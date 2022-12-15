Fransa'da milli takımın finale yükselmesi coşkuyla kutlandı

© AABaşkent Paris başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde, karşılaşmanın bitiş düdüğünden sonra Fransızlar sokaklara döküldü.
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© AA
Başkent Paris başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde, karşılaşmanın bitiş düdüğünden sonra Fransızlar sokaklara döküldü.
© AAParis'in en işlek caddesi Şanzelize'de soğuk havaya rağmen toplanan Fransız futbolseverler yoğun güvenlik önlemleri arasında milli takımlarının zaferini ve finale yükselmesini kutladı.
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© AA
Paris'in en işlek caddesi Şanzelize'de soğuk havaya rağmen toplanan Fransız futbolseverler yoğun güvenlik önlemleri arasında milli takımlarının zaferini ve finale yükselmesini kutladı.
© AAPolisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı kutlamada bazı taraftarlar da Fas bayrakları taşıdı.
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© AA
Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı kutlamada bazı taraftarlar da Fas bayrakları taşıdı.
© AABinlerce futbolseverin toplandığı Şanzelize'de Fas ile Fransa milli takımlarının taraftarları birlikte iki ülkenin bayraklarını havalandırırken, polis taşkınlık çıkarttıkları gerekçesiyle bazı taraftarları gözaltına aldı.
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© AA
Binlerce futbolseverin toplandığı Şanzelize'de Fas ile Fransa milli takımlarının taraftarları birlikte iki ülkenin bayraklarını havalandırırken, polis taşkınlık çıkarttıkları gerekçesiyle bazı taraftarları gözaltına aldı.
© AAAnnemasse şehrinde de Fransa'nın finale çıkması kutlandı. Çok sayıda kişi, ellerinde Fransa bayraklarıyla heyecanını paylaşırken onlarca araba konvoy yapıp kornalar çalarak galibiyet turu attı.
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© AA
Annemasse şehrinde de Fransa'nın finale çıkması kutlandı. Çok sayıda kişi, ellerinde Fransa bayraklarıyla heyecanını paylaşırken onlarca araba konvoy yapıp kornalar çalarak galibiyet turu attı.
© AAAyrıca Montpellier, Nice başta olmak üzere çok sayıda kentte kutlamalar sırasında olaylar çıktı. Bazı yerlerde taraftarlar çöp kovalarını yakarken polis taşkınlık çıkaranlara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
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© AA
Ayrıca Montpellier, Nice başta olmak üzere çok sayıda kentte kutlamalar sırasında olaylar çıktı. Bazı yerlerde taraftarlar çöp kovalarını yakarken polis taşkınlık çıkaranlara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
© AAÖte yandan Paris'te yaşayan Fas asıllı Fransız vatandaşı Fatima, maçın ardından yaptığı açıklamada, iki takımın da güzel performans sergilediğini söyledi. 2022 Dünya Kupası'nda kat ettiği yol göz önüne alındığında Fas'ın başarısının finalle taçlanmasa da zafer teşkil ettiğini belirten Fatima, bu serüvende dünyadaki birçok halk için Fas'ın sembol haline geldiğini dile getirdi.
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© AA
Öte yandan Paris'te yaşayan Fas asıllı Fransız vatandaşı Fatima, maçın ardından yaptığı açıklamada, iki takımın da güzel performans sergilediğini söyledi. 2022 Dünya Kupası'nda kat ettiği yol göz önüne alındığında Fas'ın başarısının finalle taçlanmasa da zafer teşkil ettiğini belirten Fatima, bu serüvende dünyadaki birçok halk için Fas'ın sembol haline geldiğini dile getirdi.
© AAAvrupa'nın farklı yerlerinde ise Fransa'nın sevinci ve Fas'ın yenilgi hüznü yaşandı.
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© AA
Avrupa'nın farklı yerlerinde ise Fransa'nın sevinci ve Fas'ın yenilgi hüznü yaşandı.