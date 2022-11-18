https://sputniknews.com.tr/20221118/rusya-ile-cin-enerji-sevkiyati-odemelerinde-ulusal-paraya-geciyor-1063603778.html

Rusya ile Çin enerji sevkiyatı ödemelerinde ulusal paraya geçiyor

Rusya ile Çin enerji sevkiyatı ödemelerinde ulusal paraya geçiyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Rusya ile Çin arasındaki enerji ticaretinin bu yıl parasal olarak yüzde 64 arttığını belirterek, “Rusya ve Çin, enerji... 18.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-18T15:18+0300

2022-11-18T15:18+0300

2022-11-18T15:18+0300

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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rossiya-24 televizyonuna yaptığı açıklamada, Rusya ile Çin arasındaki enerji ticaretine ilişkin değerlendirmede bulundu.Rusya'nın Çin'e yönelik enerji sevkiyatının bu yıl arttığını hatırlatan Novak, “Petrol, gaz, kömür ve elektrik enerjisi sanayisini kapsayan enerji sektöründeki ticaret hacmimiz bu yıl parasal olarak yüzde 64, fiziksel olarak da yüzde 10 arttı” dedi.İki ülke arasında, başta enerji alanında olmak üzere ikili ticarette ulusal para birimlerine geçildiğine dikkati çeken Novak, “İki ülke enerji sevkiyatı ödemelerinde ulusal para birimlerine geçiyor. Çin'den ekipman sevkiyatı dahil karşılıklı ödemelerde de ruble ve yuan ödemelerine geçiyoruz” yorumunu yaptı.Novak, ayrıca Gazprom ve Çin arasındaki doğal gaz sevkiyatı ödemelerinin halihazırda ruble ve yuan cinsinden yapıldığına vurgu yaptı.

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