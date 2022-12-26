https://sputniknews.com.tr/20221226/sisi-dolar-kaynakli-baskiyi-hafifletme-gerekcesiyle-milli-projelere-saglanan-fonu-azaltmayacagiz-1065062540.html
Sisi: Dolar kaynaklı baskıyı hafifletme gerekçesiyle milli projelere sağlanan fonu azaltmayacağız
Sisi: Dolar kaynaklı baskıyı hafifletme gerekçesiyle milli projelere sağlanan fonu azaltmayacağız
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkesinin, piyasalardaki dolar arzının azalmasından kaynaklanan baskılara aldırış etmeden, milli projelere harcama... 26.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-26T19:18+0300
2022-12-26T19:18+0300
2022-12-26T19:18+0300
dünya
mısır
abdulfettah el sisi
proje
dolar
uluslararası para fonu (imf)
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Mısır devlet televizyonunda yayımlanan habere göre Sisi, bir projenin açılışında yaptığı konuşmada, ülkesindeki dolar kaynaklı baskılara ve milli projelere ilişkin konuştu.Yerel piyasalardaki dolar arzının azalmasından kaynaklanan baskılara işaret eden Sisi, "Dolar kaynaklı baskıyı hafifletme gerekçesiyle milli projelere sağlanan fonu azaltmayacağız" dedi.Mısır'da, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı öze operasyondan bu yana, çoğu borçlanma araçlarına yapılan yatırımlar olmak üzere 23 milyar dolardan fazla para piyasadan çekildi.Mısır, 2022'nin ilk çeyreğinden sonra, doların yerel piyasadan çekilmesine yönelik kısıtlamaları artırdı. İkinci derecede önemli bazı ürünlerin ithalatını birkaç hafta süreyle sınırlandıran Mısır, yurt dışından dövizle para çekilmesini engelledi ve doların piyasalara sürülmesini artırmak için bir takım adımlar attı.Uluslararası Para Fonu (IMF), bu ay, Mısır'a 3 milyar dolarlık krediyi onaylamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221225/misir-2023ten-itibaren-yabancilara-sadece-dolar-ve-euro-karsiligi-tren-bileti-satacak-1064997188.html
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mısır, abdulfettah el sisi , proje, dolar, uluslararası para fonu (imf)
mısır, abdulfettah el sisi , proje, dolar, uluslararası para fonu (imf)
Sisi: Dolar kaynaklı baskıyı hafifletme gerekçesiyle milli projelere sağlanan fonu azaltmayacağız
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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkesinin, piyasalardaki dolar arzının azalmasından kaynaklanan baskılara aldırış etmeden, milli projelere harcama yapmayı sürdüreceğini söyledi.
Mısır devlet televizyonunda yayımlanan habere göre Sisi, bir projenin açılışında yaptığı konuşmada, ülkesindeki dolar kaynaklı baskılara ve milli projelere ilişkin konuştu.
Yerel piyasalardaki dolar arzının azalmasından kaynaklanan baskılara işaret eden Sisi, "Dolar kaynaklı baskıyı hafifletme gerekçesiyle milli projelere sağlanan fonu azaltmayacağız" dedi.
Mısır'da, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı öze operasyondan bu yana, çoğu borçlanma araçlarına yapılan yatırımlar olmak üzere 23 milyar dolardan fazla para piyasadan çekildi.
Mısır, 2022'nin ilk çeyreğinden sonra, doların yerel piyasadan çekilmesine yönelik kısıtlamaları artırdı. İkinci derecede önemli bazı ürünlerin ithalatını birkaç hafta süreyle sınırlandıran Mısır, yurt dışından dövizle para çekilmesini engelledi ve doların piyasalara sürülmesini artırmak için bir takım adımlar attı.
Uluslararası Para Fonu (IMF), bu ay, Mısır'a 3 milyar dolarlık krediyi onaylamıştı.