https://sputniknews.com.tr/20221227/fifa-kadinlar-dunya-kupasinda-bir-ilk-filistinli-hakem-gorev-alacak-1065076760.html
FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda bir ilk: Filistinli hakem görev alacak
FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda bir ilk: Filistinli hakem görev alacak
Heba Saadia, FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda görev alacak ilk Filistinli hakem olacak. 27.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-27T01:28+0300
2022-12-27T01:28+0300
2022-12-27T01:39+0300
spor
fifa
fifa kadınlar dünya kupası
filistinli
kadın
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ilk
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Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, 20 Temmuz ile 20 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda görev alacak hakemler arasında, Filistinli Heba Saadia'ya da yer verildi.Filistinli bir hakemin ilk kez görev alacağı bu turnuva, farklı yeniliklere de sahne olacak.İlk kez 24 yerine 32 takımın mücadele edeceği organizasyona, ayrıca ilk defa iki ülke (Avustralya ve Yeni Zelanda) ev sahipliği yapacak.
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fifa, fifa kadınlar dünya kupası, filistinli, kadın, hakem, ilk
FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda bir ilk: Filistinli hakem görev alacak
01:28 27.12.2022 (güncellendi: 01:39 27.12.2022) Abone ol
Heba Saadia, FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda görev alacak ilk Filistinli hakem olacak.
Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, 20 Temmuz ile 20 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda görev alacak hakemler arasında, Filistinli Heba Saadia'ya da yer verildi.
Filistinli bir hakemin ilk kez görev alacağı bu turnuva, farklı yeniliklere de sahne olacak.
İlk kez 24 yerine 32 takımın mücadele edeceği organizasyona, ayrıca ilk defa iki ülke (Avustralya ve Yeni Zelanda) ev sahipliği yapacak.