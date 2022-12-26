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https://sputniknews.com.tr/20221226/bakan-kurum-ayder-yaylasinin-guzelligini-bozan-yapilari-kaldiriyoruz-1065039499.html
Bakan Kurum: Ayder Yaylası'nın güzelliğini bozan yapıları kaldırıyoruz
Bakan Kurum: Ayder Yaylası'nın güzelliğini bozan yapıları kaldırıyoruz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Ayder'imizin güzelliğini bozan yapıları kaldırıyoruz. Yöresel mimariye uygun bir tesis yaparak hepsini... 26.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-26T16:59+0300
2022-12-26T17:01+0300
politika
ayder yaylası
murat kurum
yenileme
çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ayder'imizin güzelliğini bozan yapıları kaldırıyoruz. Yöresel mimariye uygun bir tesis yaparak hepsini aynı çatı altında topluyoruz. Bunu da doğal yapısı tahrip edilmiş 17 bin 478 metrekare alanın sadece 3 bin 863 metrekarelik kısmına yapıyoruz. Geri kalan 13 bin 615 metrekare yeşil alan olacak. Doğal doku daha da ortaya çıkınca, yeni Ayder'imiz bugünden güzel değil, çok daha güzel, yeşil ve yaşanabilir olacak" dedi.Bakanlıktan yapılan açıklamada ise Ayder Yaylası'nda var olan çarpık ve afet riski altındaki yapıların yenilendiği, kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi sağlanırken afet risklerinin bertaraf edildiği, bölgenin doğal özelliklerinin korunarak bölgedeki yapı yoğunluğunun azaltılması gerektiği kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20221217/ayder-yaylasi-kesin-korunacak-hassas-alan-ilan-edildi-1064694505.html
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ayder yaylası, murat kurum, yenileme, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı
ayder yaylası, murat kurum, yenileme, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı

Bakan Kurum: Ayder Yaylası'nın güzelliğini bozan yapıları kaldırıyoruz

16:59 26.12.2022 (güncellendi: 17:01 26.12.2022)
© DHAAyder Yaylası
Ayder Yaylası - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2022
© DHA
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Ayder'imizin güzelliğini bozan yapıları kaldırıyoruz. Yöresel mimariye uygun bir tesis yaparak hepsini aynı çatı altında topluyoruz" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ayder'imizin güzelliğini bozan yapıları kaldırıyoruz. Yöresel mimariye uygun bir tesis yaparak hepsini aynı çatı altında topluyoruz. Bunu da doğal yapısı tahrip edilmiş 17 bin 478 metrekare alanın sadece 3 bin 863 metrekarelik kısmına yapıyoruz. Geri kalan 13 bin 615 metrekare yeşil alan olacak. Doğal doku daha da ortaya çıkınca, yeni Ayder'imiz bugünden güzel değil, çok daha güzel, yeşil ve yaşanabilir olacak" dedi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada ise Ayder Yaylası'nda var olan çarpık ve afet riski altındaki yapıların yenilendiği, kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi sağlanırken afet risklerinin bertaraf edildiği, bölgenin doğal özelliklerinin korunarak bölgedeki yapı yoğunluğunun azaltılması gerektiği kaydedildi:
"Ayder'e, İlbank eliyle yapılan çalışmalar kapsamında alt yapı tamamıyla yenilendi. 3 kilometre bisiklet yolu, 6 kilometre içme suyu hattı, 7 kilometre kanalizasyon ve yağmur suyu hattı ile atık su arıtma tesisi yapıldı. Sağlıklaştırma çalışmaları tamamlandı. Otopark problemini çözmeye yönelik Ayder girişine tamamen doğal yapıyı bozmadan yerin altında olacak şekilde 1750 adet araçlık kapalı otopark inşa edildi. Vatandaşlar, ringlerle tesislerden yararlanabilecek. Ayrıca termal otel ve 6 adet yapıdan oluşan konaklama birimi yapım süreci tamamlanmak üzere. Yapılan bloklar yöresel yayla mimarisine ve mevcut arazi eğimine uygun olarak inşa edildi. İnşa edilen 6 blok tamamen doğal taş ve ahşap kaplamalar ile görselleştirildi. Yeni Ayder projesi kapsamında ayrıca toplam 5 adet ahşap seyir terası ve yürüyüş yolları da mevcut."
Ayder - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2022
TÜRKİYE
Ayder Yaylası kesin korunacak hassas alan ilan edildi
17 Aralık, 09:55
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