https://sputniknews.com.tr/20221224/rusya-disisleri-rus-belarus-ortak-bolgesel-gucu-ukraynadaki-operasyonda-yer-almiyor-1064959983.html

Rusya Dışişleri: Rus-Belarus ortak bölgesel gücü Ukrayna'daki operasyonda yer almıyor

Rusya Dışişleri: Rus-Belarus ortak bölgesel gücü Ukrayna'daki operasyonda yer almıyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Galuzin, Rus- Belarus ortak bölgesel grubunun Ukrayna'daki özel askeri operasyona katılımının söz konusu olmadığını belirtti. 24.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-24T11:12+0300

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Sputnik’e demecinde Rusya ve Belarus tarafından kurulan ortak bölgesel gücün Ukrayna'daki özel askeri operasyona dahil olabileceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.Galuzin, “Rus-Belarus ortak birlik grubunun görevi, gerektiğinde, müttefikimiz olan Belarus topraklarına yönelik potansiyel düşman saldırılarını püskürtmektir. Bu birliklerin Ukrayna’daki özel askeri operasyonda kullanılmaları söz konusu değil” dedi.Galuzin, Birlik Devletinin mevcut askeri doktrininin, katılımcılardan herhangi birine yönelik askeri güç kullanımının Birlik Devletinin tamamına saldırı olarak kabul edildiğini varsaydığına dikkat çekerek, “Böyle bir durumda uygun müdahale önlemlerinin kabul edilmesi, Rusya ve Belarus’un siyasi ve askeri liderliğinin takdirindedir” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221211/belarus-savunma-bakanligi-rusya-belarus-ortak-bolgesel-gucu-stratejik-caydiricilik-faktorudur-1064457583.html

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