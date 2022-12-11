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Belarus Savunma Bakanlığı: Rusya-Belarus ortak bölgesel gücü stratejik caydırıcılık faktörüdür
Belarus Savunma Bakanlığı: Rusya-Belarus ortak bölgesel gücü stratejik caydırıcılık faktörüdür
Belarus Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Birinci Yardımcısı Viktor Guleviç, ülke topraklarında konuşlandırılan Rusya-Belarus ortak bölgesel gücünün... 11.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-11T22:39+0300
2022-12-11T22:39+0300
savunma
rusya
rusya savunma bakanlığı
belarus
belarus savunma bakanlığı
ortak tatbikat
ortak askeri tatbikat
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Belarus CTV televizyonuna konuşan Viktor Guleviç, ülke topraklarında konuşlandırılan Rusya-Belarus ortak bölgesel gücünün stratejik caydırıcılık bakımından önemine dikkat çekti.Guleviç, “Rusya bizim ana müttefikimizdir. Ve birlikte ortak etkinlikler düzenliyoruz, zira bölgemizde bu grubun konuşlandırılması stratejik caydırıcılığımızın bir gerçeğidir” diye konuştu.İki ülkenin ortak bölgesel gücünün Belarus’taki poligonlarda kompakt bir şekilde yerleştirildiklerini ve hazırlık faaliyetlerinin yapıldığını kaydeden Guleviç, “Biz bu faaliyetlere katılıyoruz ve bu silahlı kuvvetlerimize fayda sağlıyor, gelişmiş taktiksel yöntemleri, özellikle modern çatışmalara özgü olan görevleri yerine getirmenin yollarını benimseyebiliyoruz. Ve müttefikimizin varlığı ülkemizin güvenliğine katkıda bulunuyor” ifadelerini kullandı.
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rusya, rusya savunma bakanlığı, belarus, belarus savunma bakanlığı, ortak tatbikat, ortak askeri tatbikat

Belarus Savunma Bakanlığı: Rusya-Belarus ortak bölgesel gücü stratejik caydırıcılık faktörüdür

22:39 11.12.2022
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinRusya- Belarus- Tatbikat
Rusya- Belarus- Tatbikat - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2022
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Belarus Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Birinci Yardımcısı Viktor Guleviç, ülke topraklarında konuşlandırılan Rusya-Belarus ortak bölgesel gücünün stratejik caydırıcılık faktörü olduğunu ve cumhuriyetin güvenliğine katkıda bulunduğunu belirtti.
Belarus CTV televizyonuna konuşan Viktor Guleviç, ülke topraklarında konuşlandırılan Rusya-Belarus ortak bölgesel gücünün stratejik caydırıcılık bakımından önemine dikkat çekti.
Guleviç, “Rusya bizim ana müttefikimizdir. Ve birlikte ortak etkinlikler düzenliyoruz, zira bölgemizde bu grubun konuşlandırılması stratejik caydırıcılığımızın bir gerçeğidir” diye konuştu.
İki ülkenin ortak bölgesel gücünün Belarus’taki poligonlarda kompakt bir şekilde yerleştirildiklerini ve hazırlık faaliyetlerinin yapıldığını kaydeden Guleviç, “Biz bu faaliyetlere katılıyoruz ve bu silahlı kuvvetlerimize fayda sağlıyor, gelişmiş taktiksel yöntemleri, özellikle modern çatışmalara özgü olan görevleri yerine getirmenin yollarını benimseyebiliyoruz. Ve müttefikimizin varlığı ülkemizin güvenliğine katkıda bulunuyor” ifadelerini kullandı.
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