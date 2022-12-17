https://sputniknews.com.tr/20221217/ayder-yaylasi-kesin-korunacak-hassas-alan-ilan-edildi-1064694505.html
Ayder Yaylası kesin korunacak hassas alan ilan edildi
Ayder Yaylası kesin korunacak hassas alan ilan edildi
Rize ili Çamlıhemşin sınırları içerisinde bulunan Ayder Yaylası Doğal Sit Alanı kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi. 17.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-17T09:55+0300
2022-12-17T09:55+0300
2022-12-17T09:55+0300
türkiye
rize
çamlıhemşin
ayder yaylası
koruma
koruma alanı
1. dereceden doğal sit alanı
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Rize Çamlıhemşin sınırlarındaki Ayder Yaylası, Doğal Sit Alanı’nın koruma statüsü yeniden değerlendirildi. Yapılan çalışma sonunda Ayder Yaylası’ndaki bazı alanların Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla kesin korunacak hassas alan olarak tescil edilmesine karar verildi.Resmi Gazete’de bugün yayımlanan 6566 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı şöyle:“Rize İli, Çamlıhemşin İlçesi sınırları içerisinde bulunan Ayder Yaylası Doğal Sit Alanı’nın koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 109’uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.”
türkiye
rize
çamlıhemşin
ayder yaylası
1. dereceden doğal sit alanı
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rize, çamlıhemşin, ayder yaylası, koruma, koruma alanı, 1. dereceden doğal sit alanı
rize, çamlıhemşin, ayder yaylası, koruma, koruma alanı, 1. dereceden doğal sit alanı
Ayder Yaylası kesin korunacak hassas alan ilan edildi
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Rize ili Çamlıhemşin sınırları içerisinde bulunan Ayder Yaylası Doğal Sit Alanı kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.
Rize Çamlıhemşin sınırlarındaki Ayder Yaylası, Doğal Sit Alanı’nın koruma statüsü yeniden değerlendirildi. Yapılan çalışma sonunda Ayder Yaylası’ndaki bazı alanların Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla kesin korunacak hassas alan olarak tescil edilmesine karar verildi.
Resmi Gazete’de bugün yayımlanan 6566 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı şöyle:
“Rize İli, Çamlıhemşin İlçesi sınırları içerisinde bulunan Ayder Yaylası Doğal Sit Alanı’nın koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 109’uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.”