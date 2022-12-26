https://sputniknews.com.tr/20221226/bakan-soylu-arac-ici-uyusturucu-kullaniminin-engellenmesi-uygulamasi-yapildi-1065062182.html

Bakan Soylu: Araç içi uyuşturucu kullanımının engellenmesi uygulaması yapıldı

Bakan Soylu: Araç içi uyuşturucu kullanımının engellenmesi uygulaması yapıldı

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye genelinde ilk defa "Araç İçi Uyuşturucu Kullanımının Engellenmesi Uygulaması"nın gerçekleştirildiğini duyurdu. Araçta uyuşturucu... 26.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-26T19:11+0300

2022-12-26T19:11+0300

2022-12-26T19:11+0300

türkiye

süleyman soylu

türkiye

ecstasy

captagon

metamfetamin

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye genelinde ilk defa "Araç İçi Uyuşturucu Kullanımının Engellenmesi Uygulaması"nın gerçekleştirildiğini açıkladı.Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucuyla mücadelenin her yönüyle devam ettiğini vurguladı.Tüm illerde ilk defa, 3 bin 118 ekip, 9 bin 674 personel ve 114 narkotik dedektör köpeğiyle "Araç İçi Uyuşturucu Kullanımının Engellenmesi Uygulaması" yapıldığını belirten Soylu, "27 bin 707 araç kontrol edildi. Kahraman polislerimize tebrikler" ifadelerini kullandı.Paylaşımda, uygulama kapsamında 1 kilogram 289 gram esrar, 40 gram eroin, 72 gram metamfetamin, 54 gram bonzai, 194 gram skunk, 8 ecstasy, 353 adet sentetik ecza, 1 captagon, 16 tabanca, 2 tüfek, 86 fişek, 7 kesici delici alet, 2 uyuşturucu madde kullanım aparatı ile 550 paket kaçak sigaranın ele geçirildiği belirtildi.Uygulamalarda 12 şüpheliye uyuşturucu madde temini, 130 kişiye ise uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldığı, 2 bin 173 araca idari para cezası uygulandığı, 81 aracın da trafikten men edildiği kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20221225/bakan-soylu-ulkeye-giris-yapan-tirda-35-kg-kokain-ele-gecirildi-1064992006.html

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süleyman soylu, türkiye, ecstasy , captagon, metamfetamin