https://sputniknews.com.tr/20221227/ahmet-hakan-tarkanin-da-gulsenin-de-siyaset-ustu-sanatcilar-olarak-kalmasini-arzu-ediyorum-1065081579.html

Ahmet Hakan: Tarkan’ın da Gülşen’in de siyaset üstü sanatçılar olarak kalmasını arzu ediyorum

Ahmet Hakan: Tarkan’ın da Gülşen’in de siyaset üstü sanatçılar olarak kalmasını arzu ediyorum

Ahmet Hakan, şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilerle ilgili sözleri nedeniyle tutuklandıktan aylar sonra İzmir'de vereceği konseri "Şahane, harika, güzel bir geri... 27.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-27T09:39+0300

2022-12-27T09:39+0300

2022-12-27T09:43+0300

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türkiye

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gülşen

politika

siyaset

sanatçı

ahmet hakan

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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilerle ilgili sözleri nedeniyle tutuklanıp serbest kaldıktan aylar sonra İzmir'de vereceği konseri yorumladı.İmam hatip liselilere yönelik sözleri gerekçe gösterilerek, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan yargılanan şarkıcı, uzun bir aradan sonra ilk halk konserini İzmir’de vermiş olacak.Konuyu köşesine taşıyan Ahmet Hakan, yazısının ilgili bölümünde, "Gülşen, yılbaşında İzmir Gündoğdu Meydanı’nda konser verecekmiş. Şahane, harika, güzel bir geri dönüş. Tek kaygım şu: Bu konser, Gülşen’i 'politik bir figür' haline dönüştürür mü? Aman dönüştürmesin. Ben Tarkan’ın da Gülşen’in de siyaset üstü sanatçılar olarak kalmasını arzu ediyorum" düşüncesini dile getirdi.

https://sputniknews.com.tr/20221226/gulsenden-izmir-gundogdu-meydaninda-yilbasi-konseri-1065028459.html

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türkiye, tarkan, gülşen, politika, siyaset, sanatçı, ahmet hakan