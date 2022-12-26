https://sputniknews.com.tr/20221226/konyada-restoranda-silahli-kavga-2-olu-1-yarali-1065072545.html
Konya'da restoranda silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
Konya'da restoranda silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
Konya'nın Ereğli ilçesinde, bir restoranda çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi. 26.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-26T23:29+0300
2022-12-26T23:29+0300
2022-12-26T23:32+0300
konya
silahlı kavga
türkiye
restoran
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Hacı Mustafa Mahallesi’nde bulunan bir restoranda, iş yeri sahibi Selçuk K. ile Ertan C. arasında tartışma çıktı.Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda Ertan C. ile Selçuk K. ve kavgaya karışan arkadaşı Mustafa T. yaralandı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Selçuk K. ve Mustafa T. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Durumunun ağır olduğu öğrenilen Ertan C. de Konya’daki bir hastaneye sevk edildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor
https://sputniknews.com.tr/20221224/sariyerde-kafede-silahli-kavga-1-olu-1064974446.html
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konya, silahlı kavga, restoran
konya, silahlı kavga, restoran
Konya'da restoranda silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
23:29 26.12.2022 (güncellendi: 23:32 26.12.2022) Abone ol
Konya'nın Ereğli ilçesinde, bir restoranda çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi.
Hacı Mustafa Mahallesi’nde bulunan bir restoranda, iş yeri sahibi Selçuk K. ile Ertan C. arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda Ertan C. ile Selçuk K. ve kavgaya karışan arkadaşı Mustafa T. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Selçuk K. ve Mustafa T. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Durumunun ağır olduğu öğrenilen Ertan C. de Konya’daki bir hastaneye sevk edildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor