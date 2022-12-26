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https://sputniknews.com.tr/20221226/belaruslu-askerler-iskender-ve-s-400-sistemleriyle-calisma-egitimini-tamamladi-1065010900.html
Belaruslu askerler, İskender ve S-400 sistemleriyle çalışma eğitimini tamamladı
Belaruslu askerler, İskender ve S-400 sistemleriyle çalışma eğitimini tamamladı
Belarus Savunma Bakanlığı yetkilisi Kasinskiy, Belaruslu askerlerin Rusya tarafından tedarik edilen İskender ve S-400 sistemlerinin çalışmasını sağlamak için... 26.12.2022, Sputnik Türkiye
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belarus
rusya
iskender füzesi
s-400
s-400 hava savunma sistemleri
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Belarus Savunma Bakanlığı İdeolojik Çalışmalar Ana İdaresi Başkanı Leonid Kasinskiy, Belaruslu askerlerin Rusya tarafından tedarik edilen İskender ve S-400 sistemlerinin çalışmasını sağlamaya yönelik eğitimi tamamladıklarını belirtti.Kasinskiy, “Bugün itibarıyla askerlerimiz, mürettebatımız, ekiplerimiz, Rusya Federasyonu ve Belarus Cumhuriyeti silahlı kuvvetlerinin ortak muharebe eğitim merkezlerindeki kursu eksiksiz olarak tamamladı. Bu silahlar (İskender ve S-400 sistemleri) bugün muharebe nöbetini yerine getiriyor” açıklamasında bulundu.Kaçinskiy ayrıca İskender ve S-400 sistemlerinin amaçlarına uygun olarak görevlerini yerine getirmeye tamamen hazır olduklarını ifade etti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile geçen pazartesi günü bir araya gelen Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya’nın Belarus’a S-400 Triumf hava savunma sistemleri ve İskender taktik füze sistemlerini sevk ettiğini açıklamıştı.Putin de Lukaşenko’nun, Belaruslu pilotların eğitimi konusunda Rusya ile işbirliğini sürdürme teklifine sıcak baktıklarına işaret ederek, "Belarus Devlet Başkanının, özel savaş başlıklarının olası kullanımı için yeniden donatılan Belarus savaş uçaklarındaki mürettebatın eğitimi için sunduğu önerilerin uygulanmasına devam etmenin mümkün olduğunu düşünüyorum” demişti.
https://sputniknews.com.tr/20221224/rusya-disisleri-rus-belarus-ortak-bolgesel-gucu-ukraynadaki-operasyonda-yer-almiyor-1064959983.html
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belarus, rusya, iskender füzesi, s-400, s-400 hava savunma sistemleri
belarus, rusya, iskender füzesi, s-400, s-400 hava savunma sistemleri

Belaruslu askerler, İskender ve S-400 sistemleriyle çalışma eğitimini tamamladı

01:35 26.12.2022
© Sputnik / Aleksey Daniçevİskender-M füzesi
İskender-M füzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2022
© Sputnik / Aleksey Daniçev
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Belarus Savunma Bakanlığı yetkilisi Kasinskiy, Belaruslu askerlerin Rusya tarafından tedarik edilen İskender ve S-400 sistemlerinin çalışmasını sağlamak için tamamen hazır olduklarını duyurdu.
Belarus Savunma Bakanlığı İdeolojik Çalışmalar Ana İdaresi Başkanı Leonid Kasinskiy, Belaruslu askerlerin Rusya tarafından tedarik edilen İskender ve S-400 sistemlerinin çalışmasını sağlamaya yönelik eğitimi tamamladıklarını belirtti.
Kasinskiy, “Bugün itibarıyla askerlerimiz, mürettebatımız, ekiplerimiz, Rusya Federasyonu ve Belarus Cumhuriyeti silahlı kuvvetlerinin ortak muharebe eğitim merkezlerindeki kursu eksiksiz olarak tamamladı. Bu silahlar (İskender ve S-400 sistemleri) bugün muharebe nöbetini yerine getiriyor” açıklamasında bulundu.
Kaçinskiy ayrıca İskender ve S-400 sistemlerinin amaçlarına uygun olarak görevlerini yerine getirmeye tamamen hazır olduklarını ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile geçen pazartesi günü bir araya gelen Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya’nın Belarus’a S-400 Triumf hava savunma sistemleri ve İskender taktik füze sistemlerini sevk ettiğini açıklamıştı.
Putin de Lukaşenko’nun, Belaruslu pilotların eğitimi konusunda Rusya ile işbirliğini sürdürme teklifine sıcak baktıklarına işaret ederek, "Belarus Devlet Başkanının, özel savaş başlıklarının olası kullanımı için yeniden donatılan Belarus savaş uçaklarındaki mürettebatın eğitimi için sunduğu önerilerin uygulanmasına devam etmenin mümkün olduğunu düşünüyorum” demişti.
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