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Belarus lideri Lukaşenko: Belaruslu ve Rus askerler tek ordu olarak hazırlanıyor
Belarus lideri Lukaşenko: Belaruslu ve Rus askerler tek ordu olarak hazırlanıyor
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Belaruslu ve Rus askerlerin her türlü saldırganlığı püskürtmek için tek ordu gibi uyum içinde hazırlık çalışmaları... 03.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-03T21:25+0300
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Lukaşenko, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşmede, “Sanırım Belarus Savunma Bakanı size Belarus’taki durum, Belarus’ta bulunan Belaruslu ve Rus askeri birliklerinin uyum içinde hazırlık çalışmaları hakkında bilgi vermiştir. Bu konuda ciddi olduğumuzu söylemeliyim. Bizim ve sizin subaylarınız çocuklarımızı eğitiyor. Belaruslu ve Rus askerleri eğitiyorlar. Bu, gerektiğinde, ön saflardaki askerlerimizin, Birlik Devleti savunucularının, her türlü saldırganlığı püskürtebilmesi için lazım” dedi.Her şeyin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile anlaştıkları gibi ilerlediğini söyleyen Lukaşenko, “Tüm planları yerine getiriyoruz” ifadesini kullandı.‘Batı’nın Ukrayna konusunda görüşmelere hazır olduğunu görmüyoruz’“Kimseyi korkutma niyetim yok” diyen Lukaşenko, sözlerini şöyle sürdürdü: Batı’nın sadece “savaşı nasıl sürdüreceklerini” gördüklerini kaydeden Lukaşenko, “O zaman, özel askeri harekat durmayacak” diye ekledi.
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sergey şoygu, rusya, belarus
sergey şoygu, rusya, belarus

Belarus lideri Lukaşenko: Belaruslu ve Rus askerler tek ordu olarak hazırlanıyor

21:25 03.12.2022
© Sputnik / Виталий АньковBelarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko,
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2022
© Sputnik / Виталий Аньков
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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Belaruslu ve Rus askerlerin her türlü saldırganlığı püskürtmek için tek ordu gibi uyum içinde hazırlık çalışmaları yaptığını belirtti.
Lukaşenko, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşmede, “Sanırım Belarus Savunma Bakanı size Belarus’taki durum, Belarus’ta bulunan Belaruslu ve Rus askeri birliklerinin uyum içinde hazırlık çalışmaları hakkında bilgi vermiştir. Bu konuda ciddi olduğumuzu söylemeliyim. Bizim ve sizin subaylarınız çocuklarımızı eğitiyor. Belaruslu ve Rus askerleri eğitiyorlar. Bu, gerektiğinde, ön saflardaki askerlerimizin, Birlik Devleti savunucularının, her türlü saldırganlığı püskürtebilmesi için lazım” dedi.
Her şeyin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile anlaştıkları gibi ilerlediğini söyleyen Lukaşenko, “Tüm planları yerine getiriyoruz” ifadesini kullandı.

‘Batı’nın Ukrayna konusunda görüşmelere hazır olduğunu görmüyoruz’

“Kimseyi korkutma niyetim yok” diyen Lukaşenko, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Herkes yeterince korkuyor zaten. Ama onlar, bölgemizde barış içinde yaşamamızı istiyorlarsa ve okyanus ötesindekiler buna nasıl bakarsa baksın Rusya ve Belarus buna hazır. Eğer onlar son Ukraynalıya yada son Polonyalıya veya paralı askere kadar savaşmak istiyorsa bu onların işi, onların hakkı. Ben ve özel servisler henüz onların eşit haklara dayalı görüşmelere ve insan gibi anlaşmaya hazır olduğunu görmüyoruz.”
Batı’nın sadece “savaşı nasıl sürdüreceklerini” gördüklerini kaydeden Lukaşenko, “O zaman, özel askeri harekat durmayacak” diye ekledi.
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