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https://sputniknews.com.tr/20221225/misir-2023ten-itibaren-yabancilara-sadece-dolar-ve-euro-karsiligi-tren-bileti-satacak-1064997188.html
Mısır, 2023'ten itibaren yabancılara sadece dolar ve euro karşılığı tren bileti satacak
Mısır, 2023'ten itibaren yabancılara sadece dolar ve euro karşılığı tren bileti satacak
Mısır'ın general kökenli Ulaştırma Bakanı Kamil Vezir, ocak ayından itibaren ülkeyi ziyaret eden yabancıların sadece ABD doları veya euro ile ödeme yapmaları... 25.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-25T15:31+0300
2022-12-25T15:52+0300
dünya
mısır
ulaştırma bakanlığı
tren
demiryolları
bilet
döviz
dolar
euro
yabancı
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Özellikle antik uygarlığından kalan tarihi eserler sayesinde önemli bir turizm ülkesi olan Mısır'da devlet televizyonuna konuşan Ulaştırma Bakanı Kamil Vezir, "Ocak ayında yürürlüğe girecek yeni yönergelere göre tren biletleri yabancılara yalnızca dolar veya euro karşılığında satılacak" açıklamasını yaptı. Vezir, "Yabancılardan önemli miktarda talep geldi. Son günlerde döviz üzerinden 1000'in üzerinde bilet rezervasyonu yapıldı" dedi. 'Yurt dışından yeni tren alımında kullanılacak'Mısır döviz sıkıntısı yaşarken karaborsa kambiyo işlemlerinde artış görülen dönemde böyle bir karar alma gereği gördüklerini belirten Vezir, Ulaştırma Bakanlığı'nın döviz karşılığı tren biletinden elde edilecek geliri yurt dışından yeni tren alımında kullanacağını söyledi.Mısır lirası dibe vurduMısır lirasının ABD doları karşısında yüzde 60 değer kaybetmesinin ardından, karaborsa mart ayından bu yana daha aktif hale geldi. Yasadışı piyasadaki döviz kuru, resmi kurun 1.5 katı.Bu arada Mısır hükümeti, Mısır Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı'nın Rusya ile ulusal para birimi cinsinden ticaret seçeneklerini incelediğini duyurdu.Döviz rezervleri suyunu çektiMart 2020'de Mısır'ın döviz rezervleri 45 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaşmıştı. Ancak o zamandan beri rezervler sürekli olarak azaldı.Merkez Bankası, döviz rezervlerinin, Mısır piyasasının döviz talebini karşılamak, stratejik malların ithalatını sağlamak ve dış borç yükümlülüklerini ödemek için kullanıldığı açıklamasını getirdi. Kasım ayı sonu itibarıyla Merkez Bankası rezervleri 33 milyar doların biraz üzerindeydi.
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mısır, ulaştırma bakanlığı, tren, demiryolları, bilet, döviz, dolar, euro, yabancı, turist
mısır, ulaştırma bakanlığı, tren, demiryolları, bilet, döviz, dolar, euro, yabancı, turist

Mısır, 2023'ten itibaren yabancılara sadece dolar ve euro karşılığı tren bileti satacak

15:31 25.12.2022 (güncellendi: 15:52 25.12.2022)
© AP Photo / Hassan Ammar Mısır Piramitleri-Krallık Mezarlığı
Mısır Piramitleri-Krallık Mezarlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2022
© AP Photo / Hassan Ammar
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Mısır'ın general kökenli Ulaştırma Bakanı Kamil Vezir, ocak ayından itibaren ülkeyi ziyaret eden yabancıların sadece ABD doları veya euro ile ödeme yapmaları halinde tren bileti satın alabileceklerini duyurdu.
Özellikle antik uygarlığından kalan tarihi eserler sayesinde önemli bir turizm ülkesi olan Mısır'da devlet televizyonuna konuşan Ulaştırma Bakanı Kamil Vezir, "Ocak ayında yürürlüğe girecek yeni yönergelere göre tren biletleri yabancılara yalnızca dolar veya euro karşılığında satılacak" açıklamasını yaptı.
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Vezir, "Yabancılardan önemli miktarda talep geldi. Son günlerde döviz üzerinden 1000'in üzerinde bilet rezervasyonu yapıldı" dedi.

'Yurt dışından yeni tren alımında kullanılacak'

Mısır döviz sıkıntısı yaşarken karaborsa kambiyo işlemlerinde artış görülen dönemde böyle bir karar alma gereği gördüklerini belirten Vezir, Ulaştırma Bakanlığı'nın döviz karşılığı tren biletinden elde edilecek geliri yurt dışından yeni tren alımında kullanacağını söyledi.
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Mısır lirası dibe vurdu

Mısır lirasının ABD doları karşısında yüzde 60 değer kaybetmesinin ardından, karaborsa mart ayından bu yana daha aktif hale geldi. Yasadışı piyasadaki döviz kuru, resmi kurun 1.5 katı.
Bu arada Mısır hükümeti, Mısır Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı'nın Rusya ile ulusal para birimi cinsinden ticaret seçeneklerini incelediğini duyurdu.
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Döviz rezervleri suyunu çekti

Mart 2020'de Mısır'ın döviz rezervleri 45 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaşmıştı. Ancak o zamandan beri rezervler sürekli olarak azaldı.
Merkez Bankası, döviz rezervlerinin, Mısır piyasasının döviz talebini karşılamak, stratejik malların ithalatını sağlamak ve dış borç yükümlülüklerini ödemek için kullanıldığı açıklamasını getirdi.
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