https://sputniknews.com.tr/20221227/fransada-doktorlar-hasta-kabul-ucretlerinin-iki-katina-cikarilmasi-icin-greve-gitti-1065083695.html

Fransa'da doktorlar hasta kabul ücretlerinin iki katına çıkarılması için greve gitti

Fransa'da doktorlar hasta kabul ücretlerinin iki katına çıkarılması için greve gitti

Fransa'da pratisyen hekimler ve özel muayenehanelerde çalışan uzman doktorlar, hasta kabul ücretlerinin iki katına çıkarılması talebiyle bir haftalık greve... 27.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-27T11:02+0300

2022-12-27T11:02+0300

2022-12-27T11:02+0300

dünya

fransa

doktor

grev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1b/1065083538_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_d4d3b5be03b692110d03ef8388263315.jpg

Avrupa'da enerji krizinin tetiklediği enflasyon artışı sonrasında ücret artışlarının yetersiz olması nedeniyle grevler sürüyor.BFMTV'nin aktardığına göre Fransa'da pratisyen hekimler ve özel muayenehanelerde çalışan uzman doktorlar, hasta kabul ücretlerinin iki katına çıkarılması talebiyle 2 Ocak'a kadar greve gitme kararı aldı.Doktorlar, hasta kabul ücretlerinin 25 euro'dan 50 euro'ya çıkarılmasını ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ederek meslektaşlarını greve katılmaya çağırdı.Grev, ülkedeki sağlık görevlisi eksikliğine ve zorlu çalışma koşullarına dikkat çekmek için bu yılın eylül ayında kurulan Yarının Doktorları (Medecins pour demain) derneğinin yanı sıra SML (Syndicat des Medecins Liberaux), FMF (Federation des Medecins de France) ve UFMLS (Union Francaise pour une Medecine Libre) sendikaları tarafından gerçekleştiriliyor.Sağlık çalışanları, ülkede devam eden grip, koronavirüs ve bronşiyolit salgınları nedeniyle hastanelerin kalabalık hale gelmesinden şikayetçi.'Hastalarımızı tedavi etmek için yeterli kapasitemiz yok'Pratisyen hekim Florence Lapica, BFMTV'ye yaptığı açıklamada, "Salgınlar var ama kronik hastalar da var. Bugün artık ister yeni doğmuş ister yaşlı olsun, hastalarımızı tedavi etmek için yeterli kapasitemiz yok. Muayeneler için koca bir bekleme listemiz var" dedi.Daha önce Fransa'da sağlık görevlileri aralık ayının başlarında da greve gitmiş, muayenehanelerin yüzde 30'a yakını kapatılmıştı.5 Ocak'ta daha büyük bir grev gelecekSöz konusu grev bu çapta olmasa da sağlık görevlilerinin 5 Ocak'ta büyük bir greve hazırlandığı belirtiliyor.Ülkedeki grevler yaz aylarından bu yana sürüyor. Sendikalar, daha önce Fransa'nın sağlık kriziyle karşı karşıya olduğunu ve sağlık çalışanlarının son üç yıldır devlet hastaneleri, tıbbi ve sosyal kurumlardaki duruma dikkat çekiyordu.

https://sputniknews.com.tr/20221222/ingiltere-saglik-hizmetinden-halka-cok-sarhos-olmayin-1064866435.html

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fransa, doktor, grev