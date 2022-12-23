https://sputniknews.com.tr/20221223/bakan-mus-haksiz-fiyat-artislarina-giden-firsatcilara-karsi-denetimlerimizi-yogunlastirdik-1064915480.html

Bakan Muş: Haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı denetimlerimizi yoğunlaştırdık

Bakan Muş: Haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı denetimlerimizi yoğunlaştırdık

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Asgari ücret zammını fırsat bilerek haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı denetimlerimizi yoğunlaştırdık" dedi. 23.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-23T16:34+0300

2022-12-23T16:34+0300

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türkiye

ticaret

fahiş fiyat

asgari ücret

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, asgari ücret zammını fırsat bilerek haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı denetimleri yoğunlaştırdıklarını bildirdi.Muş, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.Bakanlığının, asgari ücret zammını fırsat bilerek haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı denetimlerini yoğunlaştırdığını belirten Muş, "Haklı bir gerekçeye dayanmayan artışların tespiti halinde sorumlulara en ağır idari cezalar uygulanacaktır. Konuyu yakından takip ediyoruz. Hükümetimizce vatandaşlarımızın refahını artırmak için atılan adımların fırsatçılar tarafından suistimal edilmesine asla müsaade etmeyiz. Bu konuda vatandaşımızın hakkını-hukukunu koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221223/bakan-bilgin-asgari-ucretin-dolar-karsiligini-paylasti-cumhuriyet-tarihinin-en-yuksegi-1064908294.html

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