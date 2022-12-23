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https://sputniknews.com.tr/20221223/bakan-mus-haksiz-fiyat-artislarina-giden-firsatcilara-karsi-denetimlerimizi-yogunlastirdik-1064915480.html
Bakan Muş: Haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı denetimlerimizi yoğunlaştırdık
Bakan Muş: Haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı denetimlerimizi yoğunlaştırdık
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Asgari ücret zammını fırsat bilerek haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı denetimlerimizi yoğunlaştırdık" dedi. 23.12.2022, Sputnik Türkiye
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ticaret
fahiş fiyat
asgari ücret
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, asgari ücret zammını fırsat bilerek haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı denetimleri yoğunlaştırdıklarını bildirdi.Muş, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.Bakanlığının, asgari ücret zammını fırsat bilerek haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı denetimlerini yoğunlaştırdığını belirten Muş, "Haklı bir gerekçeye dayanmayan artışların tespiti halinde sorumlulara en ağır idari cezalar uygulanacaktır. Konuyu yakından takip ediyoruz. Hükümetimizce vatandaşlarımızın refahını artırmak için atılan adımların fırsatçılar tarafından suistimal edilmesine asla müsaade etmeyiz. Bu konuda vatandaşımızın hakkını-hukukunu koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221223/bakan-bilgin-asgari-ucretin-dolar-karsiligini-paylasti-cumhuriyet-tarihinin-en-yuksegi-1064908294.html
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ticaret, fahiş fiyat, asgari ücret
ticaret, fahiş fiyat, asgari ücret

Bakan Muş: Haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı denetimlerimizi yoğunlaştırdık

16:34 23.12.2022 (güncellendi: 17:03 23.12.2022)
© AAMehmet Muş
Mehmet Muş - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2022
© AA
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Asgari ücret zammını fırsat bilerek haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı denetimlerimizi yoğunlaştırdık" dedi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, asgari ücret zammını fırsat bilerek haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı denetimleri yoğunlaştırdıklarını bildirdi.
Muş, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakanlığının, asgari ücret zammını fırsat bilerek haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı denetimlerini yoğunlaştırdığını belirten Muş, "Haklı bir gerekçeye dayanmayan artışların tespiti halinde sorumlulara en ağır idari cezalar uygulanacaktır. Konuyu yakından takip ediyoruz. Hükümetimizce vatandaşlarımızın refahını artırmak için atılan adımların fırsatçılar tarafından suistimal edilmesine asla müsaade etmeyiz. Bu konuda vatandaşımızın hakkını-hukukunu koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.
Dolar, Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2022
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