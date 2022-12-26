https://sputniknews.com.tr/20221226/bakan-soylu-arac-ici-uyusturucu-kullaniminin-engellenmesi-uygulamasi-yapildi-1065062182.html
Bakan Soylu: Araç içi uyuşturucu kullanımının engellenmesi uygulaması yapıldı
Bakan Soylu: Araç içi uyuşturucu kullanımının engellenmesi uygulaması yapıldı
İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye genelinde ilk defa "Araç İçi Uyuşturucu Kullanımının Engellenmesi Uygulaması"nın gerçekleştirildiğini duyurdu. Araçta uyuşturucu... 26.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-26T19:11+0300
2022-12-26T19:11+0300
2022-12-26T19:11+0300
türkiye
süleyman soylu
türkiye
ecstasy
captagon
metamfetamin
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye genelinde ilk defa "Araç İçi Uyuşturucu Kullanımının Engellenmesi Uygulaması"nın gerçekleştirildiğini açıkladı.Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucuyla mücadelenin her yönüyle devam ettiğini vurguladı.Tüm illerde ilk defa, 3 bin 118 ekip, 9 bin 674 personel ve 114 narkotik dedektör köpeğiyle "Araç İçi Uyuşturucu Kullanımının Engellenmesi Uygulaması" yapıldığını belirten Soylu, "27 bin 707 araç kontrol edildi. Kahraman polislerimize tebrikler" ifadelerini kullandı.Paylaşımda, uygulama kapsamında 1 kilogram 289 gram esrar, 40 gram eroin, 72 gram metamfetamin, 54 gram bonzai, 194 gram skunk, 8 ecstasy, 353 adet sentetik ecza, 1 captagon, 16 tabanca, 2 tüfek, 86 fişek, 7 kesici delici alet, 2 uyuşturucu madde kullanım aparatı ile 550 paket kaçak sigaranın ele geçirildiği belirtildi.Uygulamalarda 12 şüpheliye uyuşturucu madde temini, 130 kişiye ise uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldığı, 2 bin 173 araca idari para cezası uygulandığı, 81 aracın da trafikten men edildiği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20221225/bakan-soylu-ulkeye-giris-yapan-tirda-35-kg-kokain-ele-gecirildi-1064992006.html
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süleyman soylu, türkiye, ecstasy , captagon, metamfetamin
süleyman soylu, türkiye, ecstasy , captagon, metamfetamin
Bakan Soylu: Araç içi uyuşturucu kullanımının engellenmesi uygulaması yapıldı
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İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye genelinde ilk defa "Araç İçi Uyuşturucu Kullanımının Engellenmesi Uygulaması"nın gerçekleştirildiğini duyurdu. Araçta uyuşturucu kullanımı nedeniyle 142 kişiye işlem yapıldı, 81 araç trafikten men edildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye genelinde ilk defa "Araç İçi Uyuşturucu Kullanımının Engellenmesi Uygulaması"nın gerçekleştirildiğini açıkladı.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucuyla mücadelenin her yönüyle devam ettiğini vurguladı.
Tüm illerde ilk defa, 3 bin 118 ekip, 9 bin 674 personel ve 114 narkotik dedektör köpeğiyle "Araç İçi Uyuşturucu Kullanımının Engellenmesi Uygulaması" yapıldığını belirten Soylu, "27 bin 707 araç kontrol edildi. Kahraman polislerimize tebrikler" ifadelerini kullandı.
Paylaşımda, uygulama kapsamında 1 kilogram 289 gram esrar, 40 gram eroin, 72 gram metamfetamin, 54 gram bonzai, 194 gram skunk, 8 ecstasy, 353 adet sentetik ecza, 1 captagon, 16 tabanca, 2 tüfek, 86 fişek, 7 kesici delici alet, 2 uyuşturucu madde kullanım aparatı ile 550 paket kaçak sigaranın ele geçirildiği belirtildi.
Uygulamalarda 12 şüpheliye uyuşturucu madde temini, 130 kişiye ise uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldığı, 2 bin 173 araca idari para cezası uygulandığı, 81 aracın da trafikten men edildiği kaydedildi.