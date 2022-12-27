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FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda bir ilk: Filistinli hakem görev alacak
FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda bir ilk: Filistinli hakem görev alacak
Heba Saadia, FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda görev alacak ilk Filistinli hakem olacak. 27.12.2022, Sputnik Türkiye
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spor
fifa
fifa kadınlar dünya kupası
filistinli
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hakem
ilk
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Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, 20 Temmuz ile 20 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda görev alacak hakemler arasında, Filistinli Heba Saadia'ya da yer verildi.Filistinli bir hakemin ilk kez görev alacağı bu turnuva, farklı yeniliklere de sahne olacak.İlk kez 24 yerine 32 takımın mücadele edeceği organizasyona, ayrıca ilk defa iki ülke (Avustralya ve Yeni Zelanda) ev sahipliği yapacak.
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fifa, fifa kadınlar dünya kupası, filistinli, kadın, hakem, ilk
fifa, fifa kadınlar dünya kupası, filistinli, kadın, hakem, ilk

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda bir ilk: Filistinli hakem görev alacak

01:28 27.12.2022 (güncellendi: 01:39 27.12.2022)
© AAKadın Hakem - Sarı Kart
Kadın Hakem - Sarı Kart - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2022
© AA
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Heba Saadia, FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda görev alacak ilk Filistinli hakem olacak.
Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, 20 Temmuz ile 20 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda görev alacak hakemler arasında, Filistinli Heba Saadia'ya da yer verildi.
Filistinli bir hakemin ilk kez görev alacağı bu turnuva, farklı yeniliklere de sahne olacak.
İlk kez 24 yerine 32 takımın mücadele edeceği organizasyona, ayrıca ilk defa iki ülke (Avustralya ve Yeni Zelanda) ev sahipliği yapacak.
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