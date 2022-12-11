https://sputniknews.com.tr/20221211/belarus-savunma-bakanligi-rusya-belarus-ortak-bolgesel-gucu-stratejik-caydiricilik-faktorudur-1064457583.html

Belarus Savunma Bakanlığı: Rusya-Belarus ortak bölgesel gücü stratejik caydırıcılık faktörüdür

Belarus Savunma Bakanlığı: Rusya-Belarus ortak bölgesel gücü stratejik caydırıcılık faktörüdür

Belarus Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Birinci Yardımcısı Viktor Guleviç, ülke topraklarında konuşlandırılan Rusya-Belarus ortak bölgesel gücünün... 11.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-11T22:39+0300

2022-12-11T22:39+0300

2022-12-11T22:39+0300

savunma

rusya

rusya savunma bakanlığı

belarus

belarus savunma bakanlığı

ortak tatbikat

ortak askeri tatbikat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0b/1044709051_30:0:3671:2048_1920x0_80_0_0_8cb90aa293d7b25d21cb12305742a268.jpg

Belarus CTV televizyonuna konuşan Viktor Guleviç, ülke topraklarında konuşlandırılan Rusya-Belarus ortak bölgesel gücünün stratejik caydırıcılık bakımından önemine dikkat çekti.Guleviç, “Rusya bizim ana müttefikimizdir. Ve birlikte ortak etkinlikler düzenliyoruz, zira bölgemizde bu grubun konuşlandırılması stratejik caydırıcılığımızın bir gerçeğidir” diye konuştu.İki ülkenin ortak bölgesel gücünün Belarus’taki poligonlarda kompakt bir şekilde yerleştirildiklerini ve hazırlık faaliyetlerinin yapıldığını kaydeden Guleviç, “Biz bu faaliyetlere katılıyoruz ve bu silahlı kuvvetlerimize fayda sağlıyor, gelişmiş taktiksel yöntemleri, özellikle modern çatışmalara özgü olan görevleri yerine getirmenin yollarını benimseyebiliyoruz. Ve müttefikimizin varlığı ülkemizin güvenliğine katkıda bulunuyor” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221206/belarus-ordusu-muharebeye-ve-seferberlige-hazirlik-tatbikatina-basladi-1064239584.html

rusya

belarus

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, belarus, belarus savunma bakanlığı, ortak tatbikat, ortak askeri tatbikat