını paylaşırken onlarca araba konvoy yapıp kornalar çalarak galibiyet turu attı.
Annemasse şehrinde de Fransa'nın finale çıkması kutlandı. Çok sayıda kişi, ellerinde Fransa bayraklarıyla heyecanını paylaşırken onlarca araba konvoy yapıp kornalar çalarak galibiyet turu attı. - Sputnik Türkiye
5/8
© AA
Annemasse şehrinde de Fransa'nın finale çıkması kutlandı. Çok sayıda kişi, ellerinde Fransa bayraklarıyla heyecanını paylaşırken onlarca araba konvoy yapıp kornalar çalarak galibiyet turu attı.
© AAAyrıca Montpellier, Nice başta olmak üzere çok sayıda kentte kutlamalar sırasında olaylar çıktı. Bazı yerlerde taraftarlar çöp kovalarını yakarken polis taşkınlık çıkaranlara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
Ayrıca Montpellier, Nice başta olmak üzere çok sayıda kentte kutlamalar sırasında olaylar çıktı. Bazı yerlerde taraftarlar çöp kovalarını yakarken polis taşkınlık çıkaranlara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. - Sputnik Türkiye
6/8
© AA
Ayrıca Montpellier, Nice başta olmak üzere çok sayıda kentte kutlamalar sırasında olaylar çıktı. Bazı yerlerde taraftarlar çöp kovalarını yakarken polis taşkınlık çıkaranlara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
© AAÖte yandan Paris'te yaşayan Fas asıllı Fransız vatandaşı Fatima, maçın ardından yaptığı açıklamada, iki takımın da güzel performans sergilediğini söyledi. 2022 Dünya Kupası'nda kat ettiği yol göz önüne alındığında Fas'ın başarısının finalle taçlanmasa da zafer teşkil ettiğini belirten Fatima, bu serüvende dünyadaki birçok halk için Fas'ın sembol haline geldiğini dile getirdi.
Öte yandan Paris'te yaşayan Fas asıllı Fransız vatandaşı Fatima, maçın ardından yaptığı açıklamada, iki takımın da güzel performans sergilediğini söyledi. 2022 Dünya Kupası'nda kat ettiği yol göz önüne alındığında Fas'ın başarısının finalle taçlanmasa da zafer teşkil ettiğini belirten Fatima, bu serüvende dünyadaki birçok halk için Fas'ın sembol haline geldiğini dile getirdi. - Sputnik Türkiye
7/8
© AA
Öte yandan Paris'te yaşayan Fas asıllı Fransız vatandaşı Fatima, maçın ardından yaptığı açıklamada, iki takımın da güzel performans sergilediğini söyledi. 2022 Dünya Kupası'nda kat ettiği yol göz önüne alındığında Fas'ın başarısının finalle taçlanmasa da zafer teşkil ettiğini belirten Fatima, bu serüvende dünyadaki birçok halk için Fas'ın sembol haline geldiğini dile getirdi.
© AAAvrupa'nın farklı yerlerinde ise Fransa'nın sevinci ve Fas'ın yenilgi hüznü yaşandı.
Avrupa'nın farklı yerlerinde ise Fransa'nın sevinci ve Fas'ın yenilgi hüznü yaşandı. - Sputnik Türkiye
8/8
© AA
Avrupa'nın farklı yerlerinde ise Fransa'nın sevinci ve Fas'ın yenilgi hüznü yaşandı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала