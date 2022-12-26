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Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103'üncü yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla yarın bazı yollar araç trafiğine kapalı olacak. 26.12.2022, Sputnik Türkiye
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Ankara Valiliği, 27 Aralık 2022 Salı günü, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 103. yıl dönümü kutlama törenleri ile ilgili olarak bazı yolların kapalı olacağını duyurdu:• 27 Aralık 2022 Salı günü saat 11.00’de Kara Harp Okulu Komutanlığı 2 No.lu Nizamiye’den hareketle Spor Okulu Kavşağı, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi, Anıtkabir Anadolu (Tandoğan) Meydanı Giriş Kapısı güzergâhını takiben Anıtkabir’de sona erecek “Atatürk Garnizon Koşusu”nda başlangıç/varış noktaları arasındaki güzergâh ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak koşunun başlamasından 15 dakika öncesi ile koşu bitimine kadar,• Saat 13.15’te Atatürk’ün Ankara’ya gelişinde ilk karşılandığı nokta olan Dikmen Keklikpınarı’nda yapılacak tören için Dikmen Caddesi’nin 1178. Cadde ile 901. Cadde arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak törenin 2 saat öncesinden tören sonuna kadar,• Saat 15.00’te Ankara Tren Garı Binası önünden hareketle Cumhuriyet Bulvarı’nı takiben Ulus Atatürk Anıtı önünde sona erecek olan “Seğmenler Kortej Yürüyüşü” için başlangıç/varış noktaları arasındaki güzergâh ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak yürüyüşün 15 dakika öncesinden yürüyüş sonuna kadar araç trafiğine kapatılacak.
https://sputniknews.com.tr/20221225/ankarada-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1064985567.html
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türkiye, ankara, cadde, ankara valiliği, trafik
türkiye, ankara, cadde, ankara valiliği, trafik

Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

16:17 26.12.2022 (güncellendi: 16:18 26.12.2022)
© AAAnkara'da 10 Kasım'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da 10 Kasım'da bazı yollar trafiğe kapatılacak - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2022
© AA
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Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103'üncü yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla yarın bazı yollar araç trafiğine kapalı olacak.
Ankara Valiliği, 27 Aralık 2022 Salı günü, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 103. yıl dönümü kutlama törenleri ile ilgili olarak bazı yolların kapalı olacağını duyurdu:
27 Aralık 2022 Salı günü saat 11.00’de Kara Harp Okulu Komutanlığı 2 No.lu Nizamiye’den hareketle Spor Okulu Kavşağı, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi, Anıtkabir Anadolu (Tandoğan) Meydanı Giriş Kapısı güzergâhını takiben Anıtkabir’de sona erecek “Atatürk Garnizon Koşusu”nda başlangıç/varış noktaları arasındaki güzergâh ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak koşunun başlamasından 15 dakika öncesi ile koşu bitimine kadar,
Saat 13.15’te Atatürk’ün Ankara’ya gelişinde ilk karşılandığı nokta olan Dikmen Keklikpınarı’nda yapılacak tören için Dikmen Caddesi’nin 1178. Cadde ile 901. Cadde arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak törenin 2 saat öncesinden tören sonuna kadar,
Saat 15.00’te Ankara Tren Garı Binası önünden hareketle Cumhuriyet Bulvarı’nı takiben Ulus Atatürk Anıtı önünde sona erecek olan “Seğmenler Kortej Yürüyüşü” için başlangıç/varış noktaları arasındaki güzergâh ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak yürüyüşün 15 dakika öncesinden yürüyüş sonuna kadar araç trafiğine kapatılacak.
Trafik polisi / denetim - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2022
TÜRKİYE
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
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