https://sputniknews.com.tr/20221224/sariyerde-kafede-silahli-kavga-1-olu-1064974446.html
Sarıyer'de kafede silahlı kavga: 1 ölü
Sarıyer'de kafede silahlı kavga: 1 ölü
Sarıyer'de bir kafede, alacak verecek meselesi olan iki grup arasında çıkan çatışmada bir kişi hayatını kaybetti. 24.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-24T18:55+0300
2022-12-24T18:55+0300
2022-12-24T18:55+0300
türkiye
sarıyer
kafe
silahlı kavga
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/18/1064974525_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_924a34c6c69c6b8b623fced6293ff1ab.jpg
İstanbul Sarıyer'de bir kafede alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi. Polis, kaçan zanlıları yakalamak için başlattığı çalışma başlattı. Olay, saat 16.00 sıralarında Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde lüks bir sitenin altında bulunan kafede meydana geldi. İddiaya göre, kafede oturan iki grup arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü ve taraflar birbirlerine silahla ateş etmeye başladı.Silahlı kavgada 1 kişi sırtından yaralanırken, şüpheliler ise kafeden kaçarak uzaklaştı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ve isminin Sefer Özay olduğu öğrenilen şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sefer Özay kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Öte yandan silahlı kavga sonucu kafenin camlarının kırıldığı, park halindeki bir araca da kurşun isabet ettiği görüldü.
türkiye
sarıyer
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/18/1064974525_91:0:638:410_1920x0_80_0_0_0cd2da459713340ef0cd271c47bc0b8d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sarıyer, kafe, silahlı kavga
sarıyer, kafe, silahlı kavga
Sarıyer'de kafede silahlı kavga: 1 ölü
Abone ol
Sarıyer'de bir kafede, alacak verecek meselesi olan iki grup arasında çıkan çatışmada bir kişi hayatını kaybetti.
İstanbul Sarıyer'de bir kafede alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi. Polis, kaçan zanlıları yakalamak için başlattığı çalışma başlattı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde lüks bir sitenin altında bulunan kafede meydana geldi. İddiaya göre, kafede oturan iki grup arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü ve taraflar birbirlerine silahla ateş etmeye başladı.
Silahlı kavgada 1 kişi sırtından yaralanırken, şüpheliler ise kafeden kaçarak uzaklaştı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ve isminin Sefer Özay olduğu öğrenilen şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sefer Özay kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan silahlı kavga sonucu kafenin camlarının kırıldığı, park halindeki bir araca da kurşun isabet ettiği görüldü.