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CHP'de 40 il ve 39 ilçe başkanı milletvekili aday adaylığı için istifa etti
CHP'de 40 il ve 39 ilçe başkanı milletvekili aday adaylığı için istifa etti
CHP'de milletvekili aday adayı olmak için 40 il başkanı ve 39 ilçe başkanı istifa etti. 27.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-27T16:04+0300
2022-12-27T16:04+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
istifa
ilçe başkanı
oğuz kaan salıcı
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, yaptığı yazılı açıklamada, 2023'de yapılacak genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak isteyen il, ilçe ve belde başkanları ile yönetim kurulu üyelerinin CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından 26 Aralık 2022'ye kadar istifa etmelerinin istendiğini, dün bu sürenin sona erdiğini belirtti.Salıcı, milletvekili aday adayı olmak için 40 il başkanı ve 39 ilçe başkanının istifa ettiğini bildirdi.İstifa eden il başkanları şunlar:
https://sputniknews.com.tr/20221226/chpde-milletvekili-aday-adayi-olmak-isteyen-il-ve-ilce-baskanlari-gorevlerinden-istifa-etti-1065071423.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), istifa, ilçe başkanı, oğuz kaan salıcı
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), istifa, ilçe başkanı, oğuz kaan salıcı

CHP'de 40 il ve 39 ilçe başkanı milletvekili aday adaylığı için istifa etti

16:04 27.12.2022
© AACHP
CHP - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2022
© AA
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CHP'de milletvekili aday adayı olmak için 40 il başkanı ve 39 ilçe başkanı istifa etti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, yaptığı yazılı açıklamada, 2023'de yapılacak genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak isteyen il, ilçe ve belde başkanları ile yönetim kurulu üyelerinin CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından 26 Aralık 2022'ye kadar istifa etmelerinin istendiğini, dün bu sürenin sona erdiğini belirtti.
Salıcı, milletvekili aday adayı olmak için 40 il başkanı ve 39 ilçe başkanının istifa ettiğini bildirdi.
İstifa eden il başkanları şunlar:
"İsmet Karaca (Bursa), Kamil Gülmez (Nevşehir), Enver Kiraz (Malatya), Hikmet Yalım Halıcı (Isparta), Ayhan Doğan (Erzincan), Ali Abbas Ertürk (Aksaray), Çağdaş Kurtgöz (Tokat), Ali Karaoba (Uşak), Mehmet Gürel (Yalova), Mehmet Tahtasız (Çorum), Serkan Sarı (Balıkesir), Barış Bektaş (Konya), İzzet Akbulut (Burdur), Adil Aktay (Mersin), Şeref Baran Genç (Kırşehir), Nazım Demir (Hakkari), Ali Mustafa Çelik (Tunceli), Seracettin Bedirhanoğlu (Van), Hüseyin Yaşar (Batman), Ömer Hacısalihoğlu (Trabzon), Özgür Yıldızlı (Kocaeli), Mustafa Cem Kağnıcı (Karaman), Atila Şahin (Ordu), Hasan Ramiz Parlar (Hatay), Yalçın Karagöz (Afyonkarahisar), Fevzi Pekcanlı (Edirne), Alaaddin Güncer (Kırklareli), Ali Çankır (Aydın), Musa Semih Balaban (Manisa), Metin Ümit Ural (Çanakkale), Ümit Özer (Kayseri), Adem Zeybekoğlu (Muğla), Deniz Yücel (İzmir), Saltuk Deniz (Rize), Bülent Nuri Çavuşoğlu (Denizli), Yılmaz Coşkun (Sivas), Mehmet Akif Perker (Kilis), Bedri Ağaç (Gümüşhane), Ahmet Biber (Artvin), Abdullah Çakır (Karabük)"
CHP amblemi-logo - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2022
POLİTİKA
CHP'de milletvekili aday adayı olmak isteyen il ve ilçe başkanları görevlerinden istifa etti
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