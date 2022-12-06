https://sputniknews.com.tr/20221206/belarus-ordusu-muharebeye-ve-seferberlige-hazirlik-tatbikatina-basladi-1064239584.html
Belarus ordusu muharebeye ve seferberliğe hazırlık tatbikatına başladı
Belarus ordusu muharebeye ve seferberliğe hazırlık tatbikatına başladı
Belarus Savunma Bakanlığı, Belarus Silahlı Kuvvetleri'nin muharebeye ve seferberliğe hazırlık tatbikatı başladığını duyurdu. 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T12:48+0300
2022-12-06T12:48+0300
2022-12-06T12:48+0300
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belarus
tatbikat
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Bakanlık, tatbikatın ana amaçlarının muharebeye ve seferberliğe hazırlığın istenen düzeyde tutulması, askeri idare makamlarının koordinasyonunun artırılması, komutanların uygulama becerilerinin geliştirilmesi ve askeri personele farklı koşullarda gerçekleştireceklerin eylemlerle ilgili eğitim verilmesi olduğunu belirtti.Tatbikatın daha önceden planlanmış bir faaliyet olduğunu kaydeden Belarus Savunma Bakanlığı, tatbikat kapsamında tüm kademelerdeki askerlerin, birliklerin ve askeri idare makamlarının katılımıyla bir dizi talim yapıldığını aktardı.Bu arada Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun talimatıyla ülkedeki askeri yükümlülerin yoklaması yapılıyor. Celp kağıdı alan yükümlüler, askerlik şubelerine giderek kişisel verilerini teyit ediyor.Lukaşenko, yoklama işleminin seferberlik ilan edilmesiyle hiçbir alakası bulunmadığını vurgulamıştı.Rusya ve Belarus, ekim ayında Birlik Devleti'nin batı sınırlarındaki durumun kötüye gitmesi nedeniyle ortak bölgesel güç kurma kararı almıştı. Rus güçleri, yaklaşık 10 bin askerden oluşan ortak bölgesel güce katılmak üzere Belarus'a intikal etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221203/belarus-lideri-lukasenko-belaruslu-ve-rus-askerler-tek-ordu-olarak-hazirlaniyor-1064128502.html
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Belarus ordusu muharebeye ve seferberliğe hazırlık tatbikatına başladı
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Belarus Savunma Bakanlığı, Belarus Silahlı Kuvvetleri'nin muharebeye ve seferberliğe hazırlık tatbikatı başladığını duyurdu.
Bakanlık, tatbikatın ana amaçlarının muharebeye ve seferberliğe hazırlığın istenen düzeyde tutulması, askeri idare makamlarının koordinasyonunun artırılması, komutanların uygulama becerilerinin geliştirilmesi ve askeri personele farklı koşullarda gerçekleştireceklerin eylemlerle ilgili eğitim verilmesi olduğunu belirtti.
Tatbikatın daha önceden planlanmış bir faaliyet olduğunu kaydeden Belarus Savunma Bakanlığı, tatbikat kapsamında tüm kademelerdeki askerlerin, birliklerin ve askeri idare makamlarının katılımıyla bir dizi talim yapıldığını aktardı.
Bu arada Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun talimatıyla ülkedeki askeri yükümlülerin yoklaması yapılıyor. Celp kağıdı alan yükümlüler, askerlik şubelerine giderek kişisel verilerini teyit ediyor.
Lukaşenko, yoklama işleminin seferberlik ilan edilmesiyle hiçbir alakası bulunmadığını vurgulamıştı.
Rusya ve Belarus, ekim ayında Birlik Devleti'nin batı sınırlarındaki durumun kötüye gitmesi nedeniyle ortak bölgesel güç kurma kararı almıştı. Rus güçleri, yaklaşık 10 bin askerden oluşan ortak bölgesel güce katılmak üzere Belarus'a intikal etmişti.