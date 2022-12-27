https://sputniknews.com.tr/20221227/chpde-40-il-ve-39-ilce-baskani-milletvekili-aday-adayligi-icin-istifa-etti-1065100741.html

CHP'de 40 il ve 39 ilçe başkanı milletvekili aday adaylığı için istifa etti

CHP'de 40 il ve 39 ilçe başkanı milletvekili aday adaylığı için istifa etti

CHP'de milletvekili aday adayı olmak için 40 il başkanı ve 39 ilçe başkanı istifa etti. 27.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-27T16:04+0300

2022-12-27T16:04+0300

2022-12-27T16:04+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

istifa

ilçe başkanı

oğuz kaan salıcı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/11/1063563080_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_83037aa9967349b9c7871ed2099fe965.jpg

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, yaptığı yazılı açıklamada, 2023'de yapılacak genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak isteyen il, ilçe ve belde başkanları ile yönetim kurulu üyelerinin CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından 26 Aralık 2022'ye kadar istifa etmelerinin istendiğini, dün bu sürenin sona erdiğini belirtti.Salıcı, milletvekili aday adayı olmak için 40 il başkanı ve 39 ilçe başkanının istifa ettiğini bildirdi.İstifa eden il başkanları şunlar:

https://sputniknews.com.tr/20221226/chpde-milletvekili-aday-adayi-olmak-isteyen-il-ve-ilce-baskanlari-gorevlerinden-istifa-etti-1065071423.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

chp, cumhuriyet halk partisi (chp), istifa, ilçe başkanı, oğuz kaan salıcı