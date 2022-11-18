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https://sputniknews.com.tr/20221118/rusya-ile-cin-enerji-sevkiyati-odemelerinde-ulusal-paraya-geciyor-1063603778.html
Rusya ile Çin enerji sevkiyatı ödemelerinde ulusal paraya geçiyor
Rusya ile Çin enerji sevkiyatı ödemelerinde ulusal paraya geçiyor
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Rusya ile Çin arasındaki enerji ticaretinin bu yıl parasal olarak yüzde 64 arttığını belirterek, “Rusya ve Çin, enerji... 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T15:18+0300
2022-11-18T15:18+0300
ekonomi
rusya
çin
aleksandr novak
ticaret
ruble
yuan
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rossiya-24 televizyonuna yaptığı açıklamada, Rusya ile Çin arasındaki enerji ticaretine ilişkin değerlendirmede bulundu.Rusya'nın Çin'e yönelik enerji sevkiyatının bu yıl arttığını hatırlatan Novak, “Petrol, gaz, kömür ve elektrik enerjisi sanayisini kapsayan enerji sektöründeki ticaret hacmimiz bu yıl parasal olarak yüzde 64, fiziksel olarak da yüzde 10 arttı” dedi.İki ülke arasında, başta enerji alanında olmak üzere ikili ticarette ulusal para birimlerine geçildiğine dikkati çeken Novak, “İki ülke enerji sevkiyatı ödemelerinde ulusal para birimlerine geçiyor. Çin'den ekipman sevkiyatı dahil karşılıklı ödemelerde de ruble ve yuan ödemelerine geçiyoruz” yorumunu yaptı.Novak, ayrıca Gazprom ve Çin arasındaki doğal gaz sevkiyatı ödemelerinin halihazırda ruble ve yuan cinsinden yapıldığına vurgu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20221115/g20-zirvesi-uluslararasi-iliskileri-daha-fazla-bozulmadan-kurtarmak-mumkun-mu-1063459382.html
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rusya, çin, aleksandr novak, ticaret, ruble, yuan
rusya, çin, aleksandr novak, ticaret, ruble, yuan

Rusya ile Çin enerji sevkiyatı ödemelerinde ulusal paraya geçiyor

15:18 18.11.2022
© Sputnik / Aleksand Demiyanchuk / Multimedya arşivine gidinRubles and yuans
Rubles and yuans - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2022
© Sputnik / Aleksand Demiyanchuk
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Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Rusya ile Çin arasındaki enerji ticaretinin bu yıl parasal olarak yüzde 64 arttığını belirterek, “Rusya ve Çin, enerji sevkiyatı ödemelerinde ulusal para birimlerine geçiyor” dedi.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rossiya-24 televizyonuna yaptığı açıklamada, Rusya ile Çin arasındaki enerji ticaretine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Rusya'nın Çin'e yönelik enerji sevkiyatının bu yıl arttığını hatırlatan Novak, “Petrol, gaz, kömür ve elektrik enerjisi sanayisini kapsayan enerji sektöründeki ticaret hacmimiz bu yıl parasal olarak yüzde 64, fiziksel olarak da yüzde 10 arttı” dedi.
İki ülke arasında, başta enerji alanında olmak üzere ikili ticarette ulusal para birimlerine geçildiğine dikkati çeken Novak, “İki ülke enerji sevkiyatı ödemelerinde ulusal para birimlerine geçiyor. Çin'den ekipman sevkiyatı dahil karşılıklı ödemelerde de ruble ve yuan ödemelerine geçiyoruz” yorumunu yaptı.
Novak, ayrıca Gazprom ve Çin arasındaki doğal gaz sevkiyatı ödemelerinin halihazırda ruble ve yuan cinsinden yapıldığına vurgu yaptı.
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