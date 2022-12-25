https://sputniknews.com.tr/20221225/cin-rusya-ile-stratejik-karsilikli-guven-artti---1064989549.html

Çin: Rusya ile stratejik karşılıklı güven arttı

Çin: Rusya ile stratejik karşılıklı güven arttı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Rusya ve Çin arasındaki stratejik karşılıklı güven arttığını ifade etti. 25.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-25T10:26+0300

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Çin'in diplomasi alanındaki faaliyetleriyle ilgili bir sempozyumda konuşan Vang, "Yıl boyunca Çin ve Rusya, temel çıkarlarını korumada birbirlerini güçlü bir şekilde destekledi ve siyasi ve stratejik karşılıklı güvenimiz daha da arttı" dedi. Rusya ve Çin'in dostane ve iyi komşuluk işbirliğini derinleştirdiğine ve kapsamlı stratejik işbirliğinin daha olgun ve sağlam hale geldiğine vurgu yapan Vang, Moskova ile Pekin arasındaki ilişkilerin üçüncü ülkeleri hedef almadığının altını çizdi. Vang, "İlişkilerimiz, içişlerine müdahaleden veya iki ülke arasında anlaşmazlık yaratma girişimlerinden aridir ve uluslararası ortamdaki değişikliklerden etkilenmez" ifadelerini kullandı.

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