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https://sputniknews.com.tr/20221225/ankarada-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1064985567.html
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla yarın bazı yollar araç trafiğine kapalı olacak. 25.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-25T03:39+0300
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türkiye
ankara
atatürk
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Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın saat 14.10'da Dikmen Keklikpınarı'ndan başlayıp Ankara Tren Garı önünde sona erecek 87. Büyük Atatürk Koşusu'nun yapılacağı hatırlatıldı.Bu kapsamda Dikmen Caddesi, Cevizlidere Caddesi, Türk Ocağı Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi, Anıt Caddesi, Anadolu Meydanı, Ulaştırma Kavşağı, Gar Binası güzergahındaki başlangıç/varış noktaları ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak koşunun başlamasından 15 dakika önce araç trafiğine kapatılacak.
türkiye
ankara
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ankara, atatürk
ankara, atatürk

Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

03:39 25.12.2022
© AA / Cüneyt ÇelikTrafik polisi / denetim
Trafik polisi / denetim - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2022
© AA / Cüneyt Çelik
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Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla yarın bazı yollar araç trafiğine kapalı olacak.
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın saat 14.10'da Dikmen Keklikpınarı'ndan başlayıp Ankara Tren Garı önünde sona erecek 87. Büyük Atatürk Koşusu'nun yapılacağı hatırlatıldı.
Bu kapsamda Dikmen Caddesi, Cevizlidere Caddesi, Türk Ocağı Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi, Anıt Caddesi, Anadolu Meydanı, Ulaştırma Kavşağı, Gar Binası güzergahındaki başlangıç/varış noktaları ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak koşunun başlamasından 15 dakika önce araç trafiğine kapatılacak.
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