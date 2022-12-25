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İletişim Başkanı Altun'dan Reuters'a tepki: Bir propaganda broşüründe kulağa mantıklı gelebilirdi
İletişim Başkanı Altun'dan Reuters'a tepki: Bir propaganda broşüründe kulağa mantıklı gelebilirdi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Reuters'in iş ilanına tepki göstererek, "Bir propaganda broşüründe kulağa mantıklı gelebilirdi ama buna asla... 25.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-25T00:13+0300
2022-12-25T00:13+0300
türkiye
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reuters
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İngiliz haber ajansı Reuters'in Türkiye ofisi için verdiği iş ilanına yönelik açıklama yaptı.Reuters gerçeklerden uzaklaşmış göründüğünü belirten Altun, şunları kaydetti:"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde Türkiye'de ne olduğuna dair taraflı bir bakış açısı benimsemiş görünüyor. Reuters'in ilanındaki ifadeler sadece bir propaganda broşüründe kulağa mantıklı gelebilirdi. Ama buna asla gazetecilik denmez.Bir medya kuruluşu, ne olup bittiğine dair önyargılarını haberin ana hattı olarak kullanmadan önce, sahadaki gazetecilerine gerçekleri sormalıdır. Reuters, bu ilandaki cümleleri, bağlı olduğunu iddia ettiği 'bağımsızlık, dürüstlük, tarafsızlık ve güvenilirlik' şeklindeki gazetecilik ilkeleriyle karşılaştırsa iyi olur."Yayınlanan ilanda Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilişkin değerlendirmelere yer veren Reuters, 'Türk Lirası’nın darbeler aldığını ve bu konuda derinlemesine kurumsal hikayeler yazabilecek bir editöre ihtiyacı olduklarını 'açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221224/trt-worldden-reutersa-misilleme-21-yuzyilda-halen-kraliyet-ile-yonetilmesine-dikkat-cekildi-1064962907.html
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fahrettin altun, reuters
fahrettin altun, reuters

İletişim Başkanı Altun'dan Reuters'a tepki: Bir propaganda broşüründe kulağa mantıklı gelebilirdi

00:13 25.12.2022
© AAFahrettin Altun
Fahrettin Altun - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2022
© AA
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Reuters'in iş ilanına tepki göstererek, "Bir propaganda broşüründe kulağa mantıklı gelebilirdi ama buna asla gazetecilik denmez" dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İngiliz haber ajansı Reuters'in Türkiye ofisi için verdiği iş ilanına yönelik açıklama yaptı.
Reuters gerçeklerden uzaklaşmış göründüğünü belirten Altun, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde Türkiye'de ne olduğuna dair taraflı bir bakış açısı benimsemiş görünüyor. Reuters'in ilanındaki ifadeler sadece bir propaganda broşüründe kulağa mantıklı gelebilirdi. Ama buna asla gazetecilik denmez.
Bir medya kuruluşu, ne olup bittiğine dair önyargılarını haberin ana hattı olarak kullanmadan önce, sahadaki gazetecilerine gerçekleri sormalıdır. Reuters, bu ilandaki cümleleri, bağlı olduğunu iddia ettiği 'bağımsızlık, dürüstlük, tarafsızlık ve güvenilirlik' şeklindeki gazetecilik ilkeleriyle karşılaştırsa iyi olur."
Yayınlanan ilanda Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilişkin değerlendirmelere yer veren Reuters, 'Türk Lirası’nın darbeler aldığını ve bu konuda derinlemesine kurumsal hikayeler yazabilecek bir editöre ihtiyacı olduklarını 'açıklamıştı.
TRT World - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2022
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