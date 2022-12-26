https://sputniknews.com.tr/20221226/ticaret-bakani-mus-4-zincir-marketin-genel-mudurleriyle-bir-araya-gelerek-uyarilarda-bulunduk-1065016186.html
Ticaret Bakanı Muş: 4 zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelerek uyarılarda bulunduk
Ticaret Bakanı Muş: 4 zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelerek uyarılarda bulunduk
Ticaret Bakanı Muş 4 zincir marketin genel müdürü ile bir araya geldi. Muş, "Etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk" açıklamasında bulundu. 26.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-26T09:42+0300
2022-12-26T09:42+0300
2022-12-26T09:49+0300
ekonomi
mehmet muş
ticaret
ticaret bakanlığı
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bim
şok
şok marketler
gıda fiyatları
ekonomi
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Ticaret Bakanı Muş, sosyal medya hesabından 4 ulusal zincir marketin genel müdürleri ile bir araya geldiğini duyurdu.Bakan Muş toplantıda haksız fiyatlar ile mücadelenin konuşulduğunu ifade etti ve şunları aktardı:
https://sputniknews.com.tr/20221223/bakan-mus-haksiz-fiyat-artislarina-giden-firsatcilara-karsi-denetimlerimizi-yogunlastirdik-1064915480.html
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mehmet muş, ticaret, ticaret bakanlığı, a101, bim, şok, şok marketler, gıda fiyatları, ekonomi
mehmet muş, ticaret, ticaret bakanlığı, a101, bim, şok, şok marketler, gıda fiyatları, ekonomi
Ticaret Bakanı Muş: 4 zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelerek uyarılarda bulunduk
09:42 26.12.2022 (güncellendi: 09:49 26.12.2022) Abone ol
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Ticaret Bakanı Muş 4 zincir marketin genel müdürü ile bir araya geldi. Muş, "Etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk" açıklamasında bulundu.
Ticaret Bakanı Muş, sosyal medya hesabından 4 ulusal zincir marketin genel müdürleri ile bir araya geldiğini duyurdu.
Bakan Muş toplantıda haksız fiyatlar ile mücadelenin konuşulduğunu ifade etti ve şunları aktardı:
"Ticaret Bakanlığı olarak sahada denetimlerimizi yoğun şekilde sürdürmekteyiz. Haksız fiyat artışlarıyla mücadelede Bakanlık olarak elimizdeki tüm denetim imkanlarını sonuna kadar kullanmakta kararlıyız. Ülkemizde en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelerek asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk. Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz."