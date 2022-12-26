https://sputniknews.com.tr/20221226/sirbistanda-amonyak-tasiyan-tren-raydan-cikti-50-kisi-zehirlendi-1-olu-1065029679.html
Sırbistan'da amonyak taşıyan tren raydan çıktı: 50 kişi zehirlendi, 1 ölü
Sırbistan'da amonyak taşıyan tren raydan çıktı: 50 kişi zehirlendi, 1 ölü
Sırbistan’ın güneydoğusunda amonyak taşıyan bir yük treninin raydan çıkması sonucu yaşanan sızıntı nedeniyle 50 kişi zehirlendi, 1 kişi öldü. 26.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-26T14:05+0300
2022-12-26T14:05+0300
2022-12-26T14:05+0300
dünya
sırbistan
tren
tren kazası
zehirlenme
amonyak
ölüm
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Sırbistan’ın güneydoğusunda yer alan Pirot şehrinde Niş-Dimitrovgrad demir yolu hattında amonyak taşıyan bir yük treni raydan çıktı. Devrilen vagonda meydana gelen sızıntı nedeniyle 51 kişi zehirlenme belirtileriyle hastaneye kaldırıldı. Sırbistan devlet televizyonu, hastaneye kaldırılan bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.Dün yerel saatle 17.30 sıralarında yaşanan kaza sonrası yetkililer, bölge halkına evden çıkmamaları uyarısında bulundu.Sızıntı nedeniyle Bulgaristan’a giden uluslararası karayolu üzerinde görüş mesafesinin azalması, çok sayıda kazaya yol açtı. Polis, Noel tatili nedeniyle trafiğin yoğun olduğu yol üzerindeki araçları alternatif güzergahlara yönlendirdi.
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sırbistan, tren, tren kazası, zehirlenme, amonyak, ölüm
sırbistan, tren, tren kazası, zehirlenme, amonyak, ölüm
Sırbistan'da amonyak taşıyan tren raydan çıktı: 50 kişi zehirlendi, 1 ölü
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Sırbistan’ın güneydoğusunda amonyak taşıyan bir yük treninin raydan çıkması sonucu yaşanan sızıntı nedeniyle 50 kişi zehirlendi, 1 kişi öldü.
Sırbistan’ın güneydoğusunda yer alan Pirot şehrinde Niş-Dimitrovgrad demir yolu hattında amonyak taşıyan bir yük treni raydan çıktı. Devrilen vagonda meydana gelen sızıntı nedeniyle 51 kişi zehirlenme belirtileriyle hastaneye kaldırıldı. Sırbistan devlet televizyonu, hastaneye kaldırılan bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Dün yerel saatle 17.30 sıralarında yaşanan kaza sonrası yetkililer, bölge halkına evden çıkmamaları uyarısında bulundu.
Sızıntı nedeniyle Bulgaristan’a giden uluslararası karayolu üzerinde görüş mesafesinin azalması, çok sayıda kazaya yol açtı. Polis, Noel tatili nedeniyle trafiğin yoğun olduğu yol üzerindeki araçları alternatif güzergahlara yönlendirdi.