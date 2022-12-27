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https://sputniknews.com.tr/20221227/ahmet-hakan-tarkanin-da-gulsenin-de-siyaset-ustu-sanatcilar-olarak-kalmasini-arzu-ediyorum-1065081579.html
Ahmet Hakan: Tarkan’ın da Gülşen’in de siyaset üstü sanatçılar olarak kalmasını arzu ediyorum
Ahmet Hakan: Tarkan’ın da Gülşen’in de siyaset üstü sanatçılar olarak kalmasını arzu ediyorum
Ahmet Hakan, şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilerle ilgili sözleri nedeniyle tutuklandıktan aylar sonra İzmir'de vereceği konseri "Şahane, harika, güzel bir geri... 27.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-27T09:39+0300
2022-12-27T09:43+0300
yaşam
türkiye
tarkan
gülşen
politika
siyaset
sanatçı
ahmet hakan
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilerle ilgili sözleri nedeniyle tutuklanıp serbest kaldıktan aylar sonra İzmir'de vereceği konseri yorumladı.İmam hatip liselilere yönelik sözleri gerekçe gösterilerek, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan yargılanan şarkıcı, uzun bir aradan sonra ilk halk konserini İzmir’de vermiş olacak.Konuyu köşesine taşıyan Ahmet Hakan, yazısının ilgili bölümünde, "Gülşen, yılbaşında İzmir Gündoğdu Meydanı’nda konser verecekmiş. Şahane, harika, güzel bir geri dönüş. Tek kaygım şu: Bu konser, Gülşen’i 'politik bir figür' haline dönüştürür mü? Aman dönüştürmesin. Ben Tarkan’ın da Gülşen’in de siyaset üstü sanatçılar olarak kalmasını arzu ediyorum" düşüncesini dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20221226/gulsenden-izmir-gundogdu-meydaninda-yilbasi-konseri-1065028459.html
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türkiye, tarkan, gülşen, politika, siyaset, sanatçı, ahmet hakan
türkiye, tarkan, gülşen, politika, siyaset, sanatçı, ahmet hakan

Ahmet Hakan: Tarkan’ın da Gülşen’in de siyaset üstü sanatçılar olarak kalmasını arzu ediyorum

09:39 27.12.2022 (güncellendi: 09:43 27.12.2022)
© DHAGülşen
Gülşen - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2022
© DHA
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Ahmet Hakan, şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilerle ilgili sözleri nedeniyle tutuklandıktan aylar sonra İzmir'de vereceği konseri "Şahane, harika, güzel bir geri dönüş. Tek kaygım şu: Bu konser, Gülşen’i 'politik bir figür' haline dönüştürür mü?" sözleriyle yorumladı.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilerle ilgili sözleri nedeniyle tutuklanıp serbest kaldıktan aylar sonra İzmir'de vereceği konseri yorumladı.
İmam hatip liselilere yönelik sözleri gerekçe gösterilerek, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan yargılanan şarkıcı, uzun bir aradan sonra ilk halk konserini İzmir’de vermiş olacak.
Konuyu köşesine taşıyan Ahmet Hakan, yazısının ilgili bölümünde, "Gülşen, yılbaşında İzmir Gündoğdu Meydanı’nda konser verecekmiş. Şahane, harika, güzel bir geri dönüş. Tek kaygım şu: Bu konser, Gülşen’i 'politik bir figür' haline dönüştürür mü? Aman dönüştürmesin. Ben Tarkan’ın da Gülşen’in de siyaset üstü sanatçılar olarak kalmasını arzu ediyorum" düşüncesini dile getirdi.
Gülşen - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2022
YAŞAM
Gülşen'den İzmir Gündoğdu Meydanı'nda yılbaşı konseri
Dün, 14:12
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