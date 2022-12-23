https://sputniknews.com.tr/20221223/bakan-bilgin-asgari-ucretin-dolar-karsiligini-paylasti-cumhuriyet-tarihinin-en-yuksegi-1064908294.html

Bakan Bilgin asgari ücretin dolar karşılığını paylaştı: 'Cumhuriyet tarihinin en yükseği'

Bakan Bilgin asgari ücretin dolar karşılığını paylaştı: 'Cumhuriyet tarihinin en yükseği'

Bakan Bilgin, 2023 yılı asgari ücret tutarının, hem lira hem de dolar bazında Cumhuriyet tarihinin en yükseği olduğunu bildirdi. 23.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-23T13:30+0300

2022-12-23T13:30+0300

2022-12-23T13:33+0300

vedat bilgin

asgari ücret

artış

ekonomi

dolar

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından "Cumhuriyet tarihinin hem TL hem de dolar bazındaki en yüksek asgari ücreti hayırlı olsun" mesajıyla 2002 yılından bu yana uygulanan asgari ücret ve dolar karşılığının yer aldığı tabloyu paylaştı.Tabloya göre 2002'de 184 lira olan asgari ücret 126 dolara, 2003'te 225 lira olan asgari ücret 135 dolara, 2004'te 318 lira olan asgari ücret 218 dolara karşılık gelirken 2005'te 350 lira olan asgari ücretin dolar karşılığı 257, 2006 yılında 380 lira olan asgari ücretin dolar karşılığı 281, 2007 yılında 419 lira olan asgari ücretin dolar karşılığı ise 295 dolar olarak kayıtlara geçti.2008 yılında 503 lira olarak uygulanan asgari ücret 429 dolara, 2009 yılında 546 lira olan asgari ücret 344 dolara karşılık gelirken 2010 yılında asgari ücret 599 liraya, dolar karşılığı 404'e yükseldi.2010 yılından sonra ise asgari ücret ve dolar cinsinden karşılığı tablosu şu şekilde oluştu:Bakan Bilgin tarafından paylaşılan tabloya göre, 2023 yılında ise 8 bin 506 lira olan asgari ücret miktarı 455 dolara tekabül ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20221222/bakan-nebati-asgari-ucrette-artis-ongordugumuz-2023-sonu-enflasyonunun-oldukca-uzerinde--1064873478.html

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vedat bilgin, asgari ücret, artış, dolar