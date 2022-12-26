https://sputniknews.com.tr/20221226/gulsenden-izmir-gundogdu-meydaninda-yilbasi-konseri-1065028459.html

Gülşen'den İzmir Gündoğdu Meydanı'nda yılbaşı konseri

Gülşen'den İzmir Gündoğdu Meydanı'nda yılbaşı konseri

İmam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle dört gün tutuklu kalan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Gülşen, sosyal medya... 26.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-26T14:12+0300

2022-12-26T14:12+0300

2022-12-26T14:12+0300

yaşam

gülşen

konser

izmir

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İmam hatiplilerle ilgili sözleri nedeniyle tutuklanan, serbest bırakılmasının ardından davası devam eden Gülşen, geçen hafta yeniden sahnelere döndü. Şarkıcı, ilk sosyal medya paylaşımını bugün yaparak yılbaşında İzmir’de konser vereceğini duyurdu.Ağustos ayından bu yana Instagram hesabından paylaşım yapmayan Gülşen konser afişini yayınlayarak “Yeni yılı ve Cumhuriyet’imizin 100. yılını karşılarken, güzel İzmir’imizin Gündoğdu Meydanı’nda hep birlikte yeniden güneş gibi doğmaya hazır mıyız” dedi.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de şarkıcının 31 Aralık’ta İzmir’de Gündoğdu Meydanı’nda konser vereceğini açıkladı.Soyer, "Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı ülke tarihimizin en önemli dönüm noktası. Biz, bu tarihi sorumluluğumuzun bilinciyle 9 Eylül 2022'den başlayıp 29 Ekim 2023'e kadar uzanan süre için kapsamlı bir program hazırladık. Gülşen'in vereceği 2023 yılbaşı konseri bu sürecin önemli kilometre taşlarından biri. O akşam tüm İzmir sadece yılbaşını değil, aynı zamanda takvimlerin Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını gösteriyor olmasını da kutlayacak. Tüm İzmirlilerle 31 Aralık akşamı Gündoğdu Meydanı'nda buluşmak dileğiyle” şeklinde çağrı yaptı.Büyükşehir Belediyesi’nin kutlama programı, 21.00’de DJ Özgür Güler’in performansıyla başlayacak. 22.30’da ise Gülşen sahneye çıkacak.

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