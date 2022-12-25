https://sputniknews.com.tr/20221225/iletisim-baskani-altundan-reutersa-tepki-bir-propaganda-brosurunde-kulaga-mantikli-gelebilirdi-1064982639.html

İletişim Başkanı Altun'dan Reuters'a tepki: Bir propaganda broşüründe kulağa mantıklı gelebilirdi

İletişim Başkanı Altun'dan Reuters'a tepki: Bir propaganda broşüründe kulağa mantıklı gelebilirdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Reuters'in iş ilanına tepki göstererek, "Bir propaganda broşüründe kulağa mantıklı gelebilirdi ama buna asla... 25.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-25T00:13+0300

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türkiye

fahrettin altun

reuters

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İngiliz haber ajansı Reuters'in Türkiye ofisi için verdiği iş ilanına yönelik açıklama yaptı.Reuters gerçeklerden uzaklaşmış göründüğünü belirten Altun, şunları kaydetti:"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde Türkiye'de ne olduğuna dair taraflı bir bakış açısı benimsemiş görünüyor. Reuters'in ilanındaki ifadeler sadece bir propaganda broşüründe kulağa mantıklı gelebilirdi. Ama buna asla gazetecilik denmez.Bir medya kuruluşu, ne olup bittiğine dair önyargılarını haberin ana hattı olarak kullanmadan önce, sahadaki gazetecilerine gerçekleri sormalıdır. Reuters, bu ilandaki cümleleri, bağlı olduğunu iddia ettiği 'bağımsızlık, dürüstlük, tarafsızlık ve güvenilirlik' şeklindeki gazetecilik ilkeleriyle karşılaştırsa iyi olur."Yayınlanan ilanda Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilişkin değerlendirmelere yer veren Reuters, 'Türk Lirası’nın darbeler aldığını ve bu konuda derinlemesine kurumsal hikayeler yazabilecek bir editöre ihtiyacı olduklarını 'açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221224/trt-worldden-reutersa-misilleme-21-yuzyilda-halen-kraliyet-ile-yonetilmesine-dikkat-cekildi-1064962907.html

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