Bülent Turan’dan Fransa’ya: Bahçenizde kuduz köpek beslerseniz, sizi ısırdığında şaşırmayacaksınız

“Geçen hafta mecliste bir oylama yapıldı. Kandil’de teröristlerle, silahlarla fotoğrafı olan bir sözde vekil meclisteki dokunulmazlığının kaldırmasıyla beraber yargılama süreci başladı. Yargı kendi görevini yapacak. Beraat mı verir, ömür boyu mahkumiyet mi verir, ne verir yargı konuşsun. Ama oturduk dedik ki, ‘Böyle bir insan, Türkiye’nin Büyük Millet Meclisi’ne yakışmaz’ dedik. V devamsızlığından dolayı da ‘vekilliği düşürülsün’ dedik. Takip ettiniz bu oylama yapıldı. Oylama yapılırken, AK Parti, MHP ve İYİ Parti ‘evet teröristle fotoğraf veren, dağda gezen, meclise gelmeyen, devamsızlığı olan bu insanın vekilliği düşsün’ dedi. Benim İYİ Parti’ye de teşekkür borcum var. Ama iyi olmak yetmez. İyi olmak, kötülerden de uzak durmayı gerektirir. Kendi ortağı olan CHP, ‘hayır düşmesin’ oyu verdi. Teröristle fotoğrafı olan o kişinin devamsızlığına ‘görmeyelim, duymayalım, devam etsin’ dedi. Buna isyanım var. Hani terör konusunda, uluslararası ilişkiler konusunda hep beraber olacaktık. Altını çiziyorum, yapılan büyük bir yanlıştır. 90 yıllık bir siyasi partinin bu konuda tavır alamaması da çok büyük bir ayıptır. İsterdik ki komisyonda ‘evet’ dedikleri dosyaya, genel kurulda ‘evet’ desinler. Ama diyemediler.