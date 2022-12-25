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Çin: Rusya ile stratejik karşılıklı güven arttı
Çin: Rusya ile stratejik karşılıklı güven arttı
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Rusya ve Çin arasındaki stratejik karşılıklı güven arttığını ifade etti. 25.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-25T10:26+0300
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dünya
rusya
çin
vang yi
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Çin'in diplomasi alanındaki faaliyetleriyle ilgili bir sempozyumda konuşan Vang, "Yıl boyunca Çin ve Rusya, temel çıkarlarını korumada birbirlerini güçlü bir şekilde destekledi ve siyasi ve stratejik karşılıklı güvenimiz daha da arttı" dedi. Rusya ve Çin'in dostane ve iyi komşuluk işbirliğini derinleştirdiğine ve kapsamlı stratejik işbirliğinin daha olgun ve sağlam hale geldiğine vurgu yapan Vang, Moskova ile Pekin arasındaki ilişkilerin üçüncü ülkeleri hedef almadığının altını çizdi. Vang, "İlişkilerimiz, içişlerine müdahaleden veya iki ülke arasında anlaşmazlık yaratma girişimlerinden aridir ve uluslararası ortamdaki değişikliklerden etkilenmez" ifadelerini kullandı.
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rusya, çin, vang yi
rusya, çin, vang yi

Çin: Rusya ile stratejik karşılıklı güven arttı

10:26 25.12.2022 (güncellendi: 10:28 25.12.2022)
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinRusya-Çin ilişkileri
Rusya-Çin ilişkileri - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2022
© Sputnik
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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Rusya ve Çin arasındaki stratejik karşılıklı güven arttığını ifade etti.
Çin'in diplomasi alanındaki faaliyetleriyle ilgili bir sempozyumda konuşan Vang, "Yıl boyunca Çin ve Rusya, temel çıkarlarını korumada birbirlerini güçlü bir şekilde destekledi ve siyasi ve stratejik karşılıklı güvenimiz daha da arttı" dedi.
Rusya ve Çin'in dostane ve iyi komşuluk işbirliğini derinleştirdiğine ve kapsamlı stratejik işbirliğinin daha olgun ve sağlam hale geldiğine vurgu yapan Vang, Moskova ile Pekin arasındaki ilişkilerin üçüncü ülkeleri hedef almadığının altını çizdi.
Vang, "İlişkilerimiz, içişlerine müdahaleden veya iki ülke arasında anlaşmazlık yaratma girişimlerinden aridir ve uluslararası ortamdaki değişikliklerden etkilenmez" ifadelerini kullandı.
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