https://sputniknews.com.tr/20221227/fifa-kadinlar-dunya-kupasinda-bir-ilk-filistinli-hakem-gorev-alacak-1065076760.html

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda bir ilk: Filistinli hakem görev alacak

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda bir ilk: Filistinli hakem görev alacak

Heba Saadia, FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda görev alacak ilk Filistinli hakem olacak. 27.12.2022, Sputnik Türkiye

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fifa kadınlar dünya kupası

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Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, 20 Temmuz ile 20 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda görev alacak hakemler arasında, Filistinli Heba Saadia'ya da yer verildi.Filistinli bir hakemin ilk kez görev alacağı bu turnuva, farklı yeniliklere de sahne olacak.İlk kez 24 yerine 32 takımın mücadele edeceği organizasyona, ayrıca ilk defa iki ülke (Avustralya ve Yeni Zelanda) ev sahipliği yapacak.

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