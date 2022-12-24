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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221224/rusya-disisleri-rus-belarus-ortak-bolgesel-gucu-ukraynadaki-operasyonda-yer-almiyor-1064959983.html
Rusya Dışişleri: Rus-Belarus ortak bölgesel gücü Ukrayna'daki operasyonda yer almıyor
Rusya Dışişleri: Rus-Belarus ortak bölgesel gücü Ukrayna'daki operasyonda yer almıyor
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Galuzin, Rus- Belarus ortak bölgesel grubunun Ukrayna'daki özel askeri operasyona katılımının söz konusu olmadığını belirtti. 24.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-24T11:12+0300
2022-12-24T11:12+0300
ukrayna krizi
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rusya dışişleri bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Sputnik’e demecinde Rusya ve Belarus tarafından kurulan ortak bölgesel gücün Ukrayna'daki özel askeri operasyona dahil olabileceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.Galuzin, “Rus-Belarus ortak birlik grubunun görevi, gerektiğinde, müttefikimiz olan Belarus topraklarına yönelik potansiyel düşman saldırılarını püskürtmektir. Bu birliklerin Ukrayna’daki özel askeri operasyonda kullanılmaları söz konusu değil” dedi.Galuzin, Birlik Devletinin mevcut askeri doktrininin, katılımcılardan herhangi birine yönelik askeri güç kullanımının Birlik Devletinin tamamına saldırı olarak kabul edildiğini varsaydığına dikkat çekerek, “Böyle bir durumda uygun müdahale önlemlerinin kabul edilmesi, Rusya ve Belarus’un siyasi ve askeri liderliğinin takdirindedir” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221211/belarus-savunma-bakanligi-rusya-belarus-ortak-bolgesel-gucu-stratejik-caydiricilik-faktorudur-1064457583.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, belarus
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, belarus

Rusya Dışişleri: Rus-Belarus ortak bölgesel gücü Ukrayna'daki operasyonda yer almıyor

11:12 24.12.2022
© Sputnik / Виктор Толочко / Multimedya arşivine gidinBrest bölgesindeki Obuz-Lesnovsky eğitim sahasında Rusya ve Belarus "Müttefik Kararlılık-2022" ortak tatbikatları sırasında askerler.
Brest bölgesindeki Obuz-Lesnovsky eğitim sahasında Rusya ve Belarus Müttefik Kararlılık-2022 ortak tatbikatları sırasında askerler. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Galuzin, Rus- Belarus ortak bölgesel grubunun Ukrayna'daki özel askeri operasyona katılımının söz konusu olmadığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Sputnik’e demecinde Rusya ve Belarus tarafından kurulan ortak bölgesel gücün Ukrayna'daki özel askeri operasyona dahil olabileceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Galuzin, “Rus-Belarus ortak birlik grubunun görevi, gerektiğinde, müttefikimiz olan Belarus topraklarına yönelik potansiyel düşman saldırılarını püskürtmektir. Bu birliklerin Ukrayna’daki özel askeri operasyonda kullanılmaları söz konusu değil” dedi.
Galuzin, Birlik Devletinin mevcut askeri doktrininin, katılımcılardan herhangi birine yönelik askeri güç kullanımının Birlik Devletinin tamamına saldırı olarak kabul edildiğini varsaydığına dikkat çekerek, “Böyle bir durumda uygun müdahale önlemlerinin kabul edilmesi, Rusya ve Belarus’un siyasi ve askeri liderliğinin takdirindedir” diye konuştu.
Rusya- Belarus- Tatbikat - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2022
SAVUNMA
Belarus Savunma Bakanlığı: Rusya-Belarus ortak bölgesel gücü stratejik caydırıcılık faktörüdür
11 Aralık, 22:39
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