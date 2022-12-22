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https://sputniknews.com.tr/20221222/ingiltere-saglik-hizmetinden-halka-cok-sarhos-olmayin-1064866435.html
İngiltere sağlık hizmetinden halka: Çok sarhoş olmayın
İngiltere sağlık hizmetinden halka: Çok sarhoş olmayın
İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) ambulans personelinin düzenlediği geniş katılımlı grev nedeniyle halka acil servise gelmek zorunda kalmamak için... 22.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-22T12:03+0300
2022-12-22T12:03+0300
dünya
ingiltere
ingiltere ulusal sağlık hizmetleri (nhs)
ambulans
noel
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İngiltere'de ücret artışı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle sağlık sektöründe düzenlenen grevlere ambulans personeli de dahil oldu.NHS Medikal Direktörü Stephen Powis, yaptığı açıklamada Noel öncesi acil servislere gelmek zorunda kalmamaları için halka 'çok içmemeleri' çağrısı yaptı.BBC radyosuna konuşan Powis, 'bilinçli bir şekilde içmenin acil tedavide görülen rekor talebi hafifletmeye yardımcı olacağını' belirtti.Powis, "Acil servislerere gereksiz bir ziyaretle sonuçlanacak kadar sarhoş olmayın" uyarısını yaptı.İngiltere ve Galler genelinde sağlık görevlileri, 1980'lerden bu yana en geniş katılımlı grevlerini düzenliyor.Ambulans grevinden önce de 10 bin fazla hemşirenin katıldığı, NHS'in 74 yıllık en büyüğü olan grev gerçeklemişti.Sağlık Bakanı Will Quince, geçen günlerde İngiliz halkından 'riskli faaliyetlerden' kaçınmalarını ve 'yaşamı tehdit eden bir durum' olmadıkça ambulans çağırmamalarını talep etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221221/britanyada-tarihi-saglik-grevi-ingiltere-ve-gallerde-binlerce-ambulans-calisani-is-birakti-1064846052.html
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ingiltere, ingiltere ulusal sağlık hizmetleri (nhs), ambulans, noel
ingiltere, ingiltere ulusal sağlık hizmetleri (nhs), ambulans, noel

İngiltere sağlık hizmetinden halka: Çok sarhoş olmayın

12:03 22.12.2022
© REUTERS / HANNAH MCKAYİngiltere'de koronavirüs
İngiltere'de koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2022
© REUTERS / HANNAH MCKAY
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İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) ambulans personelinin düzenlediği geniş katılımlı grev nedeniyle halka acil servise gelmek zorunda kalmamak için tatillerde fazla sarhoş olmamaları çağrısı yaptı.
İngiltere'de ücret artışı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle sağlık sektöründe düzenlenen grevlere ambulans personeli de dahil oldu.
NHS Medikal Direktörü Stephen Powis, yaptığı açıklamada Noel öncesi acil servislere gelmek zorunda kalmamaları için halka 'çok içmemeleri' çağrısı yaptı.
BBC radyosuna konuşan Powis, 'bilinçli bir şekilde içmenin acil tedavide görülen rekor talebi hafifletmeye yardımcı olacağını' belirtti.
Powis, "Acil servislerere gereksiz bir ziyaretle sonuçlanacak kadar sarhoş olmayın" uyarısını yaptı.
İngiltere ve Galler genelinde sağlık görevlileri, 1980'lerden bu yana en geniş katılımlı grevlerini düzenliyor.
Ambulans grevinden önce de 10 bin fazla hemşirenin katıldığı, NHS'in 74 yıllık en büyüğü olan grev gerçeklemişti.
Sağlık Bakanı Will Quince, geçen günlerde İngiliz halkından 'riskli faaliyetlerden' kaçınmalarını ve 'yaşamı tehdit eden bir durum' olmadıkça ambulans çağırmamalarını talep etmişti.
İngiltere- Ambulans- Hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2022
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Britanya'da tarihi sağlık grevi: İngiltere ve Galler'de binlerce ambulans çalışanı iş bıraktı
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