https://sputniknews.com.tr/20221226/chpde-milletvekili-aday-adayi-olmak-isteyen-il-ve-ilce-baskanlari-gorevlerinden-istifa-etti-1065071423.html

CHP'de milletvekili aday adayı olmak isteyen il ve ilçe başkanları görevlerinden istifa etti

CHP'de milletvekili aday adayı olmak isteyen il ve ilçe başkanları görevlerinden istifa etti

CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır ve Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, Bandırma CHP İlçe Başkanı Dr. Selim Panç, milletvekili aday adayı olmak için il... 26.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-26T22:38+0300

2022-12-26T22:38+0300

2022-12-26T22:38+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

istifa

milletvekili

milletvekili adayı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/02/06/1043746047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4f10110837802e0eeb38c66af3c5c4a9.jpg

CHP Genel Merkezi’nin 22 Kasım’da il ve ilçe başkanlıklarına gönderdiği genelgede, milletvekili aday adayı olmak isteyen il ve ilçe başkanlarının istifa dilekçelerini, 5 - 26 Aralık arasında parti genel sekreterliğine iletmeleri istenmişti. Çakır ile Zeybekoğlu, bugün düzenledikleri basın toplantısında istifa ettiklerini duyurdu.Çakır, parti binasında düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:''2011'de Safranbolu İlçe Başkanı olarak başladığım aktif siyasi mücadelemde, 2011-2014 Safranbolu İlçe Başkanlığı, 2015 İl Sekreterliği ve 2017-2022 arasında Karabük İl Başkanlığı görevimi 5 yıl boyunca sürdürmüş bulunmaktayım. Partimizin iktidara gelmesi konusunda 2011'den bu yana tüm ilçe başkanlarımızla, yönetim kurullarımızla, kadın ve gençlik kollarımızla, tüm üyelerimizle elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Bu dönemde 2018'de uzun yıllar sonra bir milletvekili ve 2019'da yine yıllar sonra Safranbolu Belediye Başkanlığı'nı siz değerli yol arkadaşlarımızla kazanma başarısını gösterdik. Buradan bir kez daha emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sizlerle beraber olmaktan gurur duyduğum ve onurla taşıdığım İl Başkanlığı görevimden 2023 genel seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak için ayrılmış bulunmaktayım. Görevim süresi boyunca desteklerini esirgemeyen tüm üyelerimize ve Karabüklü hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Hedefimiz iktidar olmak Karabük ve Karabük halkına hizmete devam etmektir.''Zeybekoğlu da, parti binasında düzenlediği basın toplantısında şöyle konuştu:“5 yıldır yürütmekte olduğum Muğla İl Başkanlığı görevinden partim Cumhuriyet Halk Partisi’nin Muğla Milletvekili aday adayı olmak için istifa ediyorum. Bugüne kadar birlikte mücadele ettiğim herkesten çok şey öğrendim, öğrenmeye de devam ediyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi’nin içinde doğmuş bir parti üyesi olarak, yeni bir görevi sırtlanmaya hazır olduğumu ilan ediyorum. Cumhuriyetin 2. yüzyılında, partimizin iktidar atağı yaptığı koşullarda milletvekilliğini, İl Başkanlığı’nda edindiğim tecrübeyi, ülke siyaseti alanına taşıyarak partime ve halkıma hizmet etmek olarak görüyorum. Ülkemizi, tek adam rejiminden çıkaracağımız adaletli ve özgür bir ülke mücadelesinde taş üstüne taş koymak için yola çıkıyorum. Örgütümüzü, halkımızı yanımda görmek bana gurur verecektir. Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, cumhuriyeti demokrasiyle harmanlama mücadelesini büyütmek için, örgütümün izniyle ve halkımızın desteğiyle, milletvekilliğine aday adayım.”Bandırma CHP İlçe Başkanı Selim Panç istifa ettiBalıkesir'in Bandırma ilçesi Bandırma Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Dr. Selim Panç görevinden istifa etti.Bandırma CHP İlçe Başkanı Dr. Selim Panç partideki görevinden istifa ederek milletvekiliği aday adaylığını 7 Ocak 2023 tarihinde adaylık süreci ile ilgili süreci paylaşmak adına Barış Manço Kültür Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

https://sputniknews.com.tr/20221224/chpde-4-il-baskani-milletvekilligi-aday-adayligi-icin-istifa-etti-1064974308.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

chp, cumhuriyet halk partisi (chp), istifa, milletvekili, milletvekili adayı