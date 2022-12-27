https://sputniknews.com.tr/20221227/fransada-doktorlar-hasta-kabul-ucretlerinin-iki-katina-cikarilmasi-icin-greve-gitti-1065083695.html
Fransa'da doktorlar hasta kabul ücretlerinin iki katına çıkarılması için greve gitti
Fransa'da doktorlar hasta kabul ücretlerinin iki katına çıkarılması için greve gitti
Fransa'da pratisyen hekimler ve özel muayenehanelerde çalışan uzman doktorlar, hasta kabul ücretlerinin iki katına çıkarılması talebiyle bir haftalık greve... 27.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-27T11:02+0300
2022-12-27T11:02+0300
2022-12-27T11:02+0300
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Avrupa'da enerji krizinin tetiklediği enflasyon artışı sonrasında ücret artışlarının yetersiz olması nedeniyle grevler sürüyor.BFMTV'nin aktardığına göre Fransa'da pratisyen hekimler ve özel muayenehanelerde çalışan uzman doktorlar, hasta kabul ücretlerinin iki katına çıkarılması talebiyle 2 Ocak'a kadar greve gitme kararı aldı.Doktorlar, hasta kabul ücretlerinin 25 euro'dan 50 euro'ya çıkarılmasını ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ederek meslektaşlarını greve katılmaya çağırdı.Grev, ülkedeki sağlık görevlisi eksikliğine ve zorlu çalışma koşullarına dikkat çekmek için bu yılın eylül ayında kurulan Yarının Doktorları (Medecins pour demain) derneğinin yanı sıra SML (Syndicat des Medecins Liberaux), FMF (Federation des Medecins de France) ve UFMLS (Union Francaise pour une Medecine Libre) sendikaları tarafından gerçekleştiriliyor.Sağlık çalışanları, ülkede devam eden grip, koronavirüs ve bronşiyolit salgınları nedeniyle hastanelerin kalabalık hale gelmesinden şikayetçi.'Hastalarımızı tedavi etmek için yeterli kapasitemiz yok'Pratisyen hekim Florence Lapica, BFMTV'ye yaptığı açıklamada, "Salgınlar var ama kronik hastalar da var. Bugün artık ister yeni doğmuş ister yaşlı olsun, hastalarımızı tedavi etmek için yeterli kapasitemiz yok. Muayeneler için koca bir bekleme listemiz var" dedi.Daha önce Fransa'da sağlık görevlileri aralık ayının başlarında da greve gitmiş, muayenehanelerin yüzde 30'a yakını kapatılmıştı.5 Ocak'ta daha büyük bir grev gelecekSöz konusu grev bu çapta olmasa da sağlık görevlilerinin 5 Ocak'ta büyük bir greve hazırlandığı belirtiliyor.Ülkedeki grevler yaz aylarından bu yana sürüyor. Sendikalar, daha önce Fransa'nın sağlık kriziyle karşı karşıya olduğunu ve sağlık çalışanlarının son üç yıldır devlet hastaneleri, tıbbi ve sosyal kurumlardaki duruma dikkat çekiyordu.
https://sputniknews.com.tr/20221222/ingiltere-saglik-hizmetinden-halka-cok-sarhos-olmayin-1064866435.html
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fransa, doktor, grev
Fransa'da doktorlar hasta kabul ücretlerinin iki katına çıkarılması için greve gitti
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Fransa'da pratisyen hekimler ve özel muayenehanelerde çalışan uzman doktorlar, hasta kabul ücretlerinin iki katına çıkarılması talebiyle bir haftalık greve gitti.
Avrupa'da enerji krizinin tetiklediği enflasyon artışı sonrasında ücret artışlarının yetersiz olması nedeniyle grevler sürüyor.
BFMTV'nin aktardığına göre Fransa'da pratisyen hekimler ve özel muayenehanelerde çalışan uzman doktorlar, hasta kabul ücretlerinin iki katına çıkarılması talebiyle 2 Ocak'a kadar greve gitme kararı aldı.
Doktorlar, hasta kabul ücretlerinin 25 euro'dan 50 euro'ya çıkarılmasını ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ederek meslektaşlarını greve katılmaya çağırdı.
Grev, ülkedeki sağlık görevlisi eksikliğine ve zorlu çalışma koşullarına dikkat çekmek için bu yılın eylül ayında kurulan Yarının Doktorları (Medecins pour demain) derneğinin yanı sıra SML (Syndicat des Medecins Liberaux), FMF (Federation des Medecins de France) ve UFMLS (Union Francaise pour une Medecine Libre) sendikaları tarafından gerçekleştiriliyor.
Sağlık çalışanları, ülkede devam eden grip, koronavirüs ve bronşiyolit salgınları nedeniyle hastanelerin kalabalık hale gelmesinden şikayetçi.
'Hastalarımızı tedavi etmek için yeterli kapasitemiz yok'
Pratisyen hekim Florence Lapica, BFMTV'ye yaptığı açıklamada, "Salgınlar var ama kronik hastalar da var. Bugün artık ister yeni doğmuş ister yaşlı olsun, hastalarımızı tedavi etmek için yeterli kapasitemiz yok. Muayeneler için koca bir bekleme listemiz var" dedi.
Daha önce Fransa'da sağlık görevlileri aralık ayının başlarında da greve gitmiş, muayenehanelerin yüzde 30'a yakını kapatılmıştı.
5 Ocak'ta daha büyük bir grev gelecek
Söz konusu grev bu çapta olmasa da sağlık görevlilerinin 5 Ocak'ta büyük bir greve hazırlandığı belirtiliyor.
Ülkedeki grevler yaz aylarından bu yana sürüyor. Sendikalar, daha önce Fransa'nın sağlık kriziyle karşı karşıya olduğunu ve sağlık çalışanlarının son üç yıldır devlet hastaneleri, tıbbi ve sosyal kurumlardaki duruma dikkat çekiyordu.