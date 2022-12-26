https://sputniknews.com.tr/20221226/cin-tayvan-cevresinde-tatbikat-baslatti-1065012599.html
Çin, Tayvan çevresinde tatbikat başlattı
Çin, Tayvan çevresinde tatbikat başlattı
Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), Tayvan çevresinde havadan ve denizden müşterek tatbikat başlatıldığını duyurdu. 26.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-26T04:30+0300
2022-12-26T04:30+0300
2022-12-26T04:30+0300
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çin
çin halk cumhuriyeti
tayvan
asya & pasifik
askeri tatbikat
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Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na (PLA) bağlı Doğu Harekat Alan Komutanlığı Sözcüsü Kıdemli Albay Shi Yi, Çin ordusunun Tayvan çevresinde havadan ve denizden tatbikat başlattığını açıkladı.Albay Shi Yi, tatbikatın müşterek muharebe hazırlık devriyelerini ve müşterek ateş gücü talimlerini kapsadığını belirtti. Tatbikatın ABD ve Tayvan’ın provokasyonlarına verilen kararlı bir yanıt olduğunu kaydeden Shi Yi, herhangi bir spesifik eyleme işaret etmedi. Shi Yi, Çin ordusunun ülkenin ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için gerekli tüm önlemleri alacağını da vurguladı.Çin, ABD'ye tepki göstermiştiÇin Dışişleri Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın imzaladığı 2023 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’na tepki gösterilmişti. Bakanlığın açıklamasında, yasada yer alan Tayvan konusundaki hükümlerin 'tek Çin' ilkesine ve Çin ile ABD arasındaki ortak bildirilere aykırılık teşkil ettiği gibi Tayvan Boğazı’nın barış ve istikrarını da ciddi şekilde etkilediği savunulmuştu. Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’nda ABD’nin Tayvan’a toplam değeri 10 milyar dolara ulaşan güvenlik desteği ve silah sağlayacağı belirtiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20221225/cin-rusya-ile-stratejik-karsilikli-guven-artti---1064989549.html
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abd, çin, çin halk cumhuriyeti, tayvan, asya & pasifik, askeri tatbikat
abd, çin, çin halk cumhuriyeti, tayvan, asya & pasifik, askeri tatbikat
Çin, Tayvan çevresinde tatbikat başlattı
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Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), Tayvan çevresinde havadan ve denizden müşterek tatbikat başlatıldığını duyurdu.
Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na (PLA) bağlı Doğu Harekat Alan Komutanlığı Sözcüsü Kıdemli Albay Shi Yi, Çin ordusunun Tayvan çevresinde havadan ve denizden tatbikat başlattığını açıkladı.
Albay Shi Yi, tatbikatın müşterek muharebe hazırlık devriyelerini ve müşterek ateş gücü talimlerini kapsadığını belirtti. Tatbikatın ABD ve Tayvan’ın provokasyonlarına verilen kararlı bir yanıt olduğunu kaydeden Shi Yi, herhangi bir spesifik eyleme işaret etmedi. Shi Yi, Çin ordusunun ülkenin ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için gerekli tüm önlemleri alacağını da vurguladı.
Çin, ABD'ye tepki göstermişti
Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın imzaladığı 2023 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’na tepki gösterilmişti.
Bakanlığın açıklamasında, yasada yer alan Tayvan konusundaki hükümlerin 'tek Çin' ilkesine ve Çin ile ABD arasındaki ortak bildirilere aykırılık teşkil ettiği gibi Tayvan Boğazı’nın barış ve istikrarını da ciddi şekilde etkilediği savunulmuştu.
Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’nda ABD’nin Tayvan’a toplam değeri 10 milyar dolara ulaşan güvenlik desteği ve silah sağlayacağı belirtiliyor.