https://sputniknews.com.tr/20221222/belcikada-yolsuzlukla-suclanan-yunan-milletvekilinin-gozalti-suresi-uzatildi-1064889417.html

Belçika'da yolsuzlukla suçlanan Yunan milletvekilinin gözaltı süresi uzatıldı

Belçika'da yolsuzlukla suçlanan Yunan milletvekilinin gözaltı süresi uzatıldı

Belçika'daki yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan Avrupa Parlamentosunun (AP) Yunan milletvekili Eva Kaili'nin bir ay daha gözaltında... 22.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-22T23:07+0300

2022-12-22T23:07+0300

2022-12-22T23:11+0300

dünya

yolsuzluk

rüşvet

belçika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/16/1064889403_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9c1bd9f26e7be3b8d12f4513456a0184.jpg

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda Belçika'da gözaltına alınan eski Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Başkan Yardımcılarından Yunan Eva Kaili hakkında bugün ilk kez çıkarıldığı mahkemede yapılan ön duruşmada hakimlerin kararı açıklandı.Belçika Federal Savcılığı, Kaili'nin yargılama öncesinde gözaltı süresinin bir ay uzatıldığını açıkladı. Kaili'nin karara 24 saat içinde itiraz etmesi durumunda 15 gün içinde temyiz mahkemesine çıkarılacağı bildirildi.Belçikalı makamların yürüttüğü yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama soruşturmasında çok sayıda noktada aramalar yapılmış, 1.5 milyon euro nakit ele geçirilmiş ve 4 kişi gözaltına alınmıştı.Gözaltına alınan kişilerin AP'nin başkan yardımcılığı sona erdirilen Yunan milletvekili Eva Kaili, eski İtalyan AP milletvekili Pier Antonio Panzeri, Kaili'nin partneri ve AP'de asistan olarak çalışan Francesco Giorgi ile hukukun üstünlüğü konularında çalışan bir sivil toplum kuruluşunun yöneticisi Niccolo Figa-Talamanca olduğu açıklanmıştı.Bu kişilerin AP'nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere bir Körfez ülkesinden rüşvet aldıkları iddia edilmişti. Konuyla ilgili haberlerde adı geçen Katar, iddiaları reddetmişti.Kaili dışındaki 3 kişi geçen hafta mahkemeye çıkarılmış, Francesco Giorgi ile Panzeri'nin gözaltı durumunun devamına, Talamanca'nın elektronik kelepçeyle gözaltında kalmasına karar verilmişti.Kaili'nin arazisine el konulduÖte yandan, Yunan medyasında yer alan haberlerde, araziye, kara para aklama soruşturmaları kapsamında el konulduğu belirtilirken, Kaili ve aynı yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınan eşi Francesco Giorgi'nin ortak bir banka hesabının da dondurulduğu kaydedildi.Yunan Radyo ve Televizyon Kurumunun (ERT) haberinde, söz konusu arazinin 300 bin avro karşılığında satın alındığı kaydedildi.Kaili ve eşinin adına kurulan bir gayrimenkul şirketinin faaliyetleri 12 Aralık'ta Yunanistan Kara Para ile Mücadele Kurumu tarafından dondurulmuştu.

belçika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yolsuzluk, rüşvet, belçika