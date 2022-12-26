https://sputniknews.com.tr/20221226/ticaret-bakani-mus-4-zincir-marketin-genel-mudurleriyle-bir-araya-gelerek-uyarilarda-bulunduk-1065016186.html

Ticaret Bakanı Muş: 4 zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelerek uyarılarda bulunduk

Ticaret Bakanı Muş: 4 zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelerek uyarılarda bulunduk

Ticaret Bakanı Muş 4 zincir marketin genel müdürü ile bir araya geldi. Muş, "Etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk" açıklamasında bulundu. 26.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-26T09:42+0300

2022-12-26T09:42+0300

2022-12-26T09:49+0300

ekonomi

mehmet muş

ticaret

ticaret bakanlığı

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bim

şok

şok marketler

gıda fiyatları

ekonomi

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Ticaret Bakanı Muş, sosyal medya hesabından 4 ulusal zincir marketin genel müdürleri ile bir araya geldiğini duyurdu.Bakan Muş toplantıda haksız fiyatlar ile mücadelenin konuşulduğunu ifade etti ve şunları aktardı:

https://sputniknews.com.tr/20221223/bakan-mus-haksiz-fiyat-artislarina-giden-firsatcilara-karsi-denetimlerimizi-yogunlastirdik-1064915480.html

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mehmet muş, ticaret, ticaret bakanlığı, a101, bim, şok, şok marketler, gıda fiyatları, ekonomi