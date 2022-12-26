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SON DAKİKA | Ticaret Bakanı Muş: 4 zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelerek uyarılarda bulunduk
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https://sputniknews.com.tr/20221226/ticaret-bakani-mus-4-zincir-marketin-genel-mudurleriyle-bir-araya-gelerek-uyarilarda-bulunduk-1065016186.html
Ticaret Bakanı Muş: 4 zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelerek uyarılarda bulunduk
Ticaret Bakanı Muş: 4 zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelerek uyarılarda bulunduk
Ticaret Bakanı Muş 4 zincir marketin genel müdürü ile bir araya geldi. Muş, "Etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk" açıklamasında bulundu. 26.12.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
mehmet muş
ticaret
ticaret bakanlığı
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şok
şok marketler
gıda fiyatları
ekonomi
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Ticaret Bakanı Muş, sosyal medya hesabından 4 ulusal zincir marketin genel müdürleri ile bir araya geldiğini duyurdu.Bakan Muş toplantıda haksız fiyatlar ile mücadelenin konuşulduğunu ifade etti ve şunları aktardı:
https://sputniknews.com.tr/20221223/bakan-mus-haksiz-fiyat-artislarina-giden-firsatcilara-karsi-denetimlerimizi-yogunlastirdik-1064915480.html
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mehmet muş, ticaret, ticaret bakanlığı, a101, bim, şok, şok marketler, gıda fiyatları, ekonomi
mehmet muş, ticaret, ticaret bakanlığı, a101, bim, şok, şok marketler, gıda fiyatları, ekonomi

Ticaret Bakanı Muş: 4 zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelerek uyarılarda bulunduk

09:42 26.12.2022 (güncellendi: 09:49 26.12.2022)
© Fotoğraf : Twitter Ticaret Bakanı Muş
Ticaret Bakanı Muş - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Ayrıntılar geliyor
Ticaret Bakanı Muş 4 zincir marketin genel müdürü ile bir araya geldi. Muş, "Etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk" açıklamasında bulundu.
Ticaret Bakanı Muş, sosyal medya hesabından 4 ulusal zincir marketin genel müdürleri ile bir araya geldiğini duyurdu.
Bakan Muş toplantıda haksız fiyatlar ile mücadelenin konuşulduğunu ifade etti ve şunları aktardı:

"Ticaret Bakanlığı olarak sahada denetimlerimizi yoğun şekilde sürdürmekteyiz. Haksız fiyat artışlarıyla mücadelede Bakanlık olarak elimizdeki tüm denetim imkanlarını sonuna kadar kullanmakta kararlıyız. Ülkemizde en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelerek asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk. Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz."

Mehmet Muş - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2022
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Bakan Muş: Haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı denetimlerimizi yoğunlaştırdık
23 Aralık, 16:34
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