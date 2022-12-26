https://sputniknews.com.tr/20221226/bakan-kurum-ayder-yaylasinin-guzelligini-bozan-yapilari-kaldiriyoruz-1065039499.html

Bakan Kurum: Ayder Yaylası'nın güzelliğini bozan yapıları kaldırıyoruz

Bakan Kurum: Ayder Yaylası'nın güzelliğini bozan yapıları kaldırıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Ayder'imizin güzelliğini bozan yapıları kaldırıyoruz. Yöresel mimariye uygun bir tesis yaparak hepsini... 26.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-26T16:59+0300

2022-12-26T16:59+0300

2022-12-26T17:01+0300

politika

ayder yaylası

murat kurum

yenileme

çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ayder'imizin güzelliğini bozan yapıları kaldırıyoruz. Yöresel mimariye uygun bir tesis yaparak hepsini aynı çatı altında topluyoruz. Bunu da doğal yapısı tahrip edilmiş 17 bin 478 metrekare alanın sadece 3 bin 863 metrekarelik kısmına yapıyoruz. Geri kalan 13 bin 615 metrekare yeşil alan olacak. Doğal doku daha da ortaya çıkınca, yeni Ayder'imiz bugünden güzel değil, çok daha güzel, yeşil ve yaşanabilir olacak" dedi.Bakanlıktan yapılan açıklamada ise Ayder Yaylası'nda var olan çarpık ve afet riski altındaki yapıların yenilendiği, kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi sağlanırken afet risklerinin bertaraf edildiği, bölgenin doğal özelliklerinin korunarak bölgedeki yapı yoğunluğunun azaltılması gerektiği kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20221217/ayder-yaylasi-kesin-korunacak-hassas-alan-ilan-edildi-1064694505.html

ayder yaylası

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ayder yaylası, murat kurum, yenileme, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı