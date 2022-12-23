https://sputniknews.com.tr/20221223/bakan-mus-haksiz-fiyat-artislarina-giden-firsatcilara-karsi-denetimlerimizi-yogunlastirdik-1064915480.html
Bakan Muş: Haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı denetimlerimizi yoğunlaştırdık
Bakan Muş: Haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı denetimlerimizi yoğunlaştırdık
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Asgari ücret zammını fırsat bilerek haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı denetimlerimizi yoğunlaştırdık" dedi. 23.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-23T16:34+0300
2022-12-23T16:34+0300
2022-12-23T17:03+0300
türkiye
ticaret
fahiş fiyat
asgari ücret
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/17/1063756536_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_1cda0c922859a996143cf48610e352a3.jpg
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, asgari ücret zammını fırsat bilerek haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı denetimleri yoğunlaştırdıklarını bildirdi.Muş, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.Bakanlığının, asgari ücret zammını fırsat bilerek haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı denetimlerini yoğunlaştırdığını belirten Muş, "Haklı bir gerekçeye dayanmayan artışların tespiti halinde sorumlulara en ağır idari cezalar uygulanacaktır. Konuyu yakından takip ediyoruz. Hükümetimizce vatandaşlarımızın refahını artırmak için atılan adımların fırsatçılar tarafından suistimal edilmesine asla müsaade etmeyiz. Bu konuda vatandaşımızın hakkını-hukukunu koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221223/bakan-bilgin-asgari-ucretin-dolar-karsiligini-paylasti-cumhuriyet-tarihinin-en-yuksegi-1064908294.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/17/1063756536_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_1d69b2e1469222f948c0dacb0825d201.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ticaret, fahiş fiyat, asgari ücret
ticaret, fahiş fiyat, asgari ücret
Bakan Muş: Haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı denetimlerimizi yoğunlaştırdık
16:34 23.12.2022 (güncellendi: 17:03 23.12.2022) Abone ol
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Asgari ücret zammını fırsat bilerek haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı denetimlerimizi yoğunlaştırdık" dedi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, asgari ücret zammını fırsat bilerek haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı denetimleri yoğunlaştırdıklarını bildirdi.
Muş, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakanlığının, asgari ücret zammını fırsat bilerek haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı denetimlerini yoğunlaştırdığını belirten Muş, "Haklı bir gerekçeye dayanmayan artışların tespiti halinde sorumlulara en ağır idari cezalar uygulanacaktır. Konuyu yakından takip ediyoruz. Hükümetimizce vatandaşlarımızın refahını artırmak için atılan adımların fırsatçılar tarafından suistimal edilmesine asla müsaade etmeyiz. Bu konuda vatandaşımızın hakkını-hukukunu koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.