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https://sputniknews.com.tr/20221226/maldivlerde-eski-devlet-baskani-yameene-11-yil-hapis-1065011578.html
Maldivler'de eski Devlet Başkanı Yameen’e 11 yıl hapis
Maldivler'de eski Devlet Başkanı Yameen’e 11 yıl hapis
Maldivler’in eski Devlet Başkanı Abdulla Yameen, mahkeme tarafından özel bir şirketten rüşvet almak, yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarından 11 yıl hapis... 26.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-26T03:00+0300
2022-12-26T03:00+0300
dünya
maldivler
devlet başkanı
hapis
hapis cezası
yolsuzluk
abdulla yameen
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Maldivler’in eski Devlet Başkanı Abdulla Yameen hapis cezasına çarptırıldı. Yameen’e; özel bir şirketten rüşvet almak, yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarından yargılandığı davada mahkeme tarafından 11 yıl hapis ve 5 milyon dolar para cezası verildi. Yameen ise hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.Eski Maldivler lideri, 2019'da 1 milyon dolarlık devlet fonunu zimmete geçirmekten 5 yıl hapis ve 5 milyon dolar para cezasına çarptırılmasının ardından cezası 2020'de ev hapsine döndürülmüş ve aylar sonra serbest bırakılmıştı. Yameen, serbest bırakıldıktan sonra Maldivler'deki Hint etkisine karşı bir kampanyayla aktif siyasete geri dönmüştü.Maldivler’de 2023'te yapılacak genel seçimlerde Maldivler İlerici Partisi tarafından devlet başkanlığına aday gösterilen Yameen, 2018’deki devlet başkanlığı seçimlerini kaybetmesinin ardından görevi bırakmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221222/belcikada-yolsuzlukla-suclanan-yunan-milletvekilinin-gozalti-suresi-uzatildi-1064889417.html
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maldivler, devlet başkanı, hapis, hapis cezası, yolsuzluk, abdulla yameen
maldivler, devlet başkanı, hapis, hapis cezası, yolsuzluk, abdulla yameen

Maldivler'de eski Devlet Başkanı Yameen’e 11 yıl hapis

03:00 26.12.2022
© İHAMaldivler’in eski Devlet Başkanı Abdulla Yameen, mahkeme tarafından özel bir şirketten rüşvet almak, yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarından 11 yıl hapis ve 5 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.
Maldivler’in eski Devlet Başkanı Abdulla Yameen, mahkeme tarafından özel bir şirketten rüşvet almak, yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarından 11 yıl hapis ve 5 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2022
© İHA
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Maldivler’in eski Devlet Başkanı Abdulla Yameen, mahkeme tarafından özel bir şirketten rüşvet almak, yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarından 11 yıl hapis ve 5 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.
Maldivler’in eski Devlet Başkanı Abdulla Yameen hapis cezasına çarptırıldı. Yameen’e; özel bir şirketten rüşvet almak, yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarından yargılandığı davada mahkeme tarafından 11 yıl hapis ve 5 milyon dolar para cezası verildi. Yameen ise hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.
Eski Maldivler lideri, 2019'da 1 milyon dolarlık devlet fonunu zimmete geçirmekten 5 yıl hapis ve 5 milyon dolar para cezasına çarptırılmasının ardından cezası 2020'de ev hapsine döndürülmüş ve aylar sonra serbest bırakılmıştı.
Yameen, serbest bırakıldıktan sonra Maldivler'deki Hint etkisine karşı bir kampanyayla aktif siyasete geri dönmüştü.
Maldivler’de 2023'te yapılacak genel seçimlerde Maldivler İlerici Partisi tarafından devlet başkanlığına aday gösterilen Yameen, 2018’deki devlet başkanlığı seçimlerini kaybetmesinin ardından görevi bırakmıştı.
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