Bülent Turan’dan Fransa’ya: Bahçenizde kuduz köpek beslerseniz, sizi ısırdığında şaşırmayacaksınız
21:48 26.12.2022 (güncellendi: 21:59 26.12.2022)
© İHABülent Turan
© İHA
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Fransa’ya, yönelik yaptığı açıklamada “Bahçenizde affedersiniz kuduz bir köpek beslerseniz, bir gün sizi ısırdığında şaşırmayacaksınız” dedi.
Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından verilen arıcılık kursunun ardından başarılı kursiyerler için Belediye sosyal tesislerinde Arıcılık Sertifika ve Kovan Dağıtım töreni düzenlendi.
Törene, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan da katıldı. Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Turan, Fransa'da yaşanan gelişmelere değindi.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Fransa’da Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne yapılan saldırıyı hatırlatarak şunları söyledi:
“Fransa'da hepiniz gördünüz. Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne ırkçı bir hasta adamın saldırısıyla ortaya çıkan bir sokak hareketleri süreci başladı. Irkçılığa da, yağmacılığa da karşıyız. Ama faaliyet belli ki ırkçılık. Ama PKK'nın, PYD'nin oradaki yandaşları polislere saldırdılar. Camları, dükkanları yıktılar, parçaladılar. Bizim Gezi eylemleri gibi eylemleri orada görmeye başladık. Şunu demeye çalışıyorum. Bahçenizde affedersiniz kuduz bir köpek beslerseniz, bir gün sizi ısırdığında şaşırmayacaksınız. Hep demedi mi Sayın Erdoğan, ‘Ey Avrupa, senin teröristin, benim teröristim olmaz. Terör insanlık suçudur, yapmayın’ demedi mi. PYD, PKK, Suriye sınırında terör devleti kurarken, tünel kazarken, Fransa başta olmak üzere, Avrupa ülkeleri, o bölgeye beton, çimento göndermedi mi. Siyasi destek vermedi mi. Propaganda imkanı vermedi mi. Hep ‘yapmayın’ dedik. Yapmayın dediğimiz bugün ayaklarına dolandı. O yüzden terör gibi meselelerde herkesin eşit mesafede olması, tavır koyması gerekir diye düşünüyorum.”
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in vekilliği ‘devamsızlık’ nedeniyle düşürülmesine ilişkin de konuşan Grup Başkanvekili Bülent Turan, şu ifadeleri kullandı:
“Geçen hafta mecliste bir oylama yapıldı. Kandil’de teröristlerle, silahlarla fotoğrafı olan bir sözde vekil meclisteki dokunulmazlığının kaldırmasıyla beraber yargılama süreci başladı. Yargı kendi görevini yapacak. Beraat mı verir, ömür boyu mahkumiyet mi verir, ne verir yargı konuşsun. Ama oturduk dedik ki, ‘Böyle bir insan, Türkiye’nin Büyük Millet Meclisi’ne yakışmaz’ dedik. V devamsızlığından dolayı da ‘vekilliği düşürülsün’ dedik. Takip ettiniz bu oylama yapıldı. Oylama yapılırken, AK Parti, MHP ve İYİ Parti ‘evet teröristle fotoğraf veren, dağda gezen, meclise gelmeyen, devamsızlığı olan bu insanın vekilliği düşsün’ dedi. Benim İYİ Parti’ye de teşekkür borcum var. Ama iyi olmak yetmez. İyi olmak, kötülerden de uzak durmayı gerektirir. Kendi ortağı olan CHP, ‘hayır düşmesin’ oyu verdi. Teröristle fotoğrafı olan o kişinin devamsızlığına ‘görmeyelim, duymayalım, devam etsin’ dedi. Buna isyanım var. Hani terör konusunda, uluslararası ilişkiler konusunda hep beraber olacaktık. Altını çiziyorum, yapılan büyük bir yanlıştır. 90 yıllık bir siyasi partinin bu konuda tavır alamaması da çok büyük bir ayıptır. İsterdik ki komisyonda ‘evet’ dedikleri dosyaya, genel kurulda ‘evet’ desinler. Ama diyemediler.
Sonuç olarak, MHP ve AK Parti’nin ortaya koymuş olduğu sinerji, diğer partilerin desteğiyle birlikte o kişinin oyunu düşürmüş oldu. Ben Çanakkale Milletvekiliyim. Çanakkale’de 4 vekil var. Biri benim, biri Jülide İskenderoğlu, beraber oy kullandık. Ve dedik ki; ‘bu teröristin devamsızlıktan kaynaklı meclisle olan ilişkisi kesilsin’ dedik. Çanakkale’deki diğer 2 vekilin ne oy verdiğini basın, siyasiler tüm arkadaşların sorması lazım. Eğer 4 vekil bu konuda bir araya gelemeyecekse, hangi konuda bir araya gelecek. Bu konuda dağdaki vekillik iddiasında olan kişinin vekilliğinin düşmesine evet oyu veremeyen siyasilere, tüm partililerin hesap vermesi lazım.”